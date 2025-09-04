ישפיע על שרף? תומאס סגר לעוד עונה בברוקלין

רוב השחקנים כבר מצאו קבוצות ב-NBA, אך עדיין יש כאלו שמחפשים קבוצה ואחד מהם מצא היום (חמישי), וייתכן שזה ישפיע על שני ישראלים שלנו, בטח על אחד מהם. הכתב שאמס צ’ראנייה מדווח שקאם תומאס סיכם על חוזה לעונה אחת בברוקלין נטס, הקבוצה של דני וולף ובן שרף, והוא ימשיך במועדון מניו יורק.

תומאס סגר כאמור על חוזה לעונת אחת, בה הוא ירוויח שישה מיליון דולר, והשחקן יהפוך לשחק חופשי בלתי מוגבל בקיץ הבא. השחקן גם מחזיק בסעיף שלא מאפשר לברוקלין להעביר אותו בטרייד, מבלי שהוא יאשר את המהלך, אז בעונה הקרובה הוא ישתף פעולה עם 2 מתוך 3 הישראלים שלנו בליגה הטובה בעולם.

תומאס יפתח עונה חמישית ב-NBA בסוף החודש הבא, כאשר כל ארבע העונות הראשונות היו בברוקלין. בעונה החולפת הוא רשם את מספרי השיא שלו, כשהעמיד ממוצע של 24 נקודות למשחק, ועונה לפני כן עמד על 22.5 נקודות. מדובר בשחקן ש”אוהב את הכדור” והדבר יכול להשפיע על שרף, שגם כן נמצא בקו האחורי של המועדון.