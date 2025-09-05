"בגילי, הדבר ההגיוני הוא שלא אשחק במונדיאל"

ליאו מסי, קפטן נבחרת ארגנטינה, עצר את גל השמועות סביב השתתפותו במונדיאל 2026. אחרי הניצחון 0:3 על ונצואלה במונומנטל, סיפק ה־10 ראיון ל"אולה" שבו הבהיר: הוא לא רוצה להתחייב לעתיד, בטח לא בגיל 38.

מסי נשאל האם כבר החליט אם ישתתף בטורניר שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו בעוד תשעה חודשים: "כבר אחרי קטאר 2022 אמרתי שלא נראה לי שאשחק במונדיאל הבא. בגילי, זה הדבר ההגיוני. אבל אני מרגיש טוב, יש התרגשות ורצון. אני תמיד אומר, זה יום ביומו, משחק אחרי משחק. זה לא בלתי אפשרי, אבל הכי טבעי זה שלא אגיע לגיל 39 ואשחק במונדיאל".

"לא רוצה להבטיח משהו שאני לא יכול"

באותו ראיון, מיד אחרי המשחק, הוסיף מסי: "היו לנו הרבה משחקים ברצף, אחרי פציעה קשה. לשמחתי הצלחתי לשחק שלושה משחקים ברצף, ועכשיו אני מנסה להרגיש טוב. מה שבטוח, זה היה המשחק הרשמי האחרון שלי כאן, בבית, על נקודות. צריך להיות כנה עם עצמי. כשאני לא מרגיש טוב, קשה לי ליהנות, ואני מעדיף שלא להיות".

מסי, שימשיך באינטר מיאמי, יודע שהכול תלוי במצבו הפיזי: "נשארה חצי שנה עד לסיום העונה, ואחריה קדם עונה חשוב. אני מקווה לסיים טוב עם אינטר מיאמי ולהתכונן כמו שצריך. אחרי זה נראה איך אני מרגיש. אני אוהב את המשחק הזה ולא רוצה שייגמר, אבל זה יקרה ברגע הנכון, באופן טבעי".

ליאו מסי חוגג (רויטרס)

הקפטן גם התרגש מהאפשרות לשחק מול הקהל הארגנטינאי לצד בני משפחתו: "זה מיוחד לשחק פה, מול הקהל, עם הילדים שלי ביציע. הם ביקשו לראות אותי משחק בארגנטינה ואני שמח שקרה. היו הרבה רגשות, מהחימום, מההמנון, מהמשחק עצמו. המחצית הראשונה לא הייתה פשוטה, אבל אחר כך שיחקנו טוב יותר".

המסר של מסי ברור: הוא לא פוסל השתתפות במונדיאל, אבל גם לא ממהר להתחייב. בגיל 38, עם עומס משחקים ופציעות מאחוריו, הוא רוצה לחיות את הרגע, ליהנות מהכדורגל ולבחון את מצבו בהמשך.