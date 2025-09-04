יום חמישי, 04.09.2025 שעה 21:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

בדרך לחתימה בנתניה: עזיז אואטרה נחת בישראל

עשרה ימים אחרי שהודיעו על סיכום תנאיו במועדון, קשר הרכש של היהלומים נחת בישראל ויחתום בכפוף לבדיקות רפואיות. סיבת העיכוב: בעיות עם הוויזה

|
עזיז אואטרה עם מדי מכבי נתניה (באדיבות המועדון)
עזיז אואטרה עם מדי מכבי נתניה (באדיבות המועדון)

בדרך לחתימה באופן רשמי. עזיז אואטרה נחת בישראל לקראת חתימה רשמית על חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת במדי מכבי נתניה, זאת בכפוף לבדיקות הרפואיות.

המועדון מעיר היהלומים הודיע על סיכום תנאיו ורכישתו מגנק כבר לפני עשרה ימים, אך הגעתו ארצה התעכבה ועוררה לא מעט סימני שאלה. הסיבה לעיכוב נבעה מהוצאת ויזה מיוחדת לשחקנים אפריקאים. הסאגה הסתיימה והשחקן נחת הערב (חמישי) בישראל.

הקשר האחורי בן ה-24 יהיה הרכש הרביעי של המועדון, כשגם הרכש החמישי, החלוץ מתיאוס דאבו עתיד להגיע בקרוב. נתניה פתחה את העונה בצורה לא טובה עם שני הפסדים כשהיא סופגת שתי רביעיות ברצף, אך יכולה להתנחם בכך שמדובר בשני המשחקים הקשים בליגה, נגד מכבי תל אביב והפועל באר שבע.

עזיז אואטרה בישראל (באדיבות המועדון)עזיז אואטרה בישראל (באדיבות המועדון)

כעת, תנסה הקבוצה מעיר היהלומים להפוך את המומנטום של העונה ולצבור נקודות אחרי פגרת הנבחרות בתקווה שאואטרה יעזור לחבורה של יוסי אבוקסיס לעמוד במטרותיה.

עזיז אואטרה בישראל (באדיבות המועדון)עזיז אואטרה בישראל (באדיבות המועדון)
