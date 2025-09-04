יום שבת, 06.09.2025 שעה 09:49
בדרך לנשיאות: פניית מקגרגור לאזרחי אירלנד

אחרי שהכריז בחודש מרץ האחרון כי ירוץ לתפקיד נשיא אירלנד, המתאגרף ואלוף ה-UFC לשעבר פרסם הודעה בטוויטר בה הוא פונה לאזרחים. הפוסט המלא בפנים

קונור מקגרגור (רויטרס)
קונור מקגרגור (רויטרס)

קונור מקגרגור לא עוצר. אחרי שהכריז בחודש מרץ האחרון באופן רשמי על ריצתו לנשיאות אירלנד, לוחם ה-MMA לשעבר פרסם הודעה ברשת X (טוויטר לשעבר) בה הוא פנה לאזרחים כשהוא מפציר בהם לעשות צעד חשוב שיעזור לו להיות מועמד.

ההודעה המלאה של קונור מקגרגור: “אזרחי אירלנד, הגיע הזמן לשינוי אמיתי! כנשיא, לא אחתום על אף הצעת חוק עד שתחזור לעם קודם כל! אם אתם רוצים לראות את שמי על פתק ההצבעה לנשיאות, אני מפציר בכם ליצור קשר עם חברי מועצת המחוז המקומיים שלכם עוד היום ולבקש מהם להציע אותי. חברי המועצה שלנו הם עמוד השדרה של הקהילות שלנו. הם עובדים קשה יותר ותורמים יותר לעם מחברי הפרלמנט, שממשיכים להיכשל במדינה הזו שוב ושוב.

“אם אתם חברי מועצה שמרגישים שקולכם לא מושמע, ידיכם כבולות והקהילה שלכם מתעלמת מכם, אני מבקש מכם לעמוד לצידי. הציעו אותי, ואתן לכם את הבמה והכוח להישמע באמת. אם אתם רוצים להצביע למקגרגור, זה מתחיל עכשיו. התקשרו לחבר המועצה המקומי שלכם עוד היום ודרשו שינוי. קדימה, למען אירלנד”. 

קונור מקגרגור (רויטרס)קונור מקגרגור (רויטרס)

כאמור, לוחם ה-MMA ואלוף ה-UFC לשעבר הודיע על ריצתו לנשיאות בחודש מרץ, אחרי ספקולציות רבות שהיו בנושא. מקגרגור עשה זאת זמן קצר לאחר שנפגש בבית הלבן עם הנשיא דונלד טראמפ, ובהצהרתו אמר בין היתר כי אם ייבחר, הוא יתנגד ליישום הסכם ההגירה של האיחוד האירופי, אשר צפוי להיכנס לתוקף ביוני 2026.

