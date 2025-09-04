יום שישי, 05.09.2025 שעה 00:14
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

מ.ס אשדוד הודיעה כי ויתרה על מור בוסקילה

במועדון הודיעו כי הם יוצאים מהמרוץ להחתמת שחקן הפועל רמת גן: "על אף המאמצים שנעשו, השחקן הבהיר כי ברצונו לשחק במועדון הכדורגל הפועל תל אביב"

|
מור בוסקילה עם הכדור (באדיבות המועדון)
מור בוסקילה עם הכדור (באדיבות המועדון)

סאגת מור בוסקילה ממשיכה להעסיק את הכדורגל הישראלי כשמ.ס אשדוד, שהייתה אחת המועמדות לקלוט את השחקן, הודיעה באופן רשמי כי היא ויתרה ויצאה מהמרוץ.

במועדון הסבירו את הסיבות שהובילו להחלטה: “על אף המאמצים שנעשו בימים האחרונים לצרף את מור בוסקילה לקבוצה, מועדון ספורט אשדוד החליט לוותר על ניסיון הרכישה, לאחר שהשחקן הבהיר כי ברצונו לשחק במועדון הכדורגל הפועל ת"א. מתמקדים כעת בהכנות לקראת משחקי הליגה הבאים”.

ההודעה הגיעה לאחר שמוקדם יותר היום (חמישי) אמיר חמיאס, הבעלים של הפועל רמת גן, אמר בתוכנית “שיחת היום” כי הוא מציב אולטימטום עד סוף היום להפועל תל אביב, וכי אחרי היום הוא יסגור את הסיפור.

חמיאס הוסיף: “מי שתרצה אותו יותר, שם הוא ישחק. כרגע הכל אותו דבר. אני לא עובד על אגו ואין סדר עדיפויות, מי שתבוא ותשלם ראשונה תיקח אותו. יש כמה קבוצות שרוצות אותו”.

