משה רן הובא למנוחות בבית העלמין בחיפה

יום עצוב בעיר חיפה, כשהבוקר (שישי) הובא למנוחות בבית העלמין שדה יהושע שבעיר, משה רן ז״ל, אביו של שוער מכבי חיפה ונבחרת ישראל לשעבר, אבי רן ז"ל, שהלך לעולמו בגיל 88.

משה רן היה מזוהה בכדורגל הישראלי, בעיקר בזכות ההנצחה שלו לבנו אבי, שנהרג בגיל 23 בלבד בנסיבות טראגיות, כשהוא נחשב לאחד משוערי הכדורגל הגדולים במכבי חיפה בפרט, ובישראל בכלל.

לאחר מותו של אבי, אביו משה פעל נמרצות להנצחת בנו, כשבין היתר הוא השתתף בטקסי הנפת גביע המדינה לנוער שנקרא על שם השוער, הצבת פסל בדמותו של אבי באצטדיון רמת גן, מגרשי כדורגל על שמו של אבי, וגם היציע הצפוני באצטדיון סמי עופר.

עצוב: ההלוויה של משה רן

קברו של אבי רן (עמרי שטיין)

יעקב שחר בהלוויית משה רן (עמרי שטיין)

הבוקר בהלוויה, עשרות חברים ומשפחה של משה ליוו אותו בדרכו האחרונה, כאשר גם מכבי חיפה, שהפכה למשפחה שנייה של משה, הגיעה לחלוק כבוד אחרון, כשבין האנשים שהגיעו ניתן למצוא את הבעלים של הקבוצה יעקב שחר, שוער הקבוצה שריף כיוף, השר לשעבר משה כחלון, ושחקני עבר של הירוקים ששיחקו עם אבי וזכו להכיר את משה, ביניהם צדוק מלכה, אברהם אבוקרט, רפי אוסמו, משה סלקטר ועוד לא מעט אנשים שמשה נגע בהם במהלך חייו.

צדוק מלכה, חלוץ העבר של מכבי חיפה משנות ה-80 שגדל לצד אבי רן ז״ל, שיתף על הקשר שהיה לו עם משה: ״אני ואבי גדלנו ביחד למרות הפרש של שנה בינינו, שיחקנו יחד בצעירותינו וחלקנו חדרים במחנות אימונים, כך שאני זוכר את משה משאני ילד קטן.

צדוק מלכה (עמרי שטיין)

“משה ליווה את אבי מהיום הראשון שלו במכבי חיפה, תמך בו, נתן לו טיפים בשער, כי גם הוא היה שוער, ומידי פעם היה עושה לו אפילו אימונים אישיים. משה היה האב הרוחני של כולנו, תמיד עזר ותמך בכולם, עודד את מי שבתקופה פחות טובה ותמיד כיוון אותנו לאן שצריך, אז זה בהחלט יום עצוב”.

נציגי מחלקות הנוער של מכבי חיפה בהלוויית משה רן (עמרי שטיין)