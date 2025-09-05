יום שישי, 05.09.2025 שעה 16:42
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

מסטנטואונו: מסי רצה להרוג אותי, התנצלתי בפניו

שחקן ריאל מדריד סיפר שהגשים חלום כששיחק עם האליל של הילדות שלו באצטדיון המונומנטאל. הוא הודה שהמספר 10 "משך לו באוזניים" ולא ויתר על נזיפה

|
פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)
פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

פרנקו מסטנטואונו הגשים חלום ילדות. בגיל 18 בלבד פתח בהרכב נבחרת ארגנטינה בניצחון 0:3 על ונצואלה ושיחק קצת יותר משעה לצידו של האליל שלו, ליאו מסי.

עם זאת, מסי, הקפטן הבלתי מעורער, לא היסס לתקן את חברו הצעיר. כשנשאל באזור הראיונות על מהלך שבו בחר לבעוט לשער במקום למסור חזרה למסי שהיה בעמדה טובה יותר, הסביר מסטנטואונו שהמספר 10 "רצה להרוג אותו". "הוא רצה להרוג אותי, אבל הוא הבין. התנצלתי על המהלך", סיפר, תוך שהוא מבהיר שהפרעוש סלח מיד, אך לא ויתר על נזיפה קטנה.

זו הייתה "הנקודה השלילית היחידה" ביום חלומי עבור מסטנטואונו. "זה היה מדהים לשחק איתו. זה באמת היה חלום חיי. לעשות זאת במגרש של ריבר פלייט היה בלתי ייאמן", אמר. באזור הראיונות נשאל גם על הקעקוע שלו, תאריך זכייתה של ארגנטינה במונדיאל השלישי שלה בקטאר, טורניר שבו כלל לא שותף אך חרט על גופו למען האליל שלו. "תמיד אמרתי את זה, הוא האליל שלי מאז שהייתי ילד. עקבתי אחרי כל הקריירה שלו", הוסיף.

פרנקו מסטנטואונו על כר הדשא בברנבאו (IMAGO)פרנקו מסטנטואונו על כר הדשא בברנבאו (IMAGO)

"זה מה שמגיע לו", הצהיר על מסיבת הפרידה שמדינתו הכינה עבור מסי, במשחקו האחרון על אדמת ארגנטינה במסגרת מוקדמות המונדיאל. השיא, אם לא יתרחש דבר בלתי צפוי, יגיע בקיץ הבא בגביע העולם בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. שם מקווה מסטנטואונו להגן על התואר לצד האליל שלו.

לצד המחמאות שחילק למסי, קיבל מסטנטואונו דברי שבח גם ממאמן הנבחרת ליונל סקאלוני. במסיבת העיתונאים אמר המאמן כי הביצועים של הקשר הצעיר ישתפרו ככל שחבריו יכירו טוב יותר את סגנון משחקו.

ליונל סקאלוני (רויטרס)ליונל סקאלוני (רויטרס)

"הוא בן 18 ושיחק משחק טוב מאוד. הוא יכול היה להיות הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב, אם הקבוצה הייתה יודעת כמה טוב הוא משחק. זה המשחק הראשון או השני שלו איתנו. הוא הולך להיות שחקן יוצא מן הכלל. גם הוא וגם ניקו פאס. הם הולכים לתרום הרבה. מבחינתי זה חדש שיש אותו. לא היה לי הרבה זמן לעבוד איתו, ואני לומד בהדרגה באיזה תפקיד הוא הכי מתאים”, אמר המאמן.

“ייתכן שהוא קצת יותר באמצע ולא כל כך באגף. היום הוא התאזר בסבלנות ושיחק רחב יותר מהרגיל. כל זה עבור ילד בן 18, בנבחרת ארגנטינה, במשחק טעון מבחינה רגשית כמו של היום. הוא הראה אופי, אבל הוא רק בן 18, והתפקיד שלנו הוא לנהל אותו בזהירות כפי שאנחנו עושים כעת", סיכם המאמן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */