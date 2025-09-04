יום חמישי, 04.09.2025 שעה 16:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

"הרמת הכוסית של הממשלה מראה את הניתוק"

ענת אנגרסט, אמו של מתן, אוהד מכבי חיפה שמוחזק בשבי חמאס כבר 699 ימים, צעקה את זעקתה ב"שיחת היום": "מתן שורד בתנאים קשים, המלחמה מסכנת אותו"

|
הטקס בנוכחתו של קית' סגל ומשפחתו של מתן אנגרסט, שעדיין בשבי חמאס (עמרי שטיין)
הטקס בנוכחתו של קית' סגל ומשפחתו של מתן אנגרסט, שעדיין בשבי חמאס (עמרי שטיין)

699 ימים. זה הזמן הבלתי נתפס שבו מוחזקים עדיין כ-20 חטופים ישראלים, חיים ומתים, בשבי חמאס מאז אותה שבת ארורה ב-7.10. אחד מאותם חטופים חיים הוא מתן אנגרסט, אוהד מושבע של מכבי חיפה, שנחטף בעת שירותו כחייל בשבת השחורה. על רקע השיחות לגבי עסקה אפשרית שסוף סוף תחזיר את החטופים הביתה, אמו של מתן, ענת, עלתה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE. 

ענת, מה מצבך?
“מחר יהיה הלילה ה-700 שאני כאמא לא ישנה, ואין לי שגרה. אנחנו מתקרבים לחגים, ואנשים מתחילים להיערך, הרמת כוסית אתמול של מפלגת הליכוד, כולם עם עניבות וחיוכים, והגענו כאן לירושלים, הכי קרוב לראש הממשלה, כדי לומר לו שדי, אי אפשר להמשיך ככה”.

את רואה את שרי הממשלה יוצאים לחופשות, אירועים, הכל כרגיל, איך את מרגישה?
”קשה מאוד. לשמוע שחמאס מוכן לעסקה כוללת, אפילו חלקית, וחמש דקות ישר אחרי הודעה מראש הממשלה שגם זה לא וגם זה לא. עד היום ישראל לא קיבלה את ההסכם ש-80% מהמדינה רוצה, סיום המלחמה עבור כל החטופים. הרמות הכוסית מראה את הניתוק, משאר המדינה שכואבת, שמבקשת מאיתנו מה אפשר לעשות, זה הגיע מלמטה, אנחנו בעצירה הקודמת קוראים לזה מלמטה, יש צורך של העם לעצור את השגרה הזו שחיילים נהרגים.

הרמטכ”ל אמר שהמשך המלחמה היא מלכודת מוות לחיילים, והשבוע קברנו את החייל ה-900, החייל ה-900 אני אגיד שוב. הגיע הזמן לצעוק די, ובאנו לצעוק די, אוטובוסים מלאים, אנשים יבואו לכן, תהיה צעדה, בהזדמנות הזו אזמין את כל התומכים במסר האחד והיחיד של להחזיר את כולם הביתה, לשים את שאר המסרים בצד, תבואו לגשר המיתרים, נצעד ותהיה עצרת גדולה. מוצאי שבת”.

ברק בכר עם התמונה של מתן אנגרסט ביום הולדתו, שציין בשבי חמאס (עמרי שטיין)ברק בכר עם התמונה של מתן אנגרסט ביום הולדתו, שציין בשבי חמאס (עמרי שטיין)

מתי פעם אחרונה פגשתם את ראש הממשלה?
”לפני כשבעה חודשים, זו הייתה הפעם הראשונה שהוא פגש את המשפחה, אז הוא הצהיר שהוא לא ידע שמתן נחטף פצוע קשה, הוא לא ידע לומר למה הוא לא נלחם עליו, היום בדיעבד יודעים שהוא ויתר על כל החיילים, עידן אלכסנדר היחיד שהוחזר על ידי טראמפ. הוחלט להשאיר אותם שם כתירוץ לכבוש את עזה. אמרו לנו שנהיה שלב ב’ וזה לא יצא לפועל. זו הייתה הפגישה הראשונה, ולפני חצי שנה יצא סרטון של מתן, יד פצועה, ומאז אנחנו מבקשים שידבר ושיגיד איך הוא מתכוון להחזיר אותם, אבל הניתוק רק הולך וגובר”.

אולי אחרי 700 ימים הוא יזמין אתכם וייתן לכם משהו, זה לא יכול להימשך כך.
”אני יכולה רק להוסיף שמתן שלי שורד עד היום, אנחנו יודעים שהוא בחיים, אבל בתנאים מאוד קשים, האזורים שבהם צה”ל עומד להיכנס מסכנים אותו באופן ישיר, וזהו. פשוט מכניסים את החיילים לסכן את עצמם, את החטופים, אנחנו לפני שנה בדיוק ש-6 חטופים הוצאו להורג בגלל התקרבות של צה”ל ואנחנו בסרט רע שזה יכול לקרות שוב”.

