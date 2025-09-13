סטרדיווארדי: ג'יימי וארדי מגיע לקרמונזה

"זה התחיל בתור התלוצצות", אמר סימונה ג'אקטה, המנהל הספורטיבי של קרמונזה אחרי שהחתים את ג'יימי וארדי במועדון. ובאמת, איך אפשר היה לקחת את הרעיון הזה ברצינות? מעטים באנגליה שמעו על הקבוצה האיטלקית הצנועה הזו, וכאן מדובר בכוכב שמביא שילוב של איכות ותשומת לב תקשורתית. גם בגיל 28 קיבל וארדי לא מעט הצעות טובות בעקבות הבחירה לעזוב את לסטר, במדיה הבקיע את שערו ה-200 בדיוק במשחק הפרידה שהיה מספר 500 בדיוק. הדרך לסעודיה הייתה פתוחה בפניו, קבוצות מה-MLS יצרו קשר, והיו גם אופציות מרתקות באירופה. רובן ואן פרסי, למשל, מתחיל את דרכו כמאמן פיינורד והזמין את השועל הוותיק לרוטרדאם.

אבל וארדי הוא אגדה מיוחדת. כסף בוודאי לא מהווה שיקול מרכזי עבורו, והוא לא מסוג האנשים שימכרו את הנשמה למושחתי המפרץ הפרסי. אנגולו קאנטה עזב את לסטר אחרי הזכייה באליפות ההיא ב-2016 לטובת צ'לסי, ומצא את עצמו בסעודיה בסופו של דבר. ריאד מחרז הלך למנצ'סטר סיטי, וגם הוא המשיך לימים לסעודיה. וארדי נשאר בקבוצתו האהובה במשך יותר מעשור. הוא ירד איתה ליגה – פעמיים. הוא מגדיר את עצמו כאיש הצווארון הכחול. "אני לא מקנא באף אחד, כי אני פועל", הוא אמר. הוא זכה לתהילה בעיקר כי מעולם לא חיפש אותה. והוא יודע לקבל החלטות לגמרי לא שגרתיות.

אז קרמונזה דווקא התאימה לו כמו כפפה ליד, במיוחד אחרי שסיפרו לו שזה המועדון האהוב של ג'אנלוקה ויאלי. החלוץ המיתולוגי נולד בעיר קרמונה, למד באקדמיה של הקבוצה בשילוב הצבעים המיוחד של אפור ואדום, התקדם לקבוצה הבוגרת ועזר לה לעלות לליגה הראשונה ב-1984. הוא עזב אז לטובת סמפדוריה, אבל המשיך לאהוד את קרמונזה בכל ליבו, והיה הדמות המזוהה ביותר עם המועדון לעד.

ג'אנלוקה ויאלי (רויטרס)

והרי קרמונזה ידעה ימים קשים מאוד, והייתה לא פעם על סף קריסה כלכלית, עד שאיש העסקים המקומי ג'ובאני ארבדי רכש אותה ב-2007. היא הייתה אז בליגה השלישית, נבנתה בהדרגה, וכאשר הייתה על סף עליה לליגה השנייה ב-2017 לבש ויאלי את חולצת רטרו שלו, התיישב מול הטלוויזיה, צפה בחיוך רחב במשחק המכונן ופירסם זאת ברשתות החברתיות. הוא היה מאושר עוד יותר כאשר קרמונזה עלתה לליגה הראשונה ב-2022, והיה סמלי כי זה קרה לפני מותו הטרגי מסרטן בינואר 2023. גדול שחקני המועדון הלך לעולמו כאשר מועדונו היה בסרייה A.

הוא לא שרד שם אז. למעשה, קרמונזה כמעט תמיד ירדה מיד אחרי שעלתה. כך היה ב-1985, כי לא היה מי שהחליף את ויאלי כראוי. כך היה ב-1990 אחרי העליה ב-1989. כך היה גם ב-1992 אחרי העליה ב-1991, למרות שנרשמה אז היסטוריה מיוחדת כאשר מיכלאנג'לו ראמפולה הפך לשוער הראשון אי פעם שהבקיע בליגה האיטלקית. רק כאשר עלתה שוב ב-1993 הצליחה קרמונזה להישאר סוף כל סוף, אבל ב-1996 ירדה שוב ושקעה במעמקים למשך 26 שנה. החזרה המרגשת ב-2022 לא החזיקה, כאמור, מעמד – אז גם עכשיו ניבאו לה כל הפרשנים ירידה מהמקום האחרון בעקבות העליה המחודשת.

אפשר להבין את ההיגיון. את העונה שעברה סיימה קרמונזה במקום הרביעי בליגה השנייה עם 61 נקודות בלבד, לעומת 82 של ססואולו ו-76 של פיזה. היא עברה איכשהו את הפלייאוף, אבל התקציב שלה הכי נמוך בליגה הראשונה, ובהתחשב בהיסטוריה הסיכויים נראו נמוכים למדי. גם ההחלטה לא להאריך את החוזה של המאמן ג'ובאני סטרופה נראתה תמוהה, אם כי מחליפו ידוע כמציל קבוצות סדרתי. דוידה ניקולה עשה זאת עם קרוטונה, גנואה, סלרניטנה, אמפולי וקליארי, אליהן הוזעק במהלך העונה כאשר המצב היה חמור. קרמונזה בחרה להקדים תרופה ולמכה למנות אותו כבר בקיץ, אך העיתונאים עדיין היו סקפטיים.

שחקני קרמונזה (אינסטגרם)

ובכן, בינתיים גרמה קרמונזה לכולם לאכול את הכובע. במחזור הראשון, היא הרסה את הבכורה המרגשת של לוקה מודריץ' במדי מילאן וניצחה את האדומים-שחורים 1:2 בסן סירו, משער ניצחון מרהיב בחצי מספרת של פדריקו בונאצולי. מדובר בבוגר אינטר, כך שהסיפור היה פיקנטי אפילו יותר. במחזור השני, באצטדיון ג'ובאני ציני המלא, השיגה קרמונזה ניצחון נוסף, 2:3 דרמטי על ססואולו, ושמרה על מאזן מושלם בינתיים. ואז הגיע הרגע המופלא מכולם, כאשר וארדי נחת – ומה שהחל כבדיחה בין חברי ההנהלה הפך למציאות.

מאות אוהדי קרמונזה נלהבים קיבלו את פניו של החלוץ האנגלי בשדה התעופה. "תביא אותנו לאירופה", הם שרו לו. "מעולם לא הייתה אופוריה כזו בקרמונה", נכתב בגאזטה דלו ספורט. האוהדים, שסבלו כל כך הרבה במשך עשורים, מרגישים שיש להם כוכב גדול באמת. אמנם וארדי נמצא בשלהי הקריירה, אבל הנסיון והתשוקה שלו מסוגלים לתרום רבות לקבוצה. גם אם לא ישלים 90 דקות על בסיס שבועי, הוא יפנה את אור הזרקורים לעולה החדשה וישתדרג את תדמיתה. קרמונזה רוצה להיות לסטר החדשה שלו. זה לא ייגמר באליפות, אבל למה לא לשאוף למקום בחלק העליון של הטבלה? הקוסם האולטימטיבי כבר כאן.

פדריקו בונאצולי חוגג אחרי השער הענק מול מילאן במחזור הפיחה (IMAGO)

הצילומים החגיגיים נערכו במוזיאון הכינורים, כי זו המהות של קרמונה. אנטוניו סטרדיווארי, היצרן המפורסם של כלי הקשת, נולד בעיר במאה ה-17 וחי בה. המוזיאון, שהוקם אף הוא על ידי ארבדי, הוא גאווה מקומית, וטבעי כי וארדי הצטלם עם הכינור הכי יוקרתי. התמונה פורסמה ברשתות החברתיות עם הכותרת סטרדיווארדי – וזה הולך להיות הכינוי שלו. השועל צריך להפוך לכנר הראשי. ההצגה הרשמית שלו תתקיים באודיטוריום המרכזי של קרמונה, שנושא – בוודאי לא תופעתו – את שמו של ארבדי. זה יקרה ב-10 בספטמבר בצהריים, וההכנות בעיצומן. הבעיה היחידה היא כי יש רק 464 מקומות ישיבה בהיכל, וכל יתר המעריצים יצטרכו להמתין בחוץ ולראות את האירוע על המסכים.

ואולי כינורות זו אמנות, אבל בקרמונה מקדשים את ההשקעה ואת העבודה הקשה על המגרש. זו המסורת, והגישה של וארדי הולמת אותה היטב. האיש שהתחיל את הקריירה המקצוענית כנגד כל הסיכויים רק בגיל 25 הוא בדיוק האיש הנכון עבור הקבוצה שרגילה לבלות בליגות הנמוכות ומחכה בקוצר רוח לנס שעשוי לקרות מתישהו.

כאשר שימש כעוזרו של רוברטו מנצ'יני בנבחרת איטליה במהלך יורו 2020, היה אחראי ויאלי על נאומים מלאי השראה. לפני הגמר, הוא ציטט את ספרו של תיאודור רוזוולט על מחויבות והקרבה למען הכלל. "ויאלי היה אוהב את סיפור של וארדי ואת בואו לקרמונזה. הוא היה גאה בו", כתב העיתונאי חבייר יאקובלי. וזה נכון. אם וכאשר יצליח האנגלי באיטליה, השערים שלו יוקדשו גם לזכרו של הכוכב המנוח. סטריווארדי יוצא לדרך חדשה, וכולם מחזיקים לו אצבעות.