"לבנדובסקי סירב ל-100 מיליון מערב הסעודית"

מאז שהצטרף לברצלונה ב-2022, רוברט לבנדובסקי נחת על קרקע מוצקה במועדון הקטלוני. למרות חוסר הוודאות סביב יום הולדתו ה-34 שהתקרב, הביצועים שלו היו בלתי ניתנים לערעור. בשלוש עונותיו במועדון כבש 32, 26 ו-42 שערים בהתאמה בכל המסגרות.

המספרים מרשימים ועזרו לברצלונה להגיע להצלחות גדולות. אך תפקידו חרג מכיבוש שערים בלבד, כשהפך לאחד מעמודי התווך בחדר ההלבשה, הוריד לחץ משחקנים אחרים ואפשר לחלקם להתפתח בקצב רגוע יותר.

בגיל 37 ובכניסתו לשנתו האחרונה בברצלונה, נראה שתפקידו של לבנדובסקי משתנה בהדרגה, כאשר הוא משחק פחות ומתמקד בשמירה על כושרו הגופני. עם זאת, דבר אחד תמיד היה ברור מבחינתו: הוא רוצה לשחק העונה במדי הבלאוגרנה.

רוברט לבנדובסקי (רויטרס)

הפולני היה כל כך נחוש בכך, עד שלא היסס לסרב להצעה של 100 מיליון אירו לעונה מערב הסעודית. הצעה כזו כבר הוגשה לו בעונה שעברה, כפי שפיני זהבי הסביר בקיץ: "אני יכול להסביר שלפני שנה הוא קיבל הצעה מערב הסעודית על 100 מיליון אירו לעונה. לעונה! והוא לא רצה ללכת. הוא רצה להילחם על תארים חשובים. הוא רצה להילחם על הליגה ועל ליגת האלופות עם ברצלונה, והוא כמעט זכה בכל התארים האלה".

על פי ‘365Scores’, גם בקיץ הזה הוגשה הצעה של 100 מיליון אירו לעונה, אליה נוספו בונוסים ותמריצים. עם זאת, אותו דיווח הבהיר שסוכנו של החלוץ ביקש לדחות את המשא ומתן בשל רצונו של הפולני להישאר לעת עתה בברצלונה, תוך שהבטיח לבחון את הפרויקט הסעודי בעתיד הקרוב.

גורם בקרן ההשקעות הסעודית התייחס בפני כלי תקשורת מקומי לאפשרות להחתים את הפולני: "לבנדובסקי היה ברשימת השמות הפוטנציאליים שהוועדה לגיוס שחקנים ניסתה להביא לליגה הסעודית, כשביקשו להחתים מספר כוכבים בין-לאומיים במהלך חלון ההעברות של הקיץ".

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

"השחקן הוצע למספר מועדונים בכירים בליגה, כאשר אל הילאל ואל נאסר קיבלו אותו בהתלהבות והציבו אותו בראש רשימת המועמדים שלהם, עם החלוץ האורוגוואי דרווין נונייס כאופציה חלופית", הוסיף אותו מקור.

לאחר החלטתו של לבנדובסקי לדחות את ההצעה ולדחות את השיחות לעתיד הקרוב, אל הילאל פנתה לבסוף כדי להחתים את נונייס שיחזק את החלק ההתקפי של הקבוצה. לעת עתה, הפולני נשאר בברצלונה, מחפש עונה של שערים והצלחות. הוא יודע שלא ישחק באותה תדירות כמו בעונות אחרות, אך תמיד היה ברור מבחינתו שהוא רוצה למצות את רגעי הכדורגל האיכותי שנותרו לו במדי הקטלונים.

