"כשהופכים מאמן לכוכב הקבוצה, אלו התוצאות"

לא כך ציפתה הפועל ירושלים לפתוח את העונה. אחרי שני מחזורים, בהם הפסידה למ.ס אשדוד והפועל חיפה, הקבוצה של זיו אריה עם אפס נקודות ויכולת שלא משאירה הרבה מקום לאופטימיות. מישל דיין, מאמן העבר ושחקן העבר של הירושלמים, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE על מצב הקבוצה.

מה דעתך על סאגת זיו אריה?

”אני קראתי את הטור של גיא בן זיו, אני מאוד מתחבר ללא מעט דברים שהוא כתב שם, אבל עוד פעם, זה המחיר שאתה משלם כשאתה הופך מאמן לכוכב הקבוצה, צריך לקחת את זה בחשבון. אני מתחבר כי אני חושב שהפועל ירושלים גם בשנים עברו, שלא הייתה טובה, משהו באנרגיה, היה לה רעב, תשוקה, שחקנים שעובדים ורעבים, השנה? נכון שזה מחזור שני ועדיין אפשר לשנות דברים, אבל זה נראה שזה מתחבר למה שגיא ציין בכתבה לגבי האנרגיה, בסוף שאתה שומע את המאמן שלך אומר התוצאה לא מעניינת, המשחק לא חשוב, איך שתיקח את זה, הייתי על הדשא לא מעט שנים משני הצדדים וזה משפיע.

“זיו, שהוא מאמן מצוין, יש לו השפעה מאוד גדולה על מה שקורה לשחקנים, בטח כי הם צעירים. ירושלים לקחה כמה החלטות לא פשוטות, אחרי ששחררה כמה שחקנים לא פשוטים, כמו אלמוג, חוזז ויאו, היא לא הביאה מחליפים, אנחנו לא רואים עוגן כרגע. מעבר לזה שאנחנו תמיד מדברים על העניין הזה שזיו אריה עושה עבודה מצוינת וכבר עונה שביעית, אבל מבחינת שני המשחקים, אם אני נכנס למקצועי, הניהול שלו לא היה טוב.

“כשהוא עושה דברים טובים מפרגנים לו, אבל מה שהוא עשה נגד אשדוד במשחק הראשון שהוא הוציא את הבלם כי הוא קיבל צהוב, והוא היה המצטיין על המגרש, ומאותו מקום שהבלם יצא, ואני אומר לך שהיא פגעה בזר טוב בבלם הזה, מנהיג, רגל שמאל, יודע לחתוך את קווי הלחץ של היריבה, רואים שזה בא לידי ביטוי, אבל הוציא אותו. בשבוע שעבר הוא עבר לשחק שאקווה משחק מגן ימני, ומול הפועל חיפה זה היה נראה לא טוב”.

זיו אריה (אורן בן חקון)

מה היית עושה עם אריה?

”ברור שהייתי משאיר אותו. אני חושב שהוא צריך קודם כל, ושמעתי את גיא בן זיו, ואני יודע שעדיין נפלו עם זרים מסוימים, אבל קודם כל תמקסם עם ההרכב הטוב שלך. לצורך העניין, אלמגור, שכולם חושבים שהוא כוכב כדורגל או יכול להיות, והוא לא פותח, מקבל דקות מעטות”.

“הוא פרח מוגן גם אצל אנשי התקשורת, אני לא הולך אחרי העדר, אני אומר שהוא מאמן מצוין, ויש לו מניות גדולות מאוד בזה שהפועל ירושלים כבר שנה חמישית בליגה הראשונה. אני אומר שלוקחים מאמן, ולא משנה מי הוא, הגדול ביותר גם, והופכים אותו לכוכב של הקבוצה, אז אלה התוצאות. יש לו יתרון גדול מאוד, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה כי אין חרב על הצוואר, ולכן הוא יכול באמת עם ביטחון מלא לעשות מה שהוא רוצה, ואתה יודע איזה יתרון זה למאמן? לקחת את הדברים האלה ולעשות מקצועי מה שאתה יכול”.

האם אתה חושב שהקהל גם כעת מקבלים את זה? שהפועל ירושלים לא הישגית?

”האכזבה הכי גדולה בהפועל ירושלים זה שהיא לא מצליחה לחבר את הקהל לקבוצה. טדי עבר שדרוג ותענוג היום להיות שם, של 70 ומשהו מיליון ש”ח, ומשחק ראשון עם אשדוד, עם ציפייה, מגיעים בקושי 2,000 איש, אז רוב האוהדים אלו חברי עמותה, הרבה מחברי העמותה נוטים בצורה כזו או אחרת, אז אין פה לחץ של אוהדים על מאמן, ולכן אמרתי שיש לו גיבוי גם בהנהלה וגם בקהל, להתנהל בצורה שקטה ורגועה. אני מבקר אותו על ניהול המשחק, הוא עשה טעויות והוא צריך לבוא אך ורק לעצמו”.

אוהדי הפועל ירושלים (עמרי שטיין)

לדעתך שנה אחרונה שלו?

”לא חושב. אני לא יודע, אבל קודם כל הוא זכה למעמד הזה בזכות, הוא עשה עבודה טובה”.

בשלב מסוים כל צד יגיע למיצוי.

”זה משהו שצריך לשאול את בעלי הקבוצה. אני יודע שאוהדים וגם שי אהרון, אני קורא קצת, אני רואה שהם חושבים הוא הכוכב של הקבוצה”.

כשאתה היית בקבוצה היא הייתה הישגית.

”אם מכבי פ”ת הגיעה לגמר גביע פעמיים בשנים האחרונות וזכתה, אז אפשר לשאוף לקצת יותר. צריך לומר שהקבוצה ברצף של חמש שנים בליגת העל שזה יפה, את זה צריך לתת לזכותה של הקבוצה. מכבי פ”ת שנתתי כדוגמה אמנם זכתה, אבל גם עולה ויורדת. אני חשבתי שהמקום הזה ימנפו הכל לטובת חשיבה אחרת, קצת יותר הישגית, להביא שחקן או שניים שוברי שוויון, בלב הזה כמובן, לא מדבר על הקבוצות. והדבר הכי חשוב מבחינתי זה לחבר בחזרה יותר קהל להפועל ירושלים. צריך לדעת את הדעת על הדבר הזה, לעשות פעולות בשטח בטרום עונה או תחילת עונה כי לא יכול להיות, אני מכיר כמה המועדון הזה יכול לגייס קהל. אם הפועל חיפה, או ניקח את הפועל פ”ת, היא יכולה למכור 4 או 5 אלף מנויים ולהביא כמעט 10 אלף למשחק, אז למה הפועל ירושלים לא? שם אני רואה את הכישלון. מבחינה ניהולית מגיע שאפו, אבל חורה לי הקטע עם הקהל”.