"אירוע חמור ומביש, פגיעה ישירה ברוח הספורט"

בעקבות אירועי אמש של ישראל פרמייר טק במרוץ הוואלטה אספניה, שם מפגינים פרו פלסטינים גרמו לעצירת המרוץ מחשש לפריצה לתוך המסלול בשלושת הק״מ האחרונים שלו - גם איגוד האופניים הישראלי מגבה את הקבוצה הישראלית.

מאיגוד האופניים בישראל נמסר: “האיגוד מגנה בתוקף את גילויי השנאה והניסיון להלך אימים על רוכבי קבוצת ישראל פרמייר טק במהלך קטע 11 במרוץ הוואלטה. מדובר באירוע חמור ומביש, החורג מכל גבול של חופש ביטוי, ומהווה פגיעה ישירה ברוח הספורט ובערכים האוניברסליים של תחרות הוגנת”.

מהאיגוד נמסר בנוסף כי: “הניסיון המכוון לפגוע בקבוצה הישראלית, על רקע לאומני ופוליטי, הוא חציית קו אדום שאינה יכולה להתקבל בספורט הבינלאומי. אנו מצפים מכלל הגורמים הרשמיים בעולם האופניים לעמוד באפס סובלנות כלפי תופעות אלו ולהבטיח כי ספורטאים מכל מדינה יתחרו בביטחון מלא ובשוויון”.

הפגנה פרו פלסטינית בספרד (IMAGO)

“אנו מחזקים את הנהגת איגוד האופניים העולמי על עמידתה הנחושה ועל תמיכתה בקבוצה הישראלית, ומביעים הערכה עמוקה לקבוצה ולבעליה, סילבן אדמס, על חוסנם ועל עמידתם הבלתי מתפשרת למען הספורט, למען הרוכבים ולמען מדינת ישראל”, הוסיפו.

כמו כן הובהר: ״איגוד האופניים בישראל ימשיך לפעול למען שמירה על ערכי הספורט, חופש התחרות והגינות - למען כלל רוכבי האופניים בעולם״.