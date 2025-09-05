יום ראשון, 21.12.2025 שעה 00:41
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

"מתרגש, אלוהים הקשיב לי כשבכיתי ופחדתי"

אחרי שזוכה מאשמה באנגליה, לוקאס פאקטה חזר לנבחרת ברזיל וכבש כשעלה מהספסל הלילה ב-0:3 על צ'ילה: "זו הייתה תחושה ייחודית לחזור למראקנה ולכבוש"

|
לוקאס פאקטה חוגג (IMAGO)
לוקאס פאקטה חוגג (IMAGO)

נבחרת ברזיל אומנם הגיע בסגל חסר למשחק הביתי במרקאנה הלילה (בין חמישי לשישי) מול צ’ילה, אך הביסה אותה 0:3 ללא קושי מיוחד ותנעל בעוד כמה ימים את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 עם משחק חוץ מול בוליביה.

מי שעלו מהספסל במחצית השנייה הם לואיז הנריקה ולוקאס פאקטה, כשהראשון בישל לאחרון את השער השני של הסלסאו. מאמן הנבחרת, קרלו אנצ’לוטי, החמיא לשניים: “בגלל האיכות שיש לו, פאקטה צריך להיות כאן איתנו. הוא יכול לשחק בדרכים שונות, היום הוא שיחק כקשר התקפי, אני חושב שאין לו בעיה לשחק כקשר 8, יש לו הרבה איכות בטיפול בכדור.

“ללואיז אנריקה יש כישרון יוצא דופן במובן הזה, הוא חזק מאוד פיזית, פנטסטי ב-1 על 1, הוא שינה את המשחק, הוא היה רענן מבחינה פיזית. כששחקן עם כישרון כזה טרי, והאחרים עייפים, זה משנה את המשחק. הוא טוב מאוד, זה טוב מאוד לנבחרת שיש שחקנים מהסוג הזה".

קרלו אנצקרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

לוקאס פאקטה היה במשך תקופה מחוץ לנבחרת הלאומית בגלל שנחקר במעורבות בהימורים לכאורה. לאחר שזוכה, חזר לסגל הסלסאו והלילה גם סיפק את הסחורה כשעלה מהספסל. “זו הייתה תחושה ייחודית שיכולתי להרגיש היום, לחזור למראקנה, שזה הבית שלי, להיות מסוגל להבקיע, לעזור לנבחרת, אני שמח מאוד אחרי כל מה שעברתי בשנתיים האחרונות. עכשיו אני סוף סוף יכול לשחק את הכדורגל הפשוט שלי ואני מקווה לעזור לנבחרת הלאומית הרבה", אמר הקשר.

"זה היה אלוהים שהקשיב לי כשבכיתי, כשפחדתי, עליי, על אשתי ועל ילדיי. זה נכתב, היצירה השלמה הזו, החזרה לנבחרת הלאומית, במראקנה, עם שער. אני רוצה להקדיש אותו לאשתי ולילדיי. האם אהיה בסגל למונדיאל? אני תמיד מנסה לתת את המיטב שלי, אנצ'לוטי הוא בוס נהדר, זו זכות לעבוד איתו. אני מקווה לעשות כמיטב יכולתי, שאוכל לעזור, תמיד אהיה זמין לזה".

