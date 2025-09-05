ארדה גולר מזהיר: ספרד לא יודעת מה מחכה לה

קשר ריאל מדריד ארדה גולר היה שוב גורם מרכזי בניצחון טורקיה, הפעם 2:3 על גאורגיה. גולר ניהל את משחקה של הנבחרת ובישל אחד השערים, ובגיל צעיר כבר לוקח על עצמו תפקיד של מנהיג בנבחרת של וינצ’נזו מונטלה, גם במגרש וגם מחוצה לו.

מיד לאחר המשחק הראשון במוקדמות, לא היסס גולר להתריע בפני נבחרת ספרד על מה שמצפה לה בקוניה, העיר בה התאחדות הכדורגל הטורקית הכינה מלכודת ללה רוחה: "זה יהיה משחק קשה על הנייר, אבל גם לספרד זה לא יהיה פשוט. הם עדיין לא יודעים איזו אווירה מדהימה יש בקוניה".

גולר הוסיף: "אנחנו רוצים להמשיך לשמח את האוהדים שלנו. אל תמעיטו בערכנו. נעשה את המקסימום מול ספרד וזה יהיה משחק גדול". לצדו התייצב גם הקפטן האקן צ’להאנולו שאמר: "עכשיו זה התור של קוניה. היו לנו שם ניצחונות היסטוריים. הם מעולם לא השאירו אותנו לבד. האוהדים שלנו יתנו הכל, וגם אנחנו".

ארדה גולר (IMAGO)

אצטדיון העירוני הגדול של קוניה, המכיל 42 אלף מקומות, יהיה מלא עד אפס מקום במשחק מול ספרד. האצטדיון, שנבנה ב־2014, אירח כתריסר משחקים של הנבחרת הטורקית עם תוצאות מעורבות, אך בשנת 2019, לקראת יורו 2020, רשמה טורקיה את אחד הניצחונות הזכורים ביותר שלה, 0:2 על צרפת של אמבפה, גריזמן ופוגבה, אלופת העולם מהמונדיאל ברוסיה ב-2018.