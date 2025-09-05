מכבי ת"א סוגרת חלון: מגוון יותר, התקפי יותר

מכבי תל אביב סגרה מבחינתה את חלון הקיץ ביום שלישי בלילה, כאשר הגישה את הסגל לליגה האירופית, בו רשמה את שני השחקנים הזרים החדשים - קרווין "טוטי" אנדרדה וחליו וארלה. מבחינת האלופה, סיפור עומרי גלזר הסתיים ברגע שבו הכוכב האדום לא הייתה מוכנה להשאילו וכפי שנחשף ב"שיחת היום" ב-ONE, הבהירה כי לא תהיה עליו עסקה. רכש נוסף בחלון הזה? במכבי ת"א מעריכים שהסיכויים לכך קלושים מאוד, ואם יהיו שינויים, סביר להניח שהם יחכו לינואר אם בכלל.

מבחינת האלופה, האתגר הקיץ היה משוגע. 11 שחקנים עזבו ו-11 אחרים הגיעו במקום. במשחקים האחרונים מול דינמו קייב ומכבי נתניה כבר אפשר היה לראות יותר שחקני רכש נכנסים לעניינים ומתחילים לתת תפוקה, אבל זה ברור שאת מי שאמורים להיות המשמעותיים ביותר, מכבי ת"א צירפה בימים האחרונים של חלון הרישום לאירופה. מדובר באנדרדה שהגיע ב-1.8 מיליון אירו ובווארלה שהגיע ב-1.2 מיליון אירו, שמהר מאוד יהפכו ל-1.7 מיליון אירו בדמות מענק עלייה לאירופה בסיום העונה, כך טוענים בגנט.

בשורה התחתונה, החלון הזה עלה למיץ' גולדהאר כמעט 7 מיליון אירו בדמי העברה, ועם בונוסים בסיום העונה הוא ישקיע עוד יותר. אבל מנגד, האלופה מכרה את פטאצ'י ב-7.3 מיליון אירו, את דור תורג'מן בכ-5 מיליון אירו וגם נמניה סטואיץ' הכניס 1.2 מיליון אירו בחזרה. אחרי קיזוז הכסף שמגיע לסנטוס, הצהובים הכניסו כ-11 מיליון אירו הקיץ, ושוב רשמו עסקאות מרשימות במיוחד.

מיץ' גולדהאר עם צלחת האליפות. ירצה לשחזר את התמונות האלו גם העונה (אופיר מגדל)

בתוך כל זה, באקלים של מלחמה ובידוד עולמי, היה חשוב למנכ"ל, בן מנספורד, והמנהל הטכני, דומיניק פרייס, גם לשמור על סגל עבה. החתמות של שחקנים חופשיים כמו דני גרופר, איתמר נוי, בן לדרמן ויואב גראפי העמיקו את הסגל ועד כה אפשר להגיד שנוי מתגלה כמי שיכול להיות הסוס השחור בקאדר השחקנים של הצהובים, כששער בכורה בליגת העל כבר יש לו בהופעתו הראשונה, וגם משחקים טובים כמחליף באירופה.

אבל התקווה הגדולה מגיעה מהרכש. במכבי ת"א מאמינים כי אם הייטור ועלי קמארה יתחברו מהר, יחד עם טייריס אסאנטה הם יכולים לייצר שלישייה הגנתית שתהפוך את החיים לקשים מאוד עבור היריבות ויעזרו לצהובים לא להיקלע לתסבוכות כפי שקרה בעונה שעברה עם ספיגות מרובות. מעליהם הגיע הקיץ כריסטיאן בליץ' הסרבי, שעד כה מותיר רושם מדהים ואין ספק שהוא הרים את הקישור. אפשר להגיד הרבה על יוריס ואן אובריים, אבל הוא לא שיחק כמו בליץ' ולא היה בעל העוצמות ההגנתיות שלו.

כריסטיאן בליץ'. הרים את הקישור (רדאד ג'בארה)

על הייטור אומרים הצהובים כי יש בו פוטנציאל אדיר ואם הוא יצליח להתפוצץ בקרוב, יהיה להם מטאטא הגנתי שיעזור מאוד בשיטת המשחק של ז'רקו לאזטיץ', שצפויה להפוך להתקפית עוד יותר העונה. במכבי ת"א מבחינתם מדברים על סגל עמוק יותר, מגוון יותר והתקפי יותר מאשר בעונה הקודמת. אחת מהסיבות לכך היא בליץ', שיכול לאפשר ללאזטיץ' לשחק עם שני קשרים התקפיים יותר מעליו. לצד דור פרץ, אמור להיכנס בהמשך אנדרדה שהוא יותר מספר 10 מאשר 8, כפי שהיה גבי קניקובסקי.

אנדרדה אמור לעבור את "מסלול פטאצ'י" העונה, שזה אומר לימודים על הדשא ומחוצה לו. מדובר בסוף בבחור צעיר, אבל כזה שמגיע עם 50 משחקים בארסנל מהליגה הברזילאית הבכירה, מה שלפטאצ'י לא היה. הפוטנציאל שלו עצום מבחינת אנשי מכבי ת"א, שעקבו אחריו במשך תקופה ארוכה. כבר למעלה משנה שהוא נמצא תחת מעקב של מחלקת הסקאוטינג עליה אחראי פרייס והאנליסט הראשי שלה, קובי מיכאלי, והוא מסומן כמי שאמור לעשות מסלול דומה מאוד לזה של הברזילאי שאותר בשיטה דומה.

אנדרדה במדי מכבי ת"א. יעבור את "מסלול פטאצ'י" (קרדיט האתר הרשמי של מכבי תל אביב)

אנדרדה התקפי יותר במהות מאשר קניקובסקי ואפילו מפטאצ'י, כך שיהיה מעניין מאוד לראות איך מכבי ת"א החדשה תתייצב על הדשא כאשר הוא יתאקלם. הרכש האחרון הוא חליו וארלה - מי שבמקור היה אמור להיות מחליפו של פליסיו מילסון במכבי ת"א. כבר שנתיים שהם רודפים אחריו והמרדף הגיע לסיומו שלשום. מכבי ת"א רצתה לרכוש אותו במקום האנגולי בקיץ הקודם ולשחרר במהרה את הסאגה סביבו, אך זה אפילו לא הגיע לכדי הצעה רשמית כי פורטימוננסה מכרה אותו מהר מאוד לגנט בלמעלה מ-3 מיליון אירו.

אחרי שלא השתלב בבלגיה, הצליחו במכבי ת"א להביא אותו ברגע האחרון. גם הקיץ היה נראה שהם כבר לא יצליחו להביא אותו והיו קרובים מאוד לצרף את וויליאם באליקווישה, אשר גם אותו הם אוהבים מאוד ומי יודע, אולי עוד נראה אותו מגיע בעתיד לקריית שלום, אך העסקה שם נפלה וההתמדה בשיחות עם וארלה השתלמה בסופו של דבר. וארלה הוא לא פטאצ'י בסגנון שלו, הוא יותר אושר דוידה.

חליו וארלה. הגיע אחרי שנתיים של מרדף (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

שחקן הכנף החדש מוגדר כחזק פיזית, עוצמתי, עם מהירות מצוינת וכזה שהצהובים מחזיקים ממנו מאוד. בשונה מפטאצ'י ואף אנדרדה, הוא מגיע בלי מכשול שפתי ואולי זה גם יעזור להתאקלמות שלו במהירות. מכאן עוברים להתקפה, שם מכבי ת"א נפרדה מערן זהבי ודור תורג'מן, אך אופטימית מאוד כי אלעד מדמון ויון ניקולאסקו יוכלו למלא את החסר.

במכבי ת"א מאמינים כי בנוסף לכל אלה, נועם בן הרוש עוד ייתן את חלקו, בטח בלוח המשחקים הקשוח מאוד שמחכה להם עד סוף ינואר, ובשונה מהעונה שעברה - העונה יש גם את שגיב יחזקאל שיכול לתת את הטון בשתי המסגרות של האלופה ובעצם לחלוק את עומס הדקות עם דוידה וגם וארלה בשל היכולת שלו לשחק בשתי הכנפיים.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים. הסגל העמוק יצליח להשלים את המשימה? (חגי מיכאלי)

האם זה יספיק לאליפות? את זה נדע רק במאי, אך היום, כשהפגרה הבינלאומית בשיאה, במכבי ת"א מבחינתם מרוצים מאוד מהחלון שהפיקו בהתחשב בכל הנסיבות, המגבלות, והקשיים הגדולים שהקיץ הזה סיפק.