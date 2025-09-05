יום ראשון, 21.12.2025 שעה 00:45
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

ספרד בטופ, צרפת שנייה: סיכויי הזכייה במונדיאל

סוכנויות ההימורים כבר נערכות לקיץ הבא בארה"ב: ללה רוחה סיכוי של 14%, הטריקולור וברזיל במקום השני (11%), 10% לאנגליה ומה הסיכוי של ארגנטינה?

|
בלינגהאם, ויניסיוס, ימאל, מסי ואמבפה (IMAGO)
בלינגהאם, ויניסיוס, ימאל, מסי ואמבפה (IMAGO)

מונדיאל 2026 מתקרב ופחות משנה לפני שריקת הפתיחה מתחילים להתרקם התחזיות מי תוכל להניף את הגביע היוקרתי. אתר Score 90 פרסם את תמונת הפייבוריטיות לפי סוכנויות ההימורים, עם ספרד בראש הרשימה (14%), כשאחריה ברזיל וצרפת (11% כל אחת), אנגליה (10%) וארגנטינה האלופה המכהנת עם סיכוי של 9% בלבד לשמור על התואר. אלו חמש הגדולות שצפויות להיאבק עד הרגע האחרון על התהילה.

ספרד מגיעה לטורניר בארה"ב כמועמדת הבכירה לזכות, לראשונה מאז עשתה זאת בדרום אפריקה ב-2010. זכייתה ביורו 2024 יצרה מומנטום אדיר, ובסגל שלה שורה של כישרונות צעירים כמו לאמין ימאל וניקו וויליאמס שיעשו צרות לכל הגנה. גם רודרי, שזכה בכדור הזהב ב-2024, אמור להיות שחקן מוביל בנבחרת. התחושה היא שבספרד נבנית נבחרת ששוב יכולה להוביל את הכדורגל העולמי.

ברזיל, מחזיקת חמש זכיות היסטוריות, לא זכתה מאז 2002, אך למרות השנים הפחות מוצלחות היא תמיד מגיעה כפייבוריטית. ויניסיוס ג'וניור, שהוביל את ריאל מדריד לזכייה בליגת האלופות ב-2022 ו-2024 וזכה להכרה ככמעט הטוב בעולם, נחשב לאיום המרכזי. לצידו, מרקיניוס ינסה לייצב את ההגנה, בעוד ריצ’ארליסון ימשיך להוביל את החוד במערך הקלאסי של חלוץ בודד. החידה הייתה ונותרה סביב שיתופו של ניימאר, שכרגע נעדר מהסגל מסיבה מקצועית.

יהיה במונדיאל או לא? ניימאר (IMAGO)יהיה במונדיאל או לא? ניימאר (IMAGO)

צרפת, שזכתה פעמיים בעבר, הגיעה לשני גמרים רצופים והפסידה לארגנטינה בגמר 2022. עם קיליאן אמבפה, אוסמן דמבלה ודזירה דואה המוכשר, מדובר בחוד מהיר ומסוכן. בהגנה יובילו וויליאם סאליבה ואיברהימה קונאטה, שמעניקים לטריקולור יציבות מאחור. אחרי אכזבה ביורו 2024, המטרה ברורה: חזרה לזכייה עולמית.

אנגליה, שזכתה רק פעם אחת ב-1966, נמצאת בציפייה דרוכה כבר כמעט 60 שנה. הנבחרת של תומאס טוכל נהנית מדור שחקנים צעיר ואיכותי, כשג'וד בלינגהאם ודקלן רייס שולטים במרכז השדה, והכובש ההיסטורי הארי קיין עדיין מוביל את החוד. אחרי הפסדים כואבים ביורו, באנגליה חולמים שהגיע הזמן לפרוץ את המחסום העולמי.

גג'וד בלינגהאם מרגיש את הדשא (רויטרס)

אלופת העולם ארגנטינה מגיעה לטורניר כשעל כתפיה נטל ההגנה על התואר, אך לפי ההימורים סיכוייה נמוכים יחסית, 9% בלבד. ליאו מסי, אם יהיה, ינסה עוד הופעה אחרונה לצד לאוטרו מרטינס וחוליאן אלברס. עם קישור שמורכב מאלכסיס מק-אליסטר, רודריגו דה פול ואנצו פרננדס, האלביסלסטה שואפים להוכיח שהם מסוגלים לשמור על ההובלה גם בעידן שאחרי מסי.

מאחורי החמש הגדולות נמצאות נבחרות מסקרנות נוספות כמו גרמניה שמחזיקה בארבע זכיות היסטוריות, פורטוגל עם דור זהב שמחפש פריצה, הולנד שתמיד קרובה, אך עדיין לא זכתה, איטליה עם עבר מפואר ואורוגוואי שעדיין חולמת לחזור לימי התהילה. גם אם אינן פייבוריטיות על פי ההימורים, כל אחת מהן יכולה להפתיע ולהפוך לסיפור הגדול של מונדיאל 2026.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */