מסטנטואונו: מסי רצה להרוג אותי, התנצלתי בפניו

פרנקו מסטנטואונו הגשים חלום ילדות. בגיל 18 בלבד פתח בהרכב נבחרת ארגנטינה בניצחון 0:3 על ונצואלה ושיחק קצת יותר משעה לצידו של האליל שלו, ליאו מסי.

עם זאת, מסי, הקפטן הבלתי מעורער, לא היסס לתקן את חברו הצעיר. כשנשאל באזור הראיונות על מהלך שבו בחר לבעוט לשער במקום למסור חזרה למסי שהיה בעמדה טובה יותר, הסביר מסטנטואונו שהמספר 10 "רצה להרוג אותו". "הוא רצה להרוג אותי, אבל הוא הבין. התנצלתי על המהלך", סיפר, תוך שהוא מבהיר שהפרעוש סלח מיד, אך לא ויתר על נזיפה קטנה.

זו הייתה "הנקודה השלילית היחידה" ביום חלומי עבור מסטנטואונו. "זה היה מדהים לשחק איתו. זה באמת היה חלום חיי. לעשות זאת במגרש של ריבר פלייט היה בלתי ייאמן", אמר. באזור הראיונות נשאל גם על הקעקוע שלו, תאריך זכייתה של ארגנטינה במונדיאל השלישי שלה בקטאר, טורניר שבו כלל לא שותף אך חרט על גופו למען האליל שלו. "תמיד אמרתי את זה, הוא האליל שלי מאז שהייתי ילד. עקבתי אחרי כל הקריירה שלו", הוסיף.

פרנקו מסטנטואונו על כר הדשא בברנבאו (IMAGO)

"זה מה שמגיע לו", הצהיר על מסיבת הפרידה שמדינתו הכינה עבור מסי, במשחקו האחרון על אדמת ארגנטינה במסגרת מוקדמות המונדיאל. השיא, אם לא יתרחש דבר בלתי צפוי, יגיע בקיץ הבא בגביע העולם בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. שם מקווה מסטנטואונו להגן על התואר לצד האליל שלו.

לצד המחמאות שחילק למסי, קיבל מסטנטואונו דברי שבח גם ממאמן הנבחרת ליונל סקאלוני. במסיבת העיתונאים אמר המאמן כי הביצועים של הקשר הצעיר ישתפרו ככל שחבריו יכירו טוב יותר את סגנון משחקו.

ליונל סקאלוני (רויטרס)

"הוא בן 18 ושיחק משחק טוב מאוד. הוא יכול היה להיות הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב, אם הקבוצה הייתה יודעת כמה טוב הוא משחק. זה המשחק הראשון או השני שלו איתנו. הוא הולך להיות שחקן יוצא מן הכלל. גם הוא וגם ניקו פאס. הם הולכים לתרום הרבה. מבחינתי זה חדש שיש אותו. לא היה לי הרבה זמן לעבוד איתו, ואני לומד בהדרגה באיזה תפקיד הוא הכי מתאים”, אמר המאמן.

“ייתכן שהוא קצת יותר באמצע ולא כל כך באגף. היום הוא התאזר בסבלנות ושיחק רחב יותר מהרגיל. כל זה עבור ילד בן 18, בנבחרת ארגנטינה, במשחק טעון מבחינה רגשית כמו של היום. הוא הראה אופי, אבל הוא רק בן 18, והתפקיד שלנו הוא לנהל אותו בזהירות כפי שאנחנו עושים כעת", סיכם המאמן.