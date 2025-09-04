יום חמישי, 04.09.2025 שעה 14:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

נמני: לא הייתי חושב פעמיים ונותן לבריבו לפתוח

כוכב העבר דיבר בתוכנית "שיחת היום" על הנבחרת: "המשחק מול מולדובה תלוי אך ורק בישראל. זה לא משדר משהו טוב כששחקן בסגל בלי קבוצה". וגם: התוצאה

|
תאי בריבו (ראובן שוורץ)
תאי בריבו (ראובן שוורץ)

רגע לפני משחקיה של נבחרת ישראל במוקדמות המונדיאל נגד מולדובה ואיטליה, כוכב העבר אבי נמני התראיין היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ודיבר על מה שמצפה לנבחרת, וכן על השחקנים בסגל של רן בן שמעון. בנוסף התייחס נמני למצבה של מכבי תל אביב והסגל ההולך ומתגבש שלה.

אבי, ראינו את דברי סרגיי קלשצ’נקו (מאמן מולדובה), איך אתה רואה את המצב לקראת מחר?
“הכי קל לבוא ולזלזל, אבל אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד. יש עובדות ומולדובה הכי חלשה בבית, אני לא חושב שהמשחק הזה יתעסק בקלשצ’נקו ומה הוא אומר, זה לא רלוונטי, המשחק תלוי רק בנבחרת ישראל, ואני רואה את ישראל עוברת את המשחק הזה יחסית בקלות, הפערים גדולים. אם לא ננצח את הנבחרת החלשה בבית, אז אין לנו מה לחפש. צריך להתרכז קודם במולדובה, ואז באיטליה, ברור שאיטליה המשחק המעניין יותר וצריך לבוא יותר לידי ביטוי בטקטיקה, המשמעת, מבחינת ריכוז ונייחים ויריבה יותר איכותית, ודאי יותר מאסטוניה ומולדובה שתהיה”.

איך אתה רואה את הסגל?
“לדעתי הוא ייתן להרבה מאוד שחקנים שלא בכושר לקבל דקות נגד מולדובה, ככה אני חושב. סיכון? אני לא בטוח, תראה, מצד אחד אם התוצאה לא תהיה טובה אז יגידו שזה סיכון, אבל מצד שני שחקנים שלא משחקים – להכשיר אותם לאיטליה במשחק אחד זה לא קל ולא פשוט, ואם אתה שואל אותי אני הייתי הולך רק על שחקנים שמשחקים. כל מי שמשחק הייתי נותן להם עדיפות על כאלה שלא בפעילות מלאה, אני אומר את זה באופן ברור. לא יכול להיות ששחקנים בנבחרת כשאין להם קבוצה, יש לזה טעם לא טוב. זה קרה לי פעם עם שלמה שרף, והוא הזמין אותי, ובמקרה שמתי גול נגד אוסטריה, אבל אני חושב שזה משדר משהו לא טוב לשחקנים שנמצאים בפעילות סדירה. אפשר ללכת איתם, אבל אפשר לגרום להם נזק. הם לא מתאמנים באופן סדיר וזה יכול לגרום להם נזק, קשה לעשות את הסוויץ’ ולתת לשחקנים שלא עשו מחנה, ולא במסגרת, ולבוא ולתת להם לשחק, יש השלכות”.

רן בן שמעון באימון (ראובן שוורץ)רן בן שמעון באימון (ראובן שוורץ)

מה דעתך על דור פרץ ב-8?
”אני אגיד לכם משהו, להיכנס לרזולוציות של תפקידים כאלה ואחרים נגד מולדובה, זה פחות מטריד, האיכות של ישראל תבוא לידי ביטוי ותגבר על כל דבר נגד מולדובה, אחרי זה צריך הכנה מקסימלית נכונה, איכותית, טקטית נגד איטליה כדי להוציא תוצאה טובה. היו הרבה מאמנים גדולים בישראל, הייתה להם גדולה אחת, שהם שמו את היד על שחקנים שהם חמים. מי שחם שישחק, מי שחם בליגה, בקבוצה, במסגרת אירופית, שישחק. כל ההמצאות האלו בסופו של דבר משלמים עליהן ביוקר”.

תאי בריבו אמור לפתוח כחלוץ.
“לא הייתי חושב פעמיים ונותן לתאי בריבו, לא שאני חושב שבריבו הצליח עד כה בנבחרת, אבל הוא בכושר משחק ונותן גולים אז זה יכול להידבק לו בנבחרת”.

תוצאה לסיום.
”0:4 לישראל”.

