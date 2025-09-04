יום חמישי, 04.09.2025 שעה 12:59
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
93-83פאריס סן-ז'רמן1
90-53ליון2
74-113ליל3
64-63מונאקו4
63-53לאנס5
63-43שטרסבורג6
66-63טולוז7
42-23אנז'ה8
45-23ראן9
34-53מארסיי10
36-53לה האבר11
35-43ניס12
32-13נאנט13
34-23אוקזר14
38-53פ.צ. פאריס15
38-53לוריין16
18-43ברסט17
07-23מץ18

מתח בפ.ס.ז': זבראני ביקש שישחררו את סאפונוב

מערבבים פוליטיקה וכדורגל: הבלם האוקראיני החדש של אלופת אירופה דרש שהשוער הרוסי יעזוב: "תומך בבידוד הכדורגל הרוסי". לואיס אנריקה ניסה להרגיע

|
איליה זבראני ומטווי סאפונוב (IMAGO)
איליה זבראני ומטווי סאפונוב (IMAGO)

פאריס סן ז’רמן חווה פתיחת עונה מתוחה בחדר ההלבשה. לפי דיווח של Fútbol 360 שצוטט ב-Gazzetta Dello Sport ובמדיה האוקראינית, הבלם האוקראיני איליה זבראני, שהצטרף הקיץ מבורנמות’ תמורת 63 מיליון אירו, דרש את עזיבת השוער הרוסי מטווי סאפונוב לפני שהסכים להצטרף לאלופת אירופה.

בעונה שעברה בלטה הקבוצה תחת ניהולו של לואיס אנריקה בזכות עוצמתה הקבוצתית, שהובילה לזכייה בליגת האלופות. אולם, כעת ההתמודדות בין זבראני לסאפונוב מאיימת לערער את האווירה ההרמונית. הבלם עצמו לא הסתיר את עמדתו: “אני חייב לעבוד איתו ברמה מקצועית, אך כל עוד המלחמה נמשכת, אני תומך בבידוד הכדורגל הרוסי בעולם”.

השוער לשעבר של דינמו קייב, דניס בויוקו, חשף את הבקשה של זבראני בשידור ב-Fútbol 360: “דיברתי עם איליה והוא אמר לי שביקש שהרוסי לא יהיה חלק מפ.ס.ז’. לצערנו, לא הכל תלוי בו. לסאפונוב יש חוזה עד 2029 ולא ניתן לבטל אותו”.

לואיס אנריקה (IMAGO)לואיס אנריקה (IMAGO)

סאפונוב, שהצטרף לפריסאים ב-2023 מקרסנודאר תמורת 20 מיליון אירו, היה מוצל קודם על ידי דונארומה וכעת על ידי שבאלייה, ומתקשה למצוא מקום בולט בקבוצה. השוער עצמו ציין הקיץ: “אני מוכן להילחם על תארים והזדמנויות חדשות”, תוך סגירת דלת לעזיבה.

לואיס אנריקה ניסה להוריד את המתחים: “ספורט וכדורגל הם הדרך הטובה ביותר לשלב אנשים וליצור אחדות, לא הפרדה”. עם זאת, המתח בין עמדתו האישית של זבראני לבין החוזה של סאפונוב ממשיך להדביק את הכותרות בחדר ההלבשה של הקבוצה שמטרתה לשמור על תואר ליגת האלופות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
