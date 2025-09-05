יום שבת, 06.09.2025 שעה 03:32
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
93-83פאריס סן-ז'רמן1
90-53ליון2
74-113ליל3
64-63מונאקו4
63-53לאנס5
63-43שטרסבורג6
66-63טולוז7
42-23אנז'ה8
45-23ראן9
34-53מארסיי10
36-53לה האבר11
35-43ניס12
32-13נאנט13
34-23אוקזר14
38-53פ.צ. פאריס15
38-53לוריין16
18-43ברסט17
07-23מץ18

"רימיתם אותנו, תאמינו לי שלא אשכח את זה"

באיטליה חשפו - נשיא פ.ס.ז' אל חלאיפי צרח ואיים על הנהלת יובנטוס בגלל העסקה שנפלה בחלון ההעברות: "עבדתם עלינו שבועות, תהיו בטוחים שנזכור לכם"

|
נאסר אל חלאיפי (IMAGO)
נאסר אל חלאיפי (IMAGO)

חלון ההעברות של הקיץ אומנם כבר נסגר בחלק נרחב מהליגות באירופה, אך גלי הדרמה טרם נשברו על החוף כשישנה עסקה אחת שעוררה סערה אמיתית בין שני מועדוני ענק ביבשת – פאריס סן ז’רמן ויובנטוס, כל זאת סביב המחלוקת הקשה בעניין רנדל קולו מואני.

אלופת אירופה והביאנקונרי כבר הגיעו להסכמה על השאלה חדשה של החלוץ לעונה נוספת באיטליה, אך על פי הדיווחים בארץ המגף, הגברת הזקנה חיכתה עד הרגע האחרון של החלון בשביל להשיג תנאים טובים יותר. פ.ס.ז’ לא הסכימה ובסופו של דבר העסקה נפלה, ושחקן ההתקפה בן ה-26 הושאל בכלל לטוטנהאם.

בכלי התקשורת האיטלקים עוד סיפרו כי במהלך המו”מ נשיא הפריסאים, נאסר אל חלאיפי, איבד את הסבלנות ואף התערב בעצמו באחת משיחות הטלפון שנגעו לעסקה. באותה שיחה, הוא זעם על מנהלי יובנטוס ואיים בחריפות ובצעקות: “רימיתם אותנו כבר כמה שבועות, עכשיו זה נגמר. איתי לא תצליחו, אתם יכולים לסמוך על כך שנזכור את זה – תאמינו לי”.

רנדל קולו מואני (רויטרס)רנדל קולו מואני (רויטרס)

ההגעה של קולו מואני לתרנגולים נחתמה ב-1.9, לפני הדד ליין הסופי של חלון ההעברות. האיש מהחוד של נבחרת צרפת, שזכור להמון אוהדי כדורגל גם בגלל ההחמצה המפורסמת שלו בגמר מונדיאל 2022 מול ארגנטינה, השתלב נהדר ביובה כשבעונת 2024/25 רשם שמונה שערים ובישול ב-16 משחקי ליגה. עכשיו, כשעדיין שייך לפ.ס.ז’, הוא יצטרך לבוא לידי ביטוי בלונדון.

דרך אגב, פאריס סן ז’רמן וטוטנהאם, קבוצתו החדשה של קולו מואני, ייפגשו במסגרת שלב הליגה של ליגת האלופות. בהגרלה הראשונה של המפעל נקבע כי החבורה של לואיס אנריקה תפגוש את זו של תומאס פרנק, להתמודדות מסקרנת במיוחד באצטדיון פארק דה פראנס.

