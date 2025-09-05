יום שבת, 06.09.2025 שעה 20:17
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
389-3117ארגנטינה1
2816-2417ברזיל2
2712-2217אורוגוואי3
265-1317אקוואדור4
2515-2217קולומביה5
2510-1317פרגוואי6
1822-1517ונצואלה7
1735-1617בוליביה8
1220-617פרו9
1027-917צ'ילה10

מסי אישר שלא ישחק במחזור הקרוב מול אקוודור

הפרעוש שיתף: "אני מגיע אחרי פציעה שהשביתה לי את הקצב ורוצה לזכות עם מיאמי ב-MLS". סקאלוני אישר: "ליאו היה עייף, מגיע לו לבלות זמן עם משפחתו"

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

ליאו מסי, הכוכב והגיבור של נבחרת ארגנטינה שכבש צמד בניצחון 0:3 על ונצואלה במשחק מרגש במונומנטאל, אישר כי לא יצא עם הנבחרת למשחק האחרון של מוקדמות מונדיאל 2026 מול אקוודור.

הכוכב הסביר כי יחד עם המאמן ליונל סקאלוני הוחלט שיחזור לפלורידה מוקדם יותר כדי להצטרף לאינטר מיאמי. "דיברתי עם סקאלוני. הוא החליט לתת לי לנוח. אני מגיע אחרי פציעה. למרות שאני בסדר עכשיו, העדפנו שלא אסע ולא אצטרך לשחק עוד משחק, כדי שאוכל להתכונן למה שמגיע, וזה חשוב. אנחנו משחקים ב־MLS, זו מטרה. אני מקווה להיות כשיר", אמר.

מסי הוסיף: "הייתה לי פציעה שהשביתה אותי ל־15 ימים, זה קטע לי את הקצב, לא הרגשתי שוב נוח... מחכה לי ריצה ארוכה. אני מקווה לסיים את השנה טוב ואז להתחיל את ההכנה לעונה כמו שצריך", בהתייחסו לאי הנוחות הפיזית שליוותה אותו בחודש האחרון.

ליאו מסי (רויטרס)ליאו מסי (רויטרס)

סקאלוני עצמו חיזק את הדברים במסיבת עיתונאים: "הוא לא יטוס לאקוודור. הוא היה עייף בסיום. הוא היה צריך לרדת, אבל לא ירד בגלל האופי הרגשי של המשחק וכי כבר סיכמנו שהוא ישחק את כולו. הוא היה מותש בסוף. הוא לא יגיע לאקוודור. מגיע לו לבלות זמן עם המשפחה שלו".

אם כן, ליאו מסי, ששיחק את משחקו הרשמי האחרון על אדמת ארגנטינה, יהיה הנעדר המרכזי מהמפגש מול נבחרת אקוודור בלילה שבין שלישי לרביעי במסגרת המחזור האחרון של המוקדמות.

מסי מחויך באימון ארגנטינה (IMAGO)מסי מחויך באימון ארגנטינה (IMAGO)

קפטן האלביסלסטה גם לא יוכל לשבור לבדו את השיא החדש שלו. מול ונצואלה הגיע ל־72 הופעות במוקדמות, שיא זהה לזה של האקוודורי איוואן הורטדו. מאחר שלא יגיע לגוואיאקיל, יישאר עם אותו מספר הופעות ולא יעבור אותו.

לעומת זאת, הוא ממשיך להרחיב את שיאו כמלך השערים של המוקדמות עם 36 כיבושים, ואף עבר את לואיס דיאס ככובש המצטיין במהדורה הנוכחית עם שמונה שערים, הישג שמסי בונה מאז דרום אפריקה 2010.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנדנגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */