ספרד בטופ, צרפת שנייה: סיכויי הזכייה במונדיאל

מונדיאל 2026 מתקרב ופחות משנה לפני שריקת הפתיחה מתחילים להתרקם התחזיות מי תוכל להניף את הגביע היוקרתי. אתר Score 90 פרסם את תמונת הפייבוריטיות לפי סוכנויות ההימורים, עם ספרד בראש הרשימה (14%), כשאחריה ברזיל וצרפת (11% כל אחת), אנגליה (10%) וארגנטינה האלופה המכהנת עם סיכוי של 9% בלבד לשמור על התואר. אלו חמש הגדולות שצפויות להיאבק עד הרגע האחרון על התהילה.

ספרד מגיעה לטורניר בארה"ב כמועמדת הבכירה לזכות, לראשונה מאז עשתה זאת בדרום אפריקה ב-2010. זכייתה ביורו 2024 יצרה מומנטום אדיר, ובסגל שלה שורה של כישרונות צעירים כמו לאמין ימאל וניקו וויליאמס שיעשו צרות לכל הגנה. גם רודרי, שזכה בכדור הזהב ב-2024, אמור להיות שחקן מוביל בנבחרת. התחושה היא שבספרד נבנית נבחרת ששוב יכולה להוביל את הכדורגל העולמי.

ברזיל, מחזיקת חמש זכיות היסטוריות, לא זכתה מאז 2002, אך למרות השנים הפחות מוצלחות היא תמיד מגיעה כפייבוריטית. ויניסיוס ג'וניור, שהוביל את ריאל מדריד לזכייה בליגת האלופות ב-2022 ו-2024 וזכה להכרה ככמעט הטוב בעולם, נחשב לאיום המרכזי. לצידו, מרקיניוס ינסה לייצב את ההגנה, בעוד ריצ’ארליסון ימשיך להוביל את החוד במערך הקלאסי של חלוץ בודד. החידה הייתה ונותרה סביב שיתופו של ניימאר, שכרגע נעדר מהסגל מסיבה מקצועית.

יהיה במונדיאל או לא? ניימאר (IMAGO)

צרפת, שזכתה פעמיים בעבר, הגיעה לשני גמרים רצופים והפסידה לארגנטינה בגמר 2022. עם קיליאן אמבפה, אוסמן דמבלה ודזירה דואה המוכשר, מדובר בחוד מהיר ומסוכן. בהגנה יובילו וויליאם סאליבה ואיברהימה קונאטה, שמעניקים לטריקולור יציבות מאחור. אחרי אכזבה ביורו 2024, המטרה ברורה: חזרה לזכייה עולמית.

אנגליה, שזכתה רק פעם אחת ב-1966, נמצאת בציפייה דרוכה כבר כמעט 60 שנה. הנבחרת של תומאס טוכל נהנית מדור שחקנים צעיר ואיכותי, כשג'וד בלינגהאם ודקלן רייס שולטים במרכז השדה, והכובש ההיסטורי הארי קיין עדיין מוביל את החוד. אחרי הפסדים כואבים ביורו, באנגליה חולמים שהגיע הזמן לפרוץ את המחסום העולמי.

ג'וד בלינגהאם מרגיש את הדשא (רויטרס)

אלופת העולם ארגנטינה מגיעה לטורניר כשעל כתפיה נטל ההגנה על התואר, אך לפי ההימורים סיכוייה נמוכים יחסית, 9% בלבד. ליאו מסי, אם יהיה, ינסה עוד הופעה אחרונה לצד לאוטרו מרטינס וחוליאן אלברס. עם קישור שמורכב מאלכסיס מק-אליסטר, רודריגו דה פול ואנצו פרננדס, האלביסלסטה שואפים להוכיח שהם מסוגלים לשמור על ההובלה גם בעידן שאחרי מסי.

מאחורי החמש הגדולות נמצאות נבחרות מסקרנות נוספות כמו גרמניה שמחזיקה בארבע זכיות היסטוריות, פורטוגל עם דור זהב שמחפש פריצה, הולנד שתמיד קרובה, אך עדיין לא זכתה, איטליה עם עבר מפואר ואורוגוואי שעדיין חולמת לחזור לימי התהילה. גם אם אינן פייבוריטיות על פי ההימורים, כל אחת מהן יכולה להפתיע ולהפוך לסיפור הגדול של מונדיאל 2026.