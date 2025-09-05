אמבפה שכנע את צרפת לא לשחק מול ארגנטינה

על פי דיווח ב’לאקיפ’, קפטן נבחרת צרפת, קיליאן אמבפה, הצליח לשכנע את נשיא ההתאחדות הצרפתית, פיליפ דיאלו, לוותר על רעיון של משחק ידידות יוקרתי מול ארגנטינה שעמד להתקיים במרץ 2024. הסיבה: העומס הפיזי על השחקנים וההשפעה של נסיעה ארוכה לדרום אמריקה.

אמבפה, בן 26 עם 90 הופעות ו־50 שערים במדים הלאומיים, הפך מאז פרישתו של הוגו לוריס אחרי מונדיאל 2022 לדמות דומיננטית לא רק על הדשא אלא גם מחוצה לו. הוא התערב בענייני זכויות תדמית השחקנים וכעת גם במטרה לשמור על רווחתם.

על פי הדיווח, כאשר עלתה היוזמה לקיים "משחק גומלין" מול האלביסלסטה, שנה וחצי לאחר ההפסד הדרמטי בגמר המונדיאל (3:3, 4:2 בפנדלים), הביע אמבפה התנגדות נחרצת.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

הכוכב הצרפתי הזהיר מפני ההשלכות של טיסה בת עשר שעות על גוף השחקנים, במיוחד בלוח משחקים צפוף ממילא. המסר עבר, ודיאלו השתכנע כי מוטב לוותר על הרעיון ולא לחשוף את הנבחרת לעומס נוסף ולמשחק באווירה עוינת.

בינתיים, אמבפה מתרכז עם חבריו במשחקי מוקדמות מונדיאל 2026, מול אוקראינה הערב ואיסלנד ביום שלישי. במסיבת עיתונאים שנערכה השבוע, הציג אמבפה חזות רגועה וחייכנית, אך דיבר בהרחבה על לוח המשחקים הצפוף. לדבריו, הוא אינו מתחרט על ריבוי המשחקים, אך קורא לתת לשחקנים יותר זמן התאוששות.

"אני לא יודע אם אנחנו מסוגלים לשחק עונה של 60 משחקים", אמר. "אני לא זוכר שראיתי שחקן משחק 60 משחקים בעונה ברמה הגבוהה ביותר. תמיד יש ירידות מסוימות. אולי מבחינה פיזית זה אפשרי, אבל מבחינת הרמה, זה לא קיים. תמיד יהיו משחקים שבהם אתה פחות טוב".

קיליאן אמבפה (IMAGO)

כשנשאל אם משחקים יותר מדי, השיב: "לא. דעתי השתנתה. חשבתי כך בעבר, אבל לא בהכרח היום. אני מבין שאנשים רוצים לראות אותנו משחקים. אני גם מבין את מי שיושב על הספה בבית ואומר: אתם מרוויחים הרבה כסף, אז תשחקו. אני פשוט חושב שאנחנו זקוקים ליותר מנוחה. אפשר לשחק את אותו מספר משחקים, אבל צריך קצת יותר חופשה כדי לאושש את הגוף".

אמבפה סיכם: "אני לא רוצה שנגיע למצב שבו נגיד לעצמנו: 'המשחק הזה בנובמבר לא חשוב, אני אדלג עליו'. זו לא המטרה. אנחנו אוהבים כדורגל ונשארים מלאי תשוקה למשחק, גם אם הוא הפך לעבודה שלנו".