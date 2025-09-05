מכבי קריית גת מחצה 0:5 את מ.ס. דימונה

ליגה א' יצאה לדרך. כבר אתמול (חמישי) התקיים לו המשחק הראשון בליגה א' דרום, משחק בין בית"ר יבנה, העולה החדשה, לבין מ.כ. צעירי טירה, משחק שהסתיים ב-1:3 ליבנה. היום (שישי) התקיימו חמישה משחקים נוספים וביום ראשון יינעל המחזור כאשר יתמודדו מכבי קריית מלאכי והפועל ניר רמת השרון, לצד מכבי עירוני אשדוד שתארח את מכבי יבנה.

ביתר המשחקים היום, מכבי קריית גת, העולה החדשה לליגה א', שיצאה לדימונה, רשמה 0:5 חלק משערים של אליאור משלי (האקס), יוסף טוואבה (צמד), פיליפ חאיכ ומור עדרי. מ.כ. ירושלים פתחה עונה בצורה טובה לאחר 1:2 על הפועל מרמורק, לעיניי בעל הבית, המיליארדר, לורנט לוי. בית"ר נורדיה ירושלים הפתיעה בענק עם 0:1 (עידו מוטרו) מול שמשון פזטל תל אביב וחי אבייב.

בית"ר יבנה – מ.כ. צעירי טירה 1:3

היסטוריה ביבנה. קבוצתם של אשר שטרית, בעל הבית ואשר שטרית, מנהל הקבוצה, בני הדודים, עשה זאת בענק. כך ציפו לפתוח ביבנה את העונה, עם ניצחון היסטורי וראשון אי-פעם בליגה א' מבחינתם. אחרי שמכבי יבנה הביסה אותם 0:3 במסגרת הגביע, שמעון אלקבץ וצוותו למדו מהטעויות ופתחו עם דניאל שניאור במרכז, הרכש החדש.

אשר שטרית לצד אשר שטרית (יונתן גינזבורג)

לאחר כ-18 דקות משחק, יונתן וודמיכאל הוכשל ברחבת טירה, מה שהוביל את שון בניזרי לשרוק ולהצביע על הנקודה הלבנה. בלי להתבלבל, מי שניגש לכדור הוא דניאל שניאור, הרכש החדש, כאמור, אל מול אברהים זועבי מהדי, קפטן מ.כ. צעירי טירה, שהמשיך עמה מעונה שעברה. שניאור כבש וקבע 0:1 לבית"ר יבנה, שער ראשון אי פעם לקבוצה בליגה א'.

בדקה ה-39 להתמודדות פטריסיו סייג חשב כי בראא קאסם ועדי בן עמי לא מתאימים למערך אל מול מה שמציגה בית"ר יבנה והחליפם באופק ראובן ובמתן דהדי. בדקה ה-41 צעירי טירה הגיעה להזדמנות נוצצת שהפכה לשער, הרי שאחרי ערבוביה קלה, כדור הגיע לליאל כהן שמצא את הרשת של אופיר קרצו וקבע 1:1. לאחר השער, כיכב בסלטה באויר ורץ לאחמד מסארווה, בעל הבית.

שחקני בית'ר יבנה חוגגים עם אוראל בן חמו (יונתן גינזבורג)

המחצית השנייה נפתחה בסערה מצידה של בית"ר יבנה, שידעה למצוא פרצה בהגנת מ.כ. צעירי טירה שלא הייתה מסודרת כלל. אוראל בן חמו כבש בדקה ה-54 (יונתן וודמיכאל בישל) והחזיר היתרון לכדי 1:2 ובדקה ה-56 שון בניזרי שרק פעם שנייה בהתמודדות לבעיטת עונשין מ-11 מטרים, לאחר הכשלתו של שון מוסקוביץ. יונתן וודמיכאל ידע לסגור עניין עם 1:3 גדול.

סביב הדקה ה-70 נפל ארצה אורי אשרם, בטענה כי מתיחה ברגלו, כשמי שבא לעזור לו הוא ליאל כהן, מהקבוצה היריבה. בוא בעת, באולי הרגע הכי מלבב במשחק, מתן דהדי מצעירי טירה צועק על אשרם ואומר לו "איזה מתיחה, אחי? דקה 70. שחק, שחק". שבע דקות מאוחר יותר, אשרם רואה צהוב לאחר כניסה ברגליו של ליאול כהן, מי שעזר לו לסדר המתיחה קודם לכן.

אופיר קרצו וחבריו שמחים לאחר עצירת הפנדל של איברהים גואברה (יונתן גינזבורג)

בדקה ה-90 להתמודדות אופק ראובן, מצעירי טירה, מצא עצמו לבד מול אופיר קרצו, שוערה של בית"ר יבנה, וובעיטה חזקה וחדה פגע במפשעתו של קרצו, מה שהותיר את השוער מושבת לכדקה על כר הדשא. בעוד קרצו התפתל מכאבים, אופק לא ידע איפה לקבור עצמו, הרי שהייתה זו הזדמנות להחזיק קבוצתו למשחק.

בדקה האחרונה להתמודדות (95'), פעם שלישית(!) ששון בניזרי שרק לבעיטת עונשין מ-11 מטרים, כשהפעם – לזכותה של מ.כ. צעירי טירה. שחקני האורחת התווכחו מי ייקח הכדור ויבעט אותו לעבר השער, כשבסופו של דבר "זכה" בתענוג איברהים גואברה. קרצו לחץ לו יד, גואברה פחות התחבר לאירוע ובבעיטה רשלנית מצא את גופו של קרצו שהציל קבוצתו מספיגת שער שני.

ליאל כהן וחבריו חוגגים עם אחמד מסארווה (יונתן גינזבורג)

בית"ר יבנה רושמת במחזור הראשון בליגה א' דרום ניצחון היסטורי ויקר להמשך הדרך. דניאל שניאור, השחקן שהצליחה שלים עליו יד הקבוצה, הביא את השינוי המיוחל באמצע המגרש ובצד שמאל. מ.כ. צעירי טירה, בדומה לפתיחת עונה שעברה, ירדה מכר הדשא מופסדת. אם בעונה שעברה זה נגמר ב-1:7 למ.כ. ירושלים, הפעם זה הסתכם בהפסד בדמות 3:1.

מילה טובה לאשר שטרית, האיש שידיו מלאות בשמן מנועים, האיש בעל המוסך, האיש שהקים את בית"ר יבנה מאהבה טהורה לכדורגל ולצעירים בעיר, יחד עם אשר שטרית הצעיר יותר (ללא קשר משפחתי, אגב, לבעל הבית), מנהל קבוצה, לצד בני משפחה נוספים ואנשים טובים אחרים, שעובדים סביב השעון על מנת שבית"ר יבנה תמשיך להתקדם ולהתפתח, זאת בתקציב מינימלי.

אופק ראובן מאוכזב (יונתן גינזבורג)

הפועל מרמורק – מ.כ. ירושלים 2:1

משחק בכורה לדיוויד ברמן על הקווים במ.כ. ירושלים מול האקסית שלו, הפועל מרמורק. מי שהגיע לצפות בירושלמים הוא לא אחר מאשר לורנט לוי, בעל הבית המיליארדר, שבעבורו המועדון הזה הוא בייבי. מרמורק אומנם הובילה 0:1 משער של רז אמיר, אבל מתן שוורץ ידע למצוא הפרצה במחצית השנייה ולהבקיע פעמיים מול תומר אלון.

הפתיחה הייתה מגמגמת מצד שני הצדדים. הקבוצות החלו בהילוך נמוך, בכדי להבין איך הצד השני התארגן להתמודדות הזו. מול דיוויד ברמן עמד על הקווים מן העבר השני, ישראל אברג'יל, האיש החזק במרמורק, הרי שיוסי חכים טרם השלים שעות בודדות הקשורות באימון, למרות שישב על הספסל ועזר לישראל בכל שצריך.

רז אמיר (יונתן גינזבורג)

יש לציין לטובה את תומר הרן, שוערה של מ.כ. ירושלים שדיוויד ברמן עקב אחריו לא מעט בכדי להביאו. הציל, לא פעם, את מ.כ. ירושלים מספיגת שערים. הוא התחיל דרכו בבני סכנין, הושאל להפועל עפולה ובהמשך עבר אל מעבר לים לקבוצות מסלובניה (NK Rudar Velenje), גרמניה (SV Babelsberg 03) ואורוגוואי (Cerro Largo F.C).

למרות יכולתו הטובה של הרן, רז אמיר (41') מצא פרצה בהגנת הירושלמים וקבע 0:1 כמו שרק הוא יודע. לחשוב שרז שיחק בעונה שעברה במדי היריבה העירונית, מכבי שעריים, איתה, לצערו, ירד לליגה ב'. למרות השער, במ.כ. ירושלים, יחד עם דיוויד ברמן, לא התרגשו והמשיכו ללחוץ קדימה. אין ספק שמימדיו של המגרש הקשו על מערך המשחק של האורחים.

תומר הרן (יונתן גינזבורג)

המחצית השנייה הייתה שונה בתכלית ממה שראינו במחצית השנייה. ברמן העמיד במקום את שחקניו שהבינו טוב מאוד מהן נקודות התורפה של המרמורקים, והשיגו צמד שערים בתוך כ-16 דקות משחק. בדקה ה-52 מתן שוורץ עשה זאת לראשונה ובדקה ה-68 מתן שוורץ עשה זאת פעם שנייה. היה צריך לסגור שלושער, אם היה מדוייק דקות מאוחר יותר.

ב-10 הדקות האחרונות מרמורק התעוררה יחד עם עדי גיאת ושחר שפייר בהתקפה, אבל לא השכילה להשוות או מעבר לכך. למזלה של מ.כ. ירושלים תומר הרן ויתר שחקני ההגנה תפסו יום טוב והצילו את הירושלמים מאכזבה. לורנט לוי, משפחתו, דיוויד ברמן, אנשיו המקצועיים והשחקנים חזרו הביתה מההתמודדות עם שלוש נקודות ביד. מרמורק תלמד העונה בדרך הקשה.

מידן כהן ודניאל גרץ חוגגים עם מתן שוורץ (יונתן גינזבורג)

מ.ס. דימונה – מכבי קריית גת 5:0

זה כוחות, זה? אם בעונה שעברה דימונה הייתה חבורה של שחקני על, הרי שהעונה מישהו בתוך המערכת הוריד רגל מהגז והחליט להתמקד בחומר צעיר לצד ותיקים, אבל בלי בליץ' החתמות בסכומי כסף מטורפים. הפערים היו ניכרים על כר הדשא, אבל אי אפשר לכמת זאת, הרי שדימונה נותרה ב-10 שחקנים, החל מהדקה ה-27, לנוכח הרחקתו של עדי תמיר.

הקבוצה של רומן זולו, שהביאה לא מעט כוכבים בקיץ האחרון, פשוט טיילה במגרש הדשא של דימונה. אליאור משלי, האקס, התכבד בשער אחד (59'), יוסף טוואבה, הממשיך יכולתו מעונה שעברה, התכבד היום בצמד שערים (82',89'), כשלצד אלו השלימו החגיגה פיליפ חאיכ (50'), הרכש מעירוני מודיעין ומור עדרי (13'), שחקן הפועל הרצליה בעונה שעברה.

העולה החדשה ידעה טוב מאוד לאיזה "ביצה" היא נכנסת בליגה א' דרום, כשיחד עם מאמן מנוסה, בדמותו של רומן זולו, ידע המועדון להביא השחקנים הראויים שיכולים להוביל קבוצה לצמרת שלא מתביישת אף להגיד כי עלייה זו לו מילה גסה העונה. הרי כולנו זוכרים את גלגולה הקודם של הקבוצה הבוגרת, ומשחקיה בליגת העל, כולל ניצחון 0:4 על מכבי חיפה בעונת 2001/02.

רומן זולו, עם סיום המשחק מסר ל-ONE: "אני מרוצה מהגישה של השחקנים ובטח מהתוצאה. אני לא יודע איך היה מתפתח המשחק ללא הרחקה אבל אני שמח שידענו לנצל את החיסרון המספרי. אני יכול להבטיח לקהל שלנו שהגיע ולכל מי שמלווה את הקבוצה זה שבכל משחק ניתן הכל על המגרש. ליגה א' דרום היא ליגה קשה מאוד והמשחק הזה מאחורינו. הפנים כבר למשחק הבית עם הקהל שלנו מול ירמיהו חולון".

יתר תוצאות המחזור הראשון בליגה א' דרום:

בית"ר נורדיה ירושלים – שמשון פזטל תל אביב 0:1 (הבקיע לנורדיה ירושלים: עידו מוטרו, 97'), מ.כ. ירמיהו חולון – הפועל אזור 0:0, הפועל הרצליה – מ.כ. כפר סבא 1:1 (הבקיע להרצליה: יאיר שחר, 76׳, הבקיע לכפר סבא: בר שמש, 74׳.), מכבי קריית מלאכי – הפועל ניר רמת השרון (07/09, נינו קריית מלאכי, 20:00), מכבי עירוני אשדוד – מכבי יבנה (07/09, הסינתטיקו באשדוד, 20:00).