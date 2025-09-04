יום חמישי, 04.09.2025 שעה 11:56
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"בכל מחיר?": ויאריאל תחת אש בגלל סולומון

ב'מארקה' ביקרו את הצוללת הצהובה: "בנתה סגל פנטסטי, אבל צירפה שחקן שמצדיק רצח עם והוסיפה דלק למדורה". גם צירופו של פארטיי שנחשד באונס במוקד

|
מנור סולומון (ויאריאל)
מנור סולומון (ויאריאל)

בעיתון הספרדי ‘מארקה’ העלו טור דעה ביקורתי שבו שולבו דבריו של מנור סולומון ברשתות החברתיות ברקע המהלכים של ויאריאל בקיץ האחרון, שכונו “שנויים במחלוקת”. במסגרת הטור, שהתפרסם על רקע ההחתמות וההחלטות שגררו סערה, נטען כי המסרים שהפיץ הישראלי נתפסים כהצדקה לפעולות צבאיות וכי הדבר מוסיף דלק למדורה סביב המועדון, שנמצא כעת תחת זרקור לא רק בשל הישגיו המקצועיים אלא גם בהקשרים פוליטיים וחברתיים.

“ויאריאל נראית כמי שבנתה סגל פנטסטי, כשם שאמת הדבר שהיא עשתה זאת תוך התעלמות מעקרונות שיש להם הרבה יותר קשר לאנושיות מאשר לכדורגל. יהיו כמובן מי שיגנו זאת, שכן בכדורגל הספרדי כל נושא מנותח על פי הצבעים המעורבים, ולדוגמה, רבים מריעים למצעד בבית המשפט של מי שמעלימים מס. עם זאת, פעולות מסוימות של הצהובים, שהם למופת בדרכים רבות אחרות, בקיץ הזה הן, בלשון המעטה, לא נעימות”, נכתב ב’מארקה’.

“הפחות חמור מכל הוא שהצוללת אישרה את נכונותה להשתתף במשחק המיועד במיאמי, גונבת אותו מאוהדיה, ובכך מנסה לקנות את רצונם של ההמונים החברתיים בהצעות שאי אפשר לסרב להן, כפי שאמר דון ויטו: טיסות חינם וכניסה למי שרוצה ויכול לנסוע, או החזר של 20% ממנוי העונה למי שלא יכול”, טענו.

שחקני ויאריאל חוגגים (La Liga)שחקני ויאריאל חוגגים (La Liga)

“החלק הגרוע ביותר היה, בראש ובראשונה, תומאס פארטיי, שגויס כשעומד נגדו תיק בבית משפט. ברור שלגנאי יש זכות לחזקת החפות עד שתצא פסק דין חלוט, אבל אז יש לא פחות משלוש נשים שמאשימות אותו, ולא פחות מחמש האשמות באונס (ועוד אחת בתקיפה מינית). ויאריאל, בהיותה מודעת לעניין, פרסמה הצהרה עם הגעתו והדגישה כי היא "ממתינה להכרעת בית המשפט", כאילו די בכך, ושבה והדגישה את גינוי "כל מעשה אלימות", כאילו די בכך”, ביקרו ב’מארקה’.

“בהקשר האחרון, מעניין לדעת מה דעת הנהלת המועדון על המסרים שמפיץ מנור סולומון ברשתות החברתיות. לא מבקרים אותו על היותו ישראלי, אלא על כך שהוא תומך, באמצעות חדשות כזב, בפעולות ממשלת אותה מדינה וצבאה נגד האוכלוסיה הפלסטינית. בסופו של דבר, מדובר בצידוק של רצח עם, שהוא אחד מהביטויים הגרועים ביותר של אלימות. השאלתו, כמעט ברגע האחרון, מטוטנהאם, הייתה המהלך האחרון בקיץ הצהוב הסקרן. דלק למדורה”, הוסיפו בספרד.

מנור סולומון בוויאריאל (IMAGO)מנור סולומון בוויאריאל (IMAGO)

“ויאריאל, ביושר, אינה נוהגת להיות במרכז תשומת הלב התקשורתית. וזה, שכמעט תמיד נראה לא הוגן בהתחשב בהישגיה הספורטיביים, כמעט מועיל לה כעת. יהיה מעניין לראות כיצד האצטדיונים יקבלו קבוצה שבעבר הייתה סימפתית למדי, ושבנוסף תייצג את לה ליגה בליגת האלופות. עם פארטיי וסולומון, כל עוד איש לא יאמר אחרת. קבוצה גדולה, כן, אבל... בכל מחיר?”, סיכמו.

