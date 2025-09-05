טמרה, העולה החדשה, דרסה 1:4 את בית שאן

ליגה א' צפון יצאה היום (שישי) לדרך. לאחר כחצי שנה מאז נסגרה הליגה, המחוז הצפוני, יש לומר, עונת 2025/26 יוצאת כסדרה ללא הפועל בועיינה, הפועל בני זלפה ומ.ס. צעירי כפר כנא. ההפתעה של היום הגיעה דווקא מבית שאן, כשהאורחים, מ.כ. צעירי טמרה, שעלו ליגה בעונה החולפת, רשמו 1:4 ענק על יובל שטרית ושחקניו.

מעבר לכך, מכבי אתא ביאליק לא הצליחה למצוא פרצה בהגנת כרמיאל, העולה החדשה, וסיימה עמה בתיקו מאופס. הפועל עירוני באקה אל גרבייה יצאה מאוכזבת עד מאוד מה-0:0 מול הפועל מגדל העמק, הרי שלטענתה נפסל לה שער חוקי למהדרין. עראבה נהנתה מ-1:3 על מכבי נוג'ידאת, רק 1:1 בין הפועל בני מוסמוס לעירוני נשר.

מכבי אתא ביאליק – הפועל עירוני כרמיאל 0:0

ללא הכרעה. שחקניו של אבי סבג לא הצליחו למצוא פרצה בהגנת העולה החדשה, תחת הדרכתו של אורן פלאש. אפשר לומר כי תוצאת התיקו די משקפת את הלך הרוח ב-90 הדקות במגרש הסינתטי בקריית ים היום. המחצית הראשונה דווקא הייתה שייכת לכרמיאל, שידעה לפרוץ מצד שמאל יחד עם איהאב שאמי וסיראג' נסאר, הקפטן, אך ללא חדות של ממש.

שחקני מכבי אתא ביאליק והפועל כרמיאל (חג'אג' רחאל)

אברהם סבג (חג'אג' רחאל)

המחצית השנייה, יחד עם כניסתו של עמית מזרחי, הבלתי נגמר ומוחמד אבו ראס, מכבי אתא ביאליק איזנה המשחק ואף הגיעה להזדמנות פז מול שערו של דניאל בניש, אך גם כאן, בדומה לכרמיאל, לא הייתה חדות מספיק. בסופו של דבר, שתי קבוצות שנדמה כי עשו הכל היום על מנת לבדוק סגליהן ועל מנת לא להפסיד ההתמודדות עת תחילת העונה.

דניאל בניש (חג'אג' רחאל)

איאהב שאמי (חג'אג' רחאל)

דוד בן לולו (חג'אג' רחאל)

יובל דיין (חג'אג' רחאל)

אלמוג בוים (חג'אג' רחאל)

עמית מועלם חובק (חג'אג' רחאל)

איאהב שאמי (חג'אג' רחאל)

הפועל בית שאן – מ.כ. צעירי טמרה 4:1

ניצחון ענק לעולה החדשה, תחת הדרכתו של פאיד חסון, בביתה של בית שאן. למרות מחצית ראשונה שוויונית, טמרה ידעה למצוא את נקודות התורפה של בית שאן ולצאת מההתמודדות הזו עם שוש נקודות יקרות להמשך הדרך. חליל חמודה קבע 0:1 לטמרה בדקה ה-25 להתמודדות, מוחמד עואודה הישווה שתי דקות מאוחר יותר לבית שאן וקבע 1:1.

עד לדקה ה-70 להתמודדות, פאיד חסון האמין ב-11 שעלה איתם. עד אותה דקה, מ.כ. צעירי טמרה כבר הוליכה 1:3 משערים נוספים של מוחמד סעדי (51') ויוסף עיסאוי (61'). בדקה ה-86 טמרה סגרה עניין עם שער של מרעי בכר. יובל שטרית ושחקניו יוצאים מההתמודדות הזו באכזבה גדולה, הרי שקיוו לייצר קרנבל משל עצמם בבית – מול הקהל המקומי. זה לא קרה.

יתר תוצאות המחזור הראשון בליגה א' צפון:

הפועל מגדל העמק – הפועל ע. באקה אל גרבייה 0:0, הפועל בני מוסמוס – עירוני נשר 1:1 (הבקיע למוסמוס: שאדי מסארווה; הבקיע לנשר: אופיר מזרחי), הפועל עירוני עראבה – מכבי נוג'ידאת 1:3 (לעראבה הבקיעו: מנאר דראושה, עודאי שלאעטה ומשה אסור; לנוג'ידאת הבקיע: אחמד סבע), מ.ס. טירה – מכבי נווה שאנן (07/09, טירה, 19:30), הפועל אום אל פאחם – מכבי אחי נצרת (08/09, כפר כנא, 14:30), הפועל טירת הכרמל – צעירי אום אל פאחם (נדחה בשבוע ימים).