עונת 2025/26 בליגה א' צפון יוצאת לדרך

ליגה א' יוצאת לדרך. בסוף השבוע יתקיימו משחקי הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישדראלי, כשבמחוז הצפוני אפשר יהיה למצוא קבוצות חדשות כדוגמת הפועל אום אל פאחם, שירדה מהלאומית, יחד עם הפועל עירוני כרמיאל, מ.כ. צעירי טמרה, הפועל טירת הכרמל ומכבי נווה שאנן – שהעפילו מליגה ב' צפון א' ו-ב' לליגה א' צפון.

המועמדות לצמרת הגבוהה: צעירי אום אל פאחם, הפועל ע. באקה אל גרבייה, מכבי אתא ביאליק, מכבי אחי נצרת, עירוני נשר, מ.ס. טירה והפועל בית שאן. המועמדות לאמצע הטבלה: הפועל טירת הכרמל, הפועל עירוני כרמיאל, הפועל מגדל העמק, הפועל בני מוסמוס ומכבי נווה שאנן. המועמדות לתחתית הטבלה: הפועל אום אל פאחם, מכבי נוג'ידאת, מ.כ צעירי טמרה והפועל עירוני עראבה.

יש להדגיש כי הפועל אום אל פאחם, היורדת מהליגה הלאומית, תפתח את העונה עם מינוס 12 נקודות. כלומר, ליתר הקבוצות יהיה יתרון של לפחות ארבעה משחקים על פני החבר'ה של מוחמד אגבארייה, שהגיע למועדון כמקומי מהאזור, אחרי שהוביל את קבוצת הנוער של מכבי הרצליה לליגת העל לנוער, לאחר שנים של היעדרות.

שחקני אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)

המחזור הראשון בליגה א' צפון:

מכבי אתא ביאליק – הפועל עירוני כרמיאל (05/09, סינתטי קריית ים, 14:15)

הפועל בית שאן – מ.כ. צעירי טמרה (05/09, בית שאן, 14:30)

הפועל מגדל העמק – הפועל ע. באקה אל גרבייה (05/09, מגדל העמק, 14:30)

הפועל בני מוסמוס – עירוני נשר (05/09, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 15:00)

הפועל עירוני עראבה – מכבי נוג'ידאת (05/09, אצטדיון דוחא סכנין, 15:00)

מ.ס. טירה – מכבי נווה שאנן (07/09, טירה, 19:30)

הפועל אום אל פאחם – מכבי אחי נצרת (?)

הפועל טירת הכרמל – צעירי אום אל פאחם (נדחה בשבוע ימים)

הפועל אום אל פאחם

מאמן: מוחמד אגבארייה. סגל שחקנים: פארס אגבארייה, שלו אטיאס, סול ארויו, בשיר בהגאת, אחמד ג'בארין, ג'אבר ג'בארין, נור אלדין ג'בארין, מג'ד ח'ורי, ראמז טאהא, אחמד יונס, מוחמד מחאג'נה, מוחמד מחאמיד, עודי מחאמיד, חמזה מרעי, רשיד עדוי, מואמן קדרי, רועי רבינוביץ ויוסף שדאפנה.

הפועל מגדל העמק

מאמן: משה ויצמן. סגל שחקנים: נסים אבו יונס, דניאל אוקנין, שי אלגרבלי, נהוראי בורה, להב דהן, שר דויב, אביב כהן, היליי כהן, כרם מגאמסה, אופק מלול, איתי מלכה, בהאא מרזוק, אביהוא סבתי, מילאד סמירי, תומר עציוני, רואי פרץ, אלמוג קנדלקר, אור רובין, סהר שטו, מוחמד שעבאן ועמית תקתוק.

שחקני הפועל מגדל העמק (חג'אג' רחאל)

מכבי אחי נצרת

מאמן: עלאא סאיג. סגל שחקנים: אברהים אבו אחמד, יאסר אבו נאסר, ג'ואד נעים, חביב גאבר, תמיר גרייב, תאופיק גבאבסה, סמיר זערורה, ח'אלד חאג', מוחמד חביבאללה, אבראהים חוג'יראת, עובאדה ח'טאב, עלי ח'טיב, ספואן חילו, ויאם חסן, באסל טאהא, מוחמד טאהא, חמזה מוואסי, מואמן סאלח, עומר סלאם, אמג'ד סלימאן, ח'אלד סלימאן, יאזן עואד ובשאר עודה.

הפועל בית שאן

מאמן: יובל שטרית. סגל שחקנים: מוחמד אבו חסאן, ביאן אבוריא, יהושע שי אובניש, עמית אזרד, יאיר אלעזר, ראמי בטחיש, הראל בן ברוך, עדן בן סימון, יינון בן עמי, נרי בר, עמית בר, אריאל ברדוגו, אברהם דוד, דוד דנן, יצחק דנן, מורי זילברברג, אלייה יפרח, אור לוי, גבריאל ליבסון, איתי לרמן, אריאל זאדה, גיא מזרחי, מוחמד מחאמיד (09/1996), מוחמד מחאמיד (12/1997), בר מלכא, לירן סבחה, מוחמד עואודה, מוחמד עומרי, יובל קינן ועומר תמיר.

הפועל בני מוסמוס

מאמן: נסים אגבארייה. סגל שחקנים: דניאל אבו סעדה, מואמן אגבאריה, מוחמד אגבאריה, עמראן אגבאריה, פיראס אגבאריה, באסל בדארנה, מוחמד בדראן, עלי בדראן, יגל כנפו ביגי, אושר ביטון, עאמר גבארין, אחמד גבארין, מוחמד גבארין, מוחמד גדיר, עבד אל רחמאן כבהא, מוחמד כבהה, מוחמד מחאגנה, שאדי מסארווה ושחר שגיב.

הפועל בני מוסמוס (באדיבות המועדון)

הפועל עירוני כרמיאל

מאמן: אורן פלאש. סגל שחקנים: אינעלם אברהם, לירון אזולאי, עומר אמון, איתי ארזי, גיא בן לולו, דניאל בניש, איתי גולדנברג, אינן אדריאל גונסלס, עמית גניחוביץ, תומר הרשקוביץ, עומרי וגנר, דביר מזרחי, מחמוד חסאן, מוחמד כנעאן, עידן לופטיג, סראג' נסאר, קורן נתן, שליו סרדל, נבו עזרן, גלעד ערמוני, מוחמד פוקרא, יוסי פרידמן, איהאב שאמי, אכראם שריח ועומר תורג'מן.

הפועל ע. באקה אל גרבייה

מאמן: מוחמד עוואדי. סגל שחקנים: מוסטפא אבו אל היג'א, אוהד אנצל, מוחמד בדיר, רז הרשנזון, כמאל מוואסי, איתי מוזס, מוחמד חסן, עאטף מוסא, מוחמד מחאג'נה, ימאן נגאר, שניר נעים, אנס עאזם, עלי עדוי, יוסף עוודי, הראל עטיא, סלים עמאש, ליאור פיאסטרו, ניקולס קופינסקי, גיא קליין, מוחמד קעדאן, מוחמד רביע, בשאר שאהין, פראס תלחמי ועמית תשובה.

עירוני נשר

מאמן: ברוך סער. סגל שחקנים: נמיר אגא, אבראהים אגבאריה, ליאם אוחיון, רפאל איבגי, עמית אמזלג, עילאי ביטון, מוחמד חלאחלה, עזת חלאיילה, יוחנא ח'ליל, ארז חסון, אופיר מזרחי, קאסם נגיאר, מחמוד סבאענה, עמית סואירי, בירהאן סמאיין, מוחמד עאמר, מועתסם עיסאוי, ראם פולק, יגל פרץ, ספיר רזון, אופיר שוורץ ודאוד שיך מרעי.

שחקני עירוני נשר חוגגים (באדיבות עירוני נשר)

מ.כ צעירי טמרה

מאמן: פאיד חסון. סגל שחקנים: ודיע אבו אל היג'א, דניאל אבו רוקן, מוחמד אבודפוס, אחמד אעמר, מרעי בכר, עזאלדין גביס, איברהים גרה, יוסף גרה, השאם דיאב, שלו ולרשטיין, מחמוד זירעיני, חליל חמודה, מוחמד סובח, מוחמד סעדי, חאלד עואד, יוסף עיסאווי, חוסאם פראג', נועם שביט וסובחי שקיר.

מ.ס טירה

מאמן: גל ברשאן. סגל שחקנים: עדי אבוסעדה, עומר אדלר, גולן אלקסלסי, ברק אנגליסטר, מווג' בדיר, סאלח בראנסי, עיסא ג'ורן, איתמר דיין, חסן חסן, אוראל כהן, איתי לוי, יואב לוי, אחמד מצרי, איתי משיח, איתמר משרקי, רמי סלטאן, סאלח ספיה, מואמן עיראקי, ריאד עיראקי, רועי עמרני, סתיו פיניש, אורן קלצבסקי, עמיד קשוע ואחמד רביע.

הפועל טירת הכרמל

מאמן: חנא פרהוד. סגל שחקנים: רן אטיאס, רמי אלסאחלי, עומר אלעאל, קורן בן אליהו, שלומי בן עשור, משה גולן, ליאור ג'ורנו, אליהו דרעי, עבד אלחלים זועבי, עלי זועבי, קייס זועבי, יהונתן חליוה, מאור כלפה, נוה מזר, סאהר מנסור, אורן סטרהובסקי, אסף סלע, נאור עבודי, אחמד עלי ודניאל פודבאלו.

שחקני הפועל טירת הכרמל (אבי רביבו)

מכבי אתא ביאליק

מאמן: אבי סבג. סגל שחקנים: מוחמד אבו ראס, אורי אלפסי, בנתאמלק אנדרגה, רון אפלבאום, אלמוג בוים, דוד בן לולו, אורי בן שושן, רועי גוטליב, מוחמד ג'נאדי, יובל דיין, שחר הרפז, נואל ויטלי, עמית חדד, חוסיין יאסין, עומר ליעד, עמית מועלם, עמית מזרחי, יזן נסאר, שחף ספיר, מאור שמחון וזיו שני.

מכבי נוג'ידאת אחמד

מאמן: מוחמד נוג'ידאת. סגל שחקנים: מוחמד אבו אחמד, עווד אבו דהש, ראמי גנאים, פיסל חוסיין, וחיד ח'ליל, מחמוד טאהא, בולוס מוסא, וארד מטר, מוחמד נוגדאת, אדם נוגידאת, מוחמד נוגידאת, חאפז נוג'ידאת, מוניר נוג'ידאת, מחמוד נוג'ידאת, שאדי נוג'ידאת, עפיף נזאל, אחמד סבע, אחמד בלאמה, פאיז סעדי, ורד עאסלה, מוחמד עדוי, הייתם עווד, אוסאמה שאהין וזין אל דין שלאעטה.

הפועל עירוני עראבה

מאמן: עיסא נוג'ידאת. סגל שחקנים: משה אסור, וסים בדאדנה, מנאר דראושה, יהונתן זגורי, בשאר ח'טיה, מוחמד חילו, קוסאי חלאילה, פולס ח'ליל, בילאל חמד, סאלח חמוד, שהאב אל דין חרבוש, מוחמד טאהא, רמזי מנאע, טאהא נמארנה, אמיר נסאר, זין אלדין נעאמנה, חוסם אלדין נעאמנה, כאמל נעאמנה, מוחמד נעאמנה, מועמר קראקרה, ניר רקובשיק ועודאי שלאעטה.

הפועל עירוני עראבה (באדיבות המועדון)

צעירי אום אל פאחם

מאמן: מוסא דיאב. סגל שחקנים: כאמל אבו אל היג'א, עומר בוארון, איתי בן שמואל, יונס גבארין, חביבאלהה ג'בארין, מוחמד חכרוש, מוחמד יוספין, איאס כעבייה, בן לוי, בשאר חמאג'נה, אניס מחאמיד, מוחמד מחאמיד, מוחמד אדם מחאמיד, סעיד מחאמיד, סמעאן סלמאן, אחמד עואד, מרואן קבהא, יונתן קלש ושלו קפלן.

מכבי נווה שאנן

מאמן: עומרי ביטון. סגל שחקנים: ליאן אדרי, פאדי ארמלי, ישי בוזורגי, נהוראי בוחבוט, מוחד ג'בארין, אחמד גרבאן, ירין דוידוביץ, תום דריהם, ליאב זלקינד, קאסם חילף, אושר יצחק, תומר כהן, עומר מחאג'נה, מוחמד מחאמיד, מוחמד סמאר, באסל עותמאן, איאד פייסל, יובל פלג, בנימין צגה, עבד רשוואן, שאדי שיך מרעי, מחמוד תלס ונתנאל תשובה.