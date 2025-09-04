לא תמתין הרבה: חיפה מחכה להחלטת אבו פאני

במכבי חיפה מצפים להכרעתו של מוחמד אבו פאני. הקשר השייך לפרנצווארוש ההונגרית שלא רשמה אותו לסגל לליגה האירופית, מחזיק בהצעה לחזור לאצטדיון סמי עופר. בחיפה מציינים: "הכדור כעת אצל אבו פאני. אם יחליט להגיע הוא יהיה שחקן מכבי חיפה".

עם זאת, בקבוצה מדגישים כי לא ימתינו לו עוד זמן רב. מבחינת המועדון מדובר בהחלטה ברורה: או חזרתו של אבו פאני, או צירוף קשר אחורי זר.

במו"מ מול השחקן עלו חילוקי דעות סביב מבנה השכר. חיפה הציעה כ-500 אלף אירו לעונה בחוזה לשלוש שנים, כאשר 70% מהשכר מובטח ו-30% תלוי בהישגים. אבו פאני, מצידו, דרש כ-550 אלף אירו לעונה ושכר קבוע. למרות הפער, במועדון סבורים כי ניתן לגשר עליו, במיוחד אם יינתן האות לחזרה דרך ליאור רפאלוב, שנמצא בקשר רציף עם השחקן.

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

במקביל, מכבי חיפה השלימה אתמול את צירופם של סילבה קאני וזוהר זסנו מבית"ר ירושלים. לאחר אימון הבכורה שלהם אמרו במועדון, כדי להצדיק את הרכישות והטרייד עם בית"ר ירושלים, על קאני: "שחקן שעקבנו אחריו זמן רב. צעיר, ישראלי, עם עוצמות התקפיות שישדרגו את החלק הקדמי. אצלנו ינגן כינור ראשון, והוא גם מפנה מקום לזר נוסף".

על זסנו אמרו בחיפה: "מגן צעיר ובעל יכולות אתלטיות. יחד עם בטאי, עמדת המגן הימני השתדרגה. לא סיימנו את מלאכת הבנייה, בשנתיים האחרונות נעשו טעויות, ונדרשים עוד תיקונים".