האיטלקיות הוציאו כ-815 מיליון אירו על רכש

חלון ההעברות של קיץ 2025 נרשם בהיסטוריה כשיאני בכל הזמנים, עם הוצאה כוללת של 8.36 מיליארד אירו על דמי העברה ברחבי העולם, כך על פי נתוני סקיי ספורטס איטליה. מדובר בזינוק של יותר מ־50% לעומת הקיץ הקודם.

במהלך החלון נרשמו כ־12 אלף העברות בינלאומיות, ומתוכן באיטליה לבדה נחתמו 307 שחקנים חדשים, בעוד 394 עזבו את הליגות המקצועניות במדינה.

המועדונים האיטלקיים הוציאו בקיץ סכום מצטבר של כ־815 מיליון אירו, נתון שמציב אותם במקום השלישי בעולם אחרי גרמניה (841 מיליון) ואנגליה (2.73 מיליארד).

במקביל, הם הכניסו כ־762 מיליון אירו ממכירת שחקנים, הרביעי בגובהו בעולם, אחרי אנגליה (1.33 מיליארד), צרפת (1.089 מיליארד) וגרמניה (מעל מיליארד).

בסופו של דבר, מאזן הנטו של איטליה עמד על 54 מיליון אירו מינוס, שמיני בעולם, אך רחוק מאוד מהפרמייר ליג, שרשמה סכום נטו מטורף של כ־1.415 מיליארד אירו.

הליגה הצרפתית הייתה מקור הרכש המרכזי של האיטלקים, עם 44 שחקנים שהגיעו ממנה. אחריה: ספרד (28), אנגליה (24), גרמניה (21) והולנד (20). בכיוון ההפוך, ספרד רכשה הכי הרבה שחקנים מאיטליה (37), בעוד 30 שחקנים עשו את הדרך לצרפת, 30 לגרמניה, 24 לטורקיה ו־18 לרומניה.