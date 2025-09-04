יום ראשון, 07.09.2025 שעה 16:14
נקבעו משחקי חצי גמר גביע ווינר שופטים בכדוריד

נקבעו השלבים האחרונים בטורניר ההכנה לקראת פתיחת הליגה, כאשר האלופה, הפועל ראשל"צ תפגוש את הפועל אשדוד, ומכבי ת"א תשחק נגד א.ס רמת השרון

בן גונן מהפועל ראשון לציון, משחק שני ברציפות שהוא כובש דו סיפרתי (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)
מפגשי חצי גמר גביע ווינר שופטים בכדוריד נקבעו אתמול (חמישי) כאשר האלופה, הפועל ראשל”צ, תפגוש את הפועל אשדוד, מחזיקת גביע המדינה וגביע ווינר שופטים. במפגש השני, מכבי ת”א תפגוש את א.ס רמת השרון. שני המפגשים ייערכו ביום שלישי הקרוב בנחלת יהודה ובתיכונט בהתאמה, במסגרת טורניר ההכנה ע"ש מויזס רש, לקראת פתיחת העונה בליגת ווינר (ב-19 בספטמבר). משחק הגמר בטורניר ייערך ביום שישי הבא.

מכבי ת”א הבטיחה את העלייה בזכות ניצחונות מרשימים על מכבי ראשל”צ ועל מ.כ באר שבע, שנפגשו הערב ב'בית מכבי' למשחק שהסתיים בניצחון של ראשל”צ, 21:34 (10:15).

הצהובים יארחו בתיכונט (שלישי, 20:00) את סגנית האלופה א.ס SGS רמת השרון, שהשלימה ניצחון שני במפעל. לאחר הניצחון שהושג ביום שני בהרצליה, הקבוצה של עידן מימון גברה על מכבי עירוני רחובות והשלימה את תמונת חצי הגמר.

אחרי מחצית ראשונה שקולה שהסתיימה ב-17:18 למקומיים, סגנית האלופה דהרה במחצית השנייה לניצחון מרשים 29:39 על רחובות, וזאת על אף חסרונם של שחקנים מרכזיים בסגל (לאו דה אלמיידה, רם טורקניץ ואיתי טורקניץ, שקרע את רצועות ברכו במשחק הראשון  ויחמיץ את העונה). מיכאלו ראדויקוביץ' הוביל עם 10 שערים, דניאל צרפתי הוסיף 9 שערים במאזן כיבוש מושלם. אושרי רזניק סיים עם 9 עצירות ב-43 אחוזים.

הפועל ראשל"צ רשמה גם כן שני ניצחונות, אחד על נס ציונה ואחד הערב מול הפועל קרית אונו 22:40 (11:20). בן גונן הוביל משחק שני את ראשל”צ עם דו סיפרתי בשערים, והערב עם 10, כאשר אחריו ברשימה יונתן פלח, אסף שרון ותומר בודנהיימר עם 5 כ"א. 

סבטיסלב ורקיץ׳ (12 עצירות), ליאור קפלן 5 ועמית מרוז 2 חלקו דקות בשער. בשורות אונו בלטו יואב פלח ועומר קלוט. ראשל”צ תארח (שלישי, 19:45) את הפועל אשדוד, שהציגה יכולת טובה וגברה הערב במשחק היחיד שנערך בבית ד' על מ.כ חולון 31:40 (21:23).

אולכסנדר טילטה הוביל את אשדוד עם 10 שערים, אורוש טודורוביץ' עם 9, מיכאיל ז'ילה עם 7, ירין ליברמן ולו אקסבורד 5 כ"א, כאשר שון מורחוב הצטיין בשער עם 14 עצירות כולל פנדל. אור לוי וקאיו וינסיוס הברזילאי כבשו 7 כ"א כמובילי חולון.

המפגש בין השתיים הוא סוג של תזכורת למשחק האחרון והדרמטי בחצי גמר גביע המדינה בעונה שעברה. מפגש שהוכרע לזכות אשדוד רק על חודו של שער לאחר הארכה דרמטית, והוביל למפנה בקבוצה, שביצעה לאחריו שינוי על הקווים כשסער פרנקל הוביל אותה לזכייה באליפות.

