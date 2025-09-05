יום שישי, 05.09.2025 שעה 12:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

רכש משמעותי: בנאסר בדרך לדינמו זאגרב

קשרה האלג'יראי של מילאן, שיצא נגד ישראל עוד לפני ה-7.10, בדרך לחתום בשורות יריבתה הקרואטית של מכבי תל אביב בליגה האירופית בהשאלה עם אופצייה

|
איסמעל בנאסר במאבק עם קפרן תוראם (רויטרס)
איסמעל בנאסר במאבק עם קפרן תוראם (רויטרס)

מכבי תל אביב קיבלה את ההגרלה הכי קשה שהייתה יכולה לקבל במסגרת שלב הליגה של הליגה האירופית. בין שמונת יריבותיה הקשות, אלופת המדינה תפגוש גם את דינמו זאגרב, שעל פי דיווחים ברחבי אירופה, בדרך לבצע רכש משמעותי. 

מדובר על איסמעיל בנאסר, קשרה של מילאן ונבחרת אלג’יריה, שצפוי לחתום בשורות סגנית האלופה הקרואטית בהשאלה עם אופציית רכישה. דינמו זאגרב פתחה את העונה בקרואטיה בצורה מצוינת, כאשר היא במקום הראשון בטבלה עם ארבעה ניצחונות ותיקו אחד. 

בנאסר הוא לא חובב ישראל בלשון המעטה. עוד לפני ה-7.10, לאחר שישראל תקפה בעזה ב-2021 כחלק ממבצע שומר החומות, התבטא השחקן ואמר: “אני בשוק מהתמונות של האלימות שאחינו ואחיותינו הפלסטינים סופגים בעזה. בואו לא נשכח להתפלל עבורם”.

בנאסר (27) זכה עם מילאן באליפות בעונת 2021/22, אז נחשב היה לשחקן משמעותי בקישור של המאמן דאז, סטפנו פיולי, כשרשם 31 הופעות, בהן כבש שער אחד ובישל שניים נוספים. מאז, מעמדו דעך מדי שנה, כאשר את חצי העונה האחרונה הוא בילה כמושאל במארסיי. מכבי תל אביב תפגוש את דינמו זאגרב במסגרת המחזור השני של הליגה האירופית, ב-2.10. 

