יום שלישי, 26.08.2025 שעה 10:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

אורי עזו דורש שחרור מיידי ממכבי תל אביב

חשיפה: הקשר פנה לצהובים במכתב חריף באמצעות עו"ד שי אליאס. טענותיו: הפיכתו למנודה, פגיעה בזכויותיו, קיצוץ בשכר, איסור כניסה לחדר האוכל וכו'

|
אורי עזו במשחק אימון של מכבי ת
אורי עזו במשחק אימון של מכבי ת"א (באדיבות המועדון)

חשיפה: קשר מכבי תל אביב, אורי עזו, שלח מכתב חריף להנהלת המועדון באמצעות עורך דינו, שי אליאס, ובו דרישה מיידית לשחררו מהקבוצה. במכתב נטען כי השחקן הפך למנודה ונפגע אנושות בזכויותיו כשחקן וכעובד.

עזו שגדל במכבי חיפה ושיחק בנבחרות ישראל בכל הגילאים הצעירים, הגיע למכבי תל אביב בשנת 2022. על פי ההסכם עמו, במהלך שירותו הצבאי היה אמור להרוויח 5,300 ש"ח בחודש ולאחריו 8,500 ש"ח בלבד - סכומים שהוגדרו במכתב כ"שכר נמוך מאוד לכל הדעות". ההסכם נחתם עד עונת 2026/27, אך לטענת השחקן ונציגו , הוא הופר על ידי המועדון.

עיקר הטענות מתמקדות באירועים שהחלו בקיץ האחרון. עם פתיחת האימונים גילה עזו כי שמו לא נכלל בסגל שיצא למחנה האימונים בבודפשט. לטענתו, למרות שהשיג אישור מהצבא ונערך לנסיעה, ברגע האחרון נודע לו כי אינו טס עם הקבוצה. בהמשך, כך לפי המכתב, נאסר עליו להיכנס לחדר האפסנאות והאוכל, נקבעו לו אימונים נפרדים בשעות מנוגדות לשאר הסגל, והוא נדרש להתאמן ללא צוות רפואי ובתנאים משפילים.

אורי עזו (חגאורי עזו (חג'אג' רחאל)

ב-19 ביולי נערכה לשחקן שיחה עם המנכ"ל בן מנספורד ועם ישראל קקון, בה נמסר לו כי הוא "לא בתוכניות של הקבוצה לעונה הקרובה". מאז, טוען עזו, הוא נותר מנודה, מבודד מהסגל ומודר מהאימונים ומהמשחקים. לדבריו, גם שכרו קוצץ חד-צדדית ל-4,000 ש"ח במקום 5,300, מבלי שקיבל תלושי שכר כחוק.

עורך דינו של עזו, שי אליאס, טוען כי מדובר ב"התעמרות חמורה, נידוי מתמשך והפרה בוטה של חופש העיסוק". עוד נטען כי בעקבות המצב לא זומן השחקן לסגל נבחרת ישראל הצעירה, וכי הקבוצה מנסה למנוע ממנו לשחק גם בקבוצות אחרות, מה שמוביל לפגיעה מקצועית וכלכלית קשה.

במכתב נכתב כי חוזה העסקה עם ספורטאי הוא חוזה למתן שירות אישי, ולכן לא ניתן לכפות על שחקן להמשיך תחת מועדון בניגוד לרצונו. "כלום יעלה על הדעת כי מרשתכם תמנע ממרשי את הזכות הבסיסית לעבוד במקצועו כשחקן כדורגל תוך התעמרות חמורה?", נכתב.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

יש לציין כי המכתב מלפני מספר ימים ובו צוין כי אם מכבי תל אביב לא תחתום עד 24 באוגוסט על טופס שחרורו לכל קבוצה אחרת, תוגש תביעה לערכאות משפטיות. לבסוף אכן נשלח המכתב.

