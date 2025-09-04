יום חמישי, 04.09.2025 שעה 18:11
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
60-32נאפולי1
60-32יובנטוס2
63-52קרמונזה3
60-22רומא4
42-32אודינזה5
32-62אינטר6
32-42לאציו7
32-32מילאן8
31-22קומו9
31-12בולוניה10
22-22אטאלנטה11
21-12פיורנטינה12
12-12קליארי13
12-12פיזה14
11-02גנואה15
13-12פארמה16
12-02לצ'ה17
15-12ורונה18
15-02טורינו19
05-22ססואולו20

האיטלקיות הוציאו כ-815 מיליון אירו על רכש

הסרייה א' עם חלון העברות פורה במיוחד, כאשר הקבוצות האיטלקיות רק מתחת לאנגליות והגרמנית בהוצאות על רכש. ומאיזה ליגה הגיע הכי הרבה שחקנים?

|
לואיס אנריקה, כריסטופר אנקונקו ונואה לאנג (IMAGO)
לואיס אנריקה, כריסטופר אנקונקו ונואה לאנג (IMAGO)

חלון ההעברות של קיץ 2025 נרשם בהיסטוריה כשיאני בכל הזמנים, עם הוצאה כוללת של 8.36 מיליארד אירו על דמי העברה ברחבי העולם, כך על פי נתוני סקיי ספורטס איטליה. מדובר בזינוק של יותר מ־50% לעומת הקיץ הקודם.

במהלך החלון נרשמו כ־12 אלף העברות בינלאומיות, ומתוכן באיטליה לבדה נחתמו 307 שחקנים חדשים, בעוד 394 עזבו את הליגות המקצועניות במדינה.

המועדונים האיטלקיים הוציאו בקיץ סכום מצטבר של כ־815 מיליון אירו, נתון שמציב אותם במקום השלישי בעולם אחרי גרמניה (841 מיליון) ואנגליה (2.73 מיליארד).

במקביל, הם הכניסו כ־762 מיליון אירו ממכירת שחקנים, הרביעי בגובהו בעולם, אחרי אנגליה (1.33 מיליארד), צרפת (1.089 מיליארד) וגרמניה (מעל מיליארד).

בסופו של דבר, מאזן הנטו של איטליה עמד על 54 מיליון אירו מינוס, שמיני בעולם, אך רחוק מאוד מהפרמייר ליג, שרשמה סכום  נטו מטורף של כ־1.415 מיליארד אירו.

הליגה הצרפתית הייתה מקור הרכש המרכזי של האיטלקים, עם 44 שחקנים שהגיעו ממנה. אחריה: ספרד (28), אנגליה (24), גרמניה (21) והולנד (20). בכיוון ההפוך, ספרד רכשה הכי הרבה שחקנים מאיטליה (37), בעוד 30 שחקנים עשו את הדרך לצרפת, 30 לגרמניה, 24 לטורקיה ו־18 לרומניה.

