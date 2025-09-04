יום חמישי, 04.09.2025 שעה 23:26
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"הלוז? יגידו שוב 'אבל אתם מרוויחים המון כסף'"

אמבפה התיישב למסיבת עיתונאים לפני משחקה של צרפת נגד אוקראינה, והתלונן על מי שמתרץ את הלו"ז עם הסכומים שהשחקנים עושים: "איך אשמור על הרמה?"

|
קיליאן אמבפה במסיבת העיתונאים (IMAGO)
קיליאן אמבפה במסיבת העיתונאים (IMAGO)

קיליאן אמבפה פתח את השנה נהדר. עם שלושה שערים בשלושה מחזורים הוא המשיך בדיוק מאיפה שעצר בעונה שעברה, שהייתה עונת הבכורה שלו בריאל מדריד. היום (חמישי) החלוץ דיבר במסיבת עיתונאים לפני משחקה של נבחרת צרפת מחר נגד אוקראינה, בין היתר על מטרותיו לשנה הקרובה עם המועדון והנבחרת הלאומית, וגם על לוח הזמנים המשוגע שהשחקנים צריכים להתמודד איתו.

הצרפתי פתח, כשאמר שהוא מצפה לדברים גדולים: “אני מאוד שמח להתחיל עונה חדשה. הגעתי מלא ברצון ומוטיבציה. זו שנה חשובה מאוד עבור המועדון שלי, הנבחרת, וגם עבורי באופן אישי. יש לנו את כל מה שצריך כדי להשיג דברים גדולים וזה מתחיל מחר. אני מנסה לא לחשוב מדי על סוף העונה”.

על המערך בנבחרת צרפת: “הוא לא תורם לי הרבה, אבל אני יכול לשחק בכל שיטה. אני חושב שהוא כן מוסיף לי הרבה מבחינת התנועה בהתקפה, בהתאם לשחקנים שמשחקים כמובן. במשחקים האחרונים הייתה לנו יכולת טובה לייצר מצבים, אך יש בכך גם סיכונים. חשוב שיהיה איזון. ספגנו יותר מדי שערים, חמישה נגד ספרד, מול גרמניה יכלנו לקבל שלושה או ארבעה...”. 

קיליאן אמבפה במדי נבחרת צרפת (רויטרס)קיליאן אמבפה במדי נבחרת צרפת (רויטרס)

בעיית לוח המשחקים: “אני לא יודע אם אנחנו מוכנים לשחק 60 משחקים. לא זכור לי שאף שחקן עשה את זה ושמר על הרמה הגבוהה ביותר. גם השחקנים הגדולים בהיסטוריה וגם אלה שפחות לא שיחקו כמות כזאת של משחקים בטופ בלי לחוות ירידה בכושר. תמיד יהיו משחקים בהם אתה לא טוב”.

עוד אמר: “בעונה שעברה היה לי סוג של וירוס. זו הייתה עונה של בלבול מוחלט. האם אנחנו משחקים יותר מדי? אנחנו תמיד מנסים להסביר, אבל התשובה זהה: ‘אתם מרוויחים הרבה כסף, אז תשחקו’. אנחנו ממשיכים להישחק וזה לא הולך להשתנות. אני מבין את האנשים שיושבים על הספה ורוצים לראות עוד, אבל אנחנו צריכים מנוחה כדי לחזור לרמה הנדרשת. ראיתי קבוצות שחזרו להתאמן כשעוד היינו באליפות העולם למועדונים”. 

קיליאן אמבפה. לא מרוצה (רויטרס)קיליאן אמבפה. לא מרוצה (רויטרס)

ההתפתחות שלו בנבחרת צרפת: “יש לי יותר ניסיון. עברו שלוש שנים מאז שנהפכתי לקפטן והתבגרתי. אני מבין דברים טוב יותר ומשתדל לעזור לחבריי לקבוצה בשלל היבטים. בנוסף, אני מנסה לתת חופש מעורבות לשחקנים שכיום הם דמויות משמעותיות בחדר ההלבשה. מעל הכל, אני רוצה שכל שחקן ירגיש חשוב”. 

בכיוון הנכון: 1:2 לריאל מדריד על מיורקה
