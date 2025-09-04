יום חמישי, 04.09.2025 שעה 11:58
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"לבנדובסקי סירב ל-100 מיליון מערב הסעודית"

דיווח: פיני זהבי ביקש לדחות את השיחות מאחר שהחלוץ רצה להישאר בברצלונה לעונה נוספת, אך הפולני הבטיח לבחון הגעה בעתיד. מאחורי המו"מ בין הצדדים

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

מאז שהצטרף לברצלונה ב-2022, רוברט לבנדובסקי נחת על קרקע מוצקה במועדון הקטלוני. למרות חוסר הוודאות סביב יום הולדתו ה-34 שהתקרב, הביצועים שלו היו בלתי ניתנים לערעור. בשלוש עונותיו במועדון כבש 32, 26 ו-42 שערים בהתאמה בכל המסגרות.

המספרים מרשימים ועזרו לברצלונה להגיע להצלחות גדולות. אך תפקידו חרג מכיבוש שערים בלבד, כשהפך לאחד מעמודי התווך בחדר ההלבשה, הוריד לחץ משחקנים אחרים ואפשר לחלקם להתפתח בקצב רגוע יותר.

בגיל 37 ובכניסתו לשנתו האחרונה בברצלונה, נראה שתפקידו של לבנדובסקי משתנה בהדרגה, כאשר הוא משחק פחות ומתמקד בשמירה על כושרו הגופני. עם זאת, דבר אחד תמיד היה ברור מבחינתו: הוא רוצה לשחק העונה במדי הבלאוגרנה.

רוברט לבנדובסקי (רויטרס)רוברט לבנדובסקי (רויטרס)

הפולני היה כל כך נחוש בכך, עד שלא היסס לסרב להצעה של 100 מיליון אירו לעונה מערב הסעודית. הצעה כזו כבר הוגשה לו בעונה שעברה, כפי שפיני זהבי הסביר בקיץ: "אני יכול להסביר שלפני שנה הוא קיבל הצעה מערב הסעודית על 100 מיליון אירו לעונה. לעונה! והוא לא רצה ללכת. הוא רצה להילחם על תארים חשובים. הוא רצה להילחם על הליגה ועל ליגת האלופות עם ברצלונה, והוא כמעט זכה בכל התארים האלה".

על פי ‘365Scores’, גם בקיץ הזה הוגשה הצעה של 100 מיליון אירו לעונה, אליה נוספו בונוסים ותמריצים. עם זאת, אותו דיווח הבהיר שסוכנו של החלוץ ביקש לדחות את המשא ומתן בשל רצונו של הפולני להישאר לעת עתה בברצלונה, תוך שהבטיח לבחון את הפרויקט הסעודי בעתיד הקרוב.

גורם בקרן ההשקעות הסעודית התייחס בפני כלי תקשורת מקומי לאפשרות להחתים את הפולני: "לבנדובסקי היה ברשימת השמות הפוטנציאליים שהוועדה לגיוס שחקנים ניסתה להביא לליגה הסעודית, כשביקשו להחתים מספר כוכבים בין-לאומיים במהלך חלון ההעברות של הקיץ".

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

"השחקן הוצע למספר מועדונים בכירים בליגה, כאשר אל הילאל ואל נאסר קיבלו אותו בהתלהבות והציבו אותו בראש רשימת המועמדים שלהם, עם החלוץ האורוגוואי דרווין נונייס כאופציה חלופית", הוסיף אותו מקור.

לאחר החלטתו של לבנדובסקי לדחות את ההצעה ולדחות את השיחות לעתיד הקרוב, אל הילאל פנתה לבסוף כדי להחתים את נונייס שיחזק את החלק ההתקפי של הקבוצה. לעת עתה, הפולני נשאר בברצלונה, מחפש עונה של שערים והצלחות. הוא יודע שלא ישחק באותה תדירות כמו בעונות אחרות, אך תמיד היה ברור מבחינתו שהוא רוצה למצות את רגעי הכדורגל האיכותי שנותרו לו במדי הקטלונים.
 

