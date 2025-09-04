"אורי עזו פצח בשביתה, ניהל מו"מ ללא אישור"

מכבי תל אביב שיגרה מכתב תשובה לעו"ד שי אליאס, המייצג את אורי עזו, לאחר שזה דרש את שחרורו מהצהובים. במכתב האשימו הצהובים את השחקן בין היתר בפתיחת שביתה איטלקית וניהול משא ומתן ללא אישור. המכתב הוגש באמצעות עו"ד רז בן-דור, מייצג את מכבי ת"א (משרד מטרי מאירי).

"מכבי ת"א דוחה את הטענות במכתבך בדבר "התעמרות", "נידוי" "הפרת הסכם" וחוסר תום לב, כמו גם את התיאור העובדתי שבו, הלוקה באי-דיוקים רבים (לא כל שכן סילוף של חלק מהעובדות). הדרישה לשחרור ללא תנאי נדחית בהיותה משוללת כל בסיס בדין, ובכלל. נראה כי דרישה זו היא שעומדת מאחורי מכתבך חסר הבסיס העובדתי והמשפטי", נמסר מהצהובים.

"נדמה כי השחקן הוטעה על ידי יועציו לחשוב כי יוכל באמצעותך להשתחרר מהתחייבויותיו כלפי מכבי ת"א. ובכן - טעות בידיו. מר אורי עזו הינו שחקן של מכבי ת"א - והיא רואה בו שחקן חשוב ביותר, בעל פוטנציאל גבוה ביותר להתפתח כשחקן משמעותי, ואת דור העתיד שלה. מכבי ת"א השקיעה ומשקיעה את כל המשאבים הנדרשים לטיפוחו של השחקן, אימונו וקידומו, על מנת שתוכל ליהנות מכישוריו, בכפוף להחלטות הצוות המקצועי באשר לשילובו בהרכב הפותח ובסגל הקבוצה. כל טענה או רמיזה אחרת היא משוללת כל יסוד".

אורי עזו (רדאד ג'בארה)

"על מנת להעמיד דברים על דיוקם, אתייחס להלן לתיאור הדברים הנכון, השונה מהנטען במכתבך. תחילה אציין, כי מרשך עבר לשורות מכבי ת"א בהיותו כבן 16, בעסקה שבגינה שילמה מכבי ת"א תמורה כספית למכבי פ"ת. מאז, שיחק מרשך בקבוצת נערים א' ובקבוצת הנוער של מכבי ת"א וזכה לתנאים המקצועיים הטובים ביותר שניתן לקבל. ואכן, לאחר מעברו התפתח מרשך מאד מבחינה מקצועית ולראיה, את עיקר הופעותיו בנבחרות ישראל בגילאים הצעירים עשה מרשך לאחר מעברו למכבי ת"א".

"בניגוד לאופן הצגת הדברים במכתבך, השאלתו של מרשך להפועל רמת השרון ובהמשך למועדון ספורט אשדוד, נעשתה בעצה אחת עמו וכחלק מהתפתחותו המקצועית כשחקן בוגרים, כפי שעשו שחקנים רבים וטובים לפניו. מדובר במסלול מקצועי מובנה, שמטרתו להביא את השחקן לבשלות מקצועית בקבוצה שבה יזכה לדקות משחק רבות ככל שניתן, כפי שאכן זכה מרשך בקבוצות שאליהן הושאל".

"די אם אציין כי מסלול דומה עברו במרוצת השנים שחקנים דוגמת דור פרץ, דור תורג'מן, רוי רביבו, דן גלזר, יונתן כהן, דניאל פרץ ועוד - כולם התפתחו להיות שחקני הרכב במכבי ת"א ושחקני נבחרת, וחלקם אף המשיכו לקריירה בחו"ל. תהליך דומה עוברים שחקנים צעירים בקבוצות צמרת אחרות ואין בכך פסול".

"על כל פנים, בסיום העונה הקודמת, בעת שהיה מושאל למועדון ספורט אשדוד, מרשך נפצע בשרירי הבטן והחמיץ את החלק האחרון של העונה. עם פתיחת העונה הנוכחית, עבר מרשך ניתוח ועל כן חזרתו לאימונים נעשתה באופן הדרגתי, ותחת פיקוח של הצוות הרפואי של הקבוצה. לא למותר לציין כי הניתוח תואם על ידי מכבי ת"א ומומן על ידה, וכי היא גם פיקחה על תהליך הניתוח ועל תהליך החלמתו של מרשך", הוסיף עו”ד רז בן דור.

ז'רקו לאזטיץ' ואורי עזו (רדאד ג'בארה)

"למרבה הצער, על פי תוכנית האימונים והשיקום שהוכנה עבורו, מרשך לא יכול היה להתאמן באופן סדיר ואף לא יכול היה לשחק באופן סדיר במשחקי טרום העונה. הואיל ומחנה האימון של הקבוצה כלל גם הכנה למשחקי מוקדמות ליגת האלופות, שבהם מכבי ת"א נטלה חלק כבר בחודש יולי 2025 - ולאור הסגל הרחב באותו שלב - הרי שהצוות המקצועי נאלץ לקבל החלטה ביחס למספר השחקנים שיצאו למחנה האימון של הקבוצה, והוחלט בלית ברירה שמרשך לא יצא אליו, בדומה למספר שחקנים נוספים. עם זאת, מדובר בהחלטה מקצועית לגיטימית, בין היתר לאור מצבו הרפואי של מרשך בתחילת העונה שהגביל את מספר דקות המשחק שבהן יכול היה לשחק במחנה האימון".

"בניגוד לנטען, לא מדובר ב"תנאי יסוד" להשתלבות מקצועית ולראיה, שחקנים רבים נעדרים ממחנה האימונים עקב פציעות, מנוחה לאחר משחקי נבחרת, או אף עוברים לשורות הקבוצה לאחר סיומו (רק לאחרונה הצטרפו למכבי ת"א שחקני רכש שלא נטלו חלק במחנה האימונים). אין בכך כמובן כדי להפחית מחשיבות המחנה, אך ברור כי אין באי-ההשתתפות בו כדי לחרוץ את דינו המקצועי של השחקן ואין כל מניעה להמשיך את ההשתלבות בסגל ובהרכב גם ללא השתתפות במחנה".

"יודגש, כי בתקופה שבה הקבוצה הייתה במחנה אימון, סגל השחקנים שנותרו בארץ, לרבות מרשך, זכו למעטפת אימונים מלאה עם צוות מאמנים איכותי, אשר דיווח באופן שוטף לצוות המקצועי של הקבוצה, תוך מעקב מדוקדק ומתועד אחר ביצועיהם באימונים. מרשך זכה להשגחה מיוחדת עקב החלמתו מניתוח. כמובן שלאחר מחנה האימון, חודשו האימונים בישראל ומרשך נטל בהם חלק מלא".

עו"ד רז בן דור (רדאד ג'בארה)

"תיאור הדברים ביחס לשיחה שהתקיימה עם מרשך ביום 19.7.2025 - מסולף. למרשך לא נאמר כי הוא יהיה מנודה או יושאל "לקבוצה בדרג נמוך". המסר שהועבר למרשך היה הפוך לחלוטין. בשיחה זו, שהתקיימה בין משחקיה של הקבוצה במוקדמות ליגת האלופות (שבהם המאמן החליט שלא לכלול אותו בסגל למשחק, משיקולים מקצועיים), נאמר למרשך כי למרות שבשלב זה הוא לא שיחק בהרכב בחלק מהמשחקים שהתקיימו, הציפייה היא שימשיך ויילחם על מקומו וכי הוא יקבל הזדמנות שווה מהמאמן אם כך יעשה".

"לצד זאת, נאמר למרשך כי בהיותו שחקן צעיר ולאור ההיכרות עמו, הרי שאם הוא סבור שיקשה עליו מבחינה מנטלית להמשיך ולהיות מחוץ להרכב במשחקי הקבוצה, כפי שייתכן שיקרה, הקבוצה לא תמנע ממנו את האפשרות להיות מושאל לקבוצה אחרת שבה יוכל לצבור דקות משחק, כפי שהיה בעונה שעברה (כאשר מובהר שאין מדובר בזכות מוקנית, שעה שלשחקן חוזה במכבי ת"א, שתוקפו אינו מותנה במספר דקות המשחק שלו, או במספר המשחקים שבהם הוא נכלל בהרכב הקבוצה או בסגל למשחק מסוים)".

"באותה פגישה אמר מרשך למנכ"ל הקבוצה ולמר קקון כי הוא מבין את הסיטואציה ויעשה את הדרוש כדי להילחם על מקומו בהרכב. אלא שזמן קצר לאחר מכן, וככל הנראה בעקבות שיחות עם יועצים או בני משפחה, החל מרשך לנהוג באופן לא מקצועי ולא ראוי, איחר לאימונים, פצח במעין "שביתה איטלקית" באימון שלאחר מכן; נעלם מאחד האימונים ועוד. המסר ששידר מרשך היה שהוא אינו מקבל את ההחלטות המקצועיות לגביו. בין היתר, מרשך העלה פוסט ביקורתי כנגד הקבוצה בחשבון האינסטגרם שלו; עזב את משחקה של הקבוצה נגד הפועל ירושלים בטרם סיומו; נעדר מצילומי הקבוצה שארגנה מנהלת הליגות (מרשך היה השחקן היחיד בכל הסגל שנעדר) - ועוד".

אורי עזו במשחק האימון (באדיבות המועדון)

"אף שהתנהלות שכזו מהווה לכל הדעות עבירת משמעת (ויותר מאחת), המצדיקה העמדה לוועדת משמעת ואף ענישה משמעתית שבסמכות מכבי ת"א לנקוט, מכבי ת"א הכילה את התנהגותו של מרשך מתוך הבנה שמדובר בשחקן צעיר, החווה תסכול לנוכח תהליך החלמתו והחלטות של המאמן לגביו ולאור ההנחה שכשחקן צעיר, הוא מושפע יותר מעצות שהוא מקבל מהסובבים אותו. בכך יש כדי ללמד דווקא על יחס טוב ומיטיב של מכבי ת"א כלפי מרשך ולא על התעמרות, או פגיעה מכוונת בו".

"על מנת לנסות ולהרגיע את המצב הרגיש וגם למנוע פגיעה ביתר שחקני הקבוצה, שהתמודדה באותה עת במוקדמות ליגת האלופות ובמוקדמות הליגה האירופית, התבקש מרשך להתאמן למשך תקופה קצרה עם מספר שחקנים שלא היו חלק מההרכב הבכיר של הקבוצה באותה עת. אין מדובר ב"נידוי" או ב-"חרם", חלילה. מרשך זכה כאמור למעטפת מקצועית מלאה באימונים שבהם השתתף".

"יתירה מכך, לאחר תקופה קצרה, חזר מרשך להתאמן עם שחקני ההרכב של הקבוצה והשתתף במרבית האימונים שהתקיימו מאז. הטענה כי הוא היה "נטע זר" - מופרכת, וכך גם הטענות בסעיף 13 למכתבך, שכולן כאחת חסרות ממש. די אם אציין כי מרשך קיבל את כל ציוד האפסנאות שהיה דרוש לו ואת כל הארוחות שקיבלו יתר השחקנים בקבוצה; השתמש במלתחות ובחדרי ההלבשה של הקבוצה הראשונה - ועוד. בניגוד מוחלט לנטען, מרשך גם זכה לקבל תוכן מקצועי מלא ועשיר והשתתף בתרגולים טקטיים, הגם שלא שיחק בהרכב במשחקי הקבוצה באותה עת. הדברים מתועדים, לרבות בצילומים".

"הטענה לגבי היעדר צוות רפואי באימונים, מופרכת במיוחד. בכל אימון של שחקני הקבוצה, ללא יוצא מן הכלל, נכח ונוכח צוות רפואי - וכך היה גם באימוני מרשך. למרבה האירוניה, באימון שהתקיים ביום 26.8.2025 (בדיוק במועד שבו נשלח מכתבך), מרשך טען שנפצע ועזב את האימון. מרשך החל לקבל טיפול רפואי, אך נטש את הטיפול על דעת עצמו ועזב את מתחם האימונים לביתו, ללא תיאום".

אורי עזו (חגי מיכאלי)

"גם הטענות לגבי אימונים "בשיא החום" או בשעות לא שגרתיות, אינן נכונות ואף ההיפך הוא הנכון. מכבי ת"א מקפידה היטב על שעות האימונים של שחקניה, ובימי הקיץ לא מתקיימים אימונים בשעות החמות. כאשר מרשך ביקש להוסיף לו יחידת אימון (לאחר שנעדר מאימון עקב צום ט' באב), הובהר לו כי בשל תפוסת המגרש בשעות שבהן ניתן להתאמן, הרי שניתן יהיה לתת לו אימון נוסף בשעה 7:00 או ב-10:00 (מדובר היה ביום שישי שבו לא ניתן להתאמן בערב). מרשך הוא שבחר להתאמן בשעה 7:00 והדברים מתועדים. אף שלאימון התייצב במיוחד מאמן מטעם הקבוצה (בשעה 7:00 בבוקר כאמור), מרשך איחר משמעותית לאימון. גם הפעם מכבי ת"א גילתה סובלנות והכילה התנהגות זו. הטענה כי מדובר ב"עונש" למרשך גובלת באבסורד".

"גם הטענה כי מרשך "מנותק מהקבוצה" חסרת ממש. מרשך הינו חלק בלתי נפרד ממכבי ת"א, על כל המשתמע מכך, גם אם לא שיחק במשחק זה או אחר או לא היה חלק מהסגל למשחק מסוים. בהיותו כדורגלן מקצוען, הציפייה ממרשך היא שיעשה את כל המאמצים הנדרשים, וייתן את כל כולו על מנת להרשים את הצוות המקצועי. זאת בפרט כאשר מכבי ת"א מתחרה גם העונה במספר מסגרות (בליגה ובגביע בישראל; ובליגה האירופית), ולצורך כך נבנה סגל שחקנים רחב, שכל אחד מהשחקנים בו צפוי לקבל הזדמנות לשחק".

"בעין זה נזכיר כי עונת המשחקים בליגה הישראלית רק החלה, ועד כה שיחקה מכבי ת"א משחק ליגה אחד. המשחקים בגביע המדינה טרם החלו וכך גם המשחקים בליגה האירופית. מדובר בעונה ארוכה, שבה צפויה הקבוצה לשחק כאמור במספר מסגרות ובעשרות משחקים (נכון להיום צפויים לקבוצה כ-60 משחקים במהלך העונה). ברור מאליו כי יהיו שינויים בהרכב הקבוצה ממשחק למשחק, בין עקב אילוצים כגון פציעות וכיו"ב, ובין עקב שינויים מקצועיים טבעיים שקורים מדי עונה".

"מי שמכיר את ענף הכדורגל, יודע היטב כי שחקן יכול שלא לשחק במשחקים מסוימים; ולפתוח בהרכב הפותח במשחקים אחרים (דוגמאות ישנן למכביר, כולל במכבי ת"א ואפילו מהעונה שעברה, לרבות לגבי שחקנים בכירים וותיקים). ברור מאליו כי אין לאף שחקן זכות מוקנית להיכלל בהרכב או בסגל לכל משחק ומשחק, ואין לראות בהחלטה מקצועית של המאמן בשלב מוקדם זה של העונה ביחס להרכב במשחקים מסוימים, ככזו שגוזרת את גורלו המקצועי של מרשך - ובפרט כשמדובר בשחקן צעיר ששיחק עד כה פחות ממחצית עונה בליגת העל. מבלי להידרש לכלל השיקולים המקצועיים של מאמן כדורגל, לא קשה להבין כי לא רק כישרון הוא מרכיב מרכזי בהחלטות מקצועיות, אלא לא פחות מכך התנהגותו של השחקן".

עו״ד רז בן-דור (מערכת ONE)

"ברור גם כי במצב דברים זה אין מקום לדבר על "חרם" או "נידוי" של מרשך בשל החלטה מקצועית של מאמן שלא לשתפו במשחקים בתחילת העונה. אלו הם הבלים, בכל הכבוד. בפן המשפטי אוסיף, כי עמידתה של מכבי ת"א על קיום החוזה עם שחקניה, לרבות עם מרשך, אינה מהווה "כפייה", היא אינה אסורה ואין בה כל פגם. במקרים רבים בפסיקה נקבע כי אין להתיר מעבר של שחקן תחת חוזה, בניגוד לרצונה של הקבוצה בה הוא חתום על חוזה - וכי אין הצדקה לכפות על הקבוצה לשחרר שחקן, רק משום שהוא אינו מרוצה או אינו מעוניין לשחק בה”.

"לכך יש להוסיף, כי על פי הידוע למכבי ת"א, מרשך כבר נפגש עם קבוצות אחרות והוא מנהל משא ומתן על מנת לנסות ולעבור לקבוצה אחרת, בתנאי שכר טובים יותר (וזאת ללא אישור מכבי ת"א). נראה כי אותן קבוצות הן העומדות מאחורי פנייה זו, בניסיון להפחית את עלויות ההעברה של מרשך לשורותיהן; ונראה כי גם מרשך סבור שבאמצעות הטענות המועלות על ידך, יוכל לשפר את תנאי שכרו במכבי ת"א או בקבוצה אחרת שאליה הוא חפץ לעבור. מדובר בהתנהלות חסרת תום לב המהווה כשלעצמה הפרת הסכם".

"ניסיון זה לא יצלח: מכבי ת"א השקיעה משאבים רבים בהעברתו של מרשך לשורותיה (העברה שבגינה היא שילמה תמורה כספית למכבי פ"ת) ובטיפוחו המקצועי של מרשך - גם בעת שהיה במחלקת הנוער שלה וגם בעת ששיחק בהפועל רמת השרון כמושאל (כחלק משיתוף פעולה מקצועי עם רמת השרון). אין כל הצדקה לשחרור מרשך מהתחייבויותיו, רק משום שהוא מעוניין לשפר את תנאיו".

"בנסיבות אלו, מכבי ת"א דוחה כאמור את הטענות והדרישות במכתבך. אין ולא הייתה כל הפרה של ההסכם מצד מכבי ת"א, אין ולא הייתה "עבדות" או "התעמרות", ומדובר בניסיון נואש לייצר מציאות לא קיימת. בפועל, אתה עושה עוול למרשך בניסיון להמציא אירועים שיתאימו לנרטיב שנקבע מראש, ואשר אינו משקף את האמת בשום צורה. אורי עזו הוא שחקן מכבי ת"א, אשר רואה בו את דור העתיד שלה".

"מכבי ת"א מצידה תמשיך לעשות את כל הנדרש לשם קידומו המקצועי של מר עזו, הן בהווה והן בעתיד, ללא קשר לתוכניות המאמן בתקופה כזו או אחרת (שכאמור, נתונות לשינויים). יש לקוות שמרשך יתעשת, יבין כי אין ולא הייתה כל כוונה לפגוע בו, ויעשה אף הוא את כל הדרוש כדי להוכיח עצמו מקצועית. אם כך יהיה, מכבי ת"א תהיה נכונה לשקול להבליג על התנהלותו האחרונה".

"לא למותר לציין כי אם מרשך יבחר למרות הכל לנקוט בהליכים משפטיים (ויש לקוות שלא כך ייעשה), הרי שיש לצרף העתק ממכתבי זה לכל בקשה שתוגש, אם וככל שתוגש. אין באמור במכתבי או במה שלא נאמר בו, כדי למצות את טענות מכבי ת"א או לגרוע מזכויותיה”, סיכם.