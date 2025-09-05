יום שלישי, 09.09.2025 שעה 22:26
ספורט אחר  >> ג'ודו

ארד לכרם פרימו באליפות אירופה בג'ודו עד גיל 21

כבוד: הג'ודאית הישראלית שחזרה לאחרונה מפציעה והתחרתה בקטגוריית משקל עד 63 ק"ג גברה על יריבה סרבית בקרב על המדליה. הרשקו בירך: "סגירת מעגל"

|
כרם פרימו (איגוד הג׳ודו)
כרם פרימו (איגוד הג׳ודו)

מדליית ארד לכרם פרימו באליפות אירופה בג׳ודו עד גיל 21. לאחר מדליית הארד בה זכתה אתמול היא-לי זקרויסקי, זכתה אתמול (שישי) ג’ודאית נוספת במדליה בתחרות המתקיימת בברטיסלבה שבסלובקיה.

כרם פרימו, שחזרה לאחרונה מפציעה ממושכת והספיקה לזכות מאז בשתי מדליות זהב בתחרויות הסבב האירופאי בליטא ובהונגריה, התחרתה בקטגוריית המשקל עד 63 ק"ג. את יום הקרבות החלה בניצחון על סלומי שטיינברונר הגרמנייה, לאחר מכן נוצחה ברבע הגמר בידי דוריה בוהורס הצרפתייה, שלא לחצה את ידה של הישראלית בסיום.

בעקבות ההפסד נשרה לבית הניחומים בו גברה ביתרון יוקו על סינאם אורוץ' הטורקיה. בקרב על הארד התמודדה מול ג'לאנה ניסאביץ' הסרבית שהשיגה יתרון וואזרי מוקדם. הישראלית לא נכנעה, והשוותה עם וואזרי ובהמשך השיגה וואזרי שני, שהקנה לה את הניצחון.

מאמן העל של נבחרת ישראל שני הרשקו: ״אני רוצה לברך את כרם על מדליה חשובה מאוד וסגירת מעגל. לפני 3 שנים כרם זכתה במדליית הזהב באליפות אירופה ג׳וניור עד 57 ק״ג, לאחר תקופה מוצלחת מאוד עשתה את צעדיה הראשונים בבוגרות, פציעה קשה השביתה אותה לשנה וחצי, ותהליך שיקום מאתגר ולא פשוט בכלל.  את העונה הזאת כרם התחילה עם שתי מדליות זהב בתחרויות הג׳וניור ועכשיו אחרי שלוש שנים היא חוזרת לפודיום באליפות אירופה, זה היה קשה, זה היה מאתגר, זה לא הלך קל ובגלל זה זה כל כך מתוק”.

“אני גאה בצוות שמלווה את כרם בתחרות, גולן פולק, מעין גרינברג וארתור קטייב על העבודה החשובה שהם עושים עם כרם ובכלל, ובמקרה הספציפי הזה חשוב לפרגן לפיזיותרפיסטים נמרוד משה וברנרדו ברקן על הטיפול הצמוד לכרם. הפנים שלנו לקראת מחר בתקווה שבימים האלו נצליח להניף פעם נוספת את דגל ישראל. נבחרת משותפת, מטרה משותפת, הצלחה משותפת״, הוסיף.

המאמן גולן פולק ליווה את כרם בכיסא המאמן בתחרות, אמר: ״אני גאה בכרם על ההישג, היה יום קשה שבסופו כרם הצליחה להתעלות ולזכות במדליה יוקרתית וחשובה. זהו הישג משמעותי ראשון של כרם בתחרות מטרה מאז החזרה שלה מהפציעה ואני בטוח שהישג זה יפתח את הדרך והביטחון שלה להישגים גדולים״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */