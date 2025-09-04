סינר טייל לחצי הגמר ויפגוש את אוז'ה אליאסים

המדורג שני בעולם, קרלוס אלקראס, ונובאק ג’וקוביץ’ (7) ייפגשו מחר (שישי, 22:00) למשחק מסקרן בחצי גמר אליפות ארה"ב הפתוחה ובינתיים הושלמה תמונת חצי הגמר השני. אחרי שפליקס אוז’ה אליאסים העפיל לחצי הגמר, הוא יפגוש את המדורג ראשון, יאניק סינר, שניצח הבוקר (חמישי) לורנצו מוסטי (10) עם 1:6, 4:6 ו-2:6.

סינר היה צריך רק שעתיים כדי לסגור עניין ברבע הגמר, בו ניצח במערכה הראשונה תוך 27 דקות בלבד. המדורג ראשון שבר כבר במשחקון השני וברח ל-0:5 מהיר לפני שסגר עניין בקלות בסט הראשון.

ההמשך היה מעט יותר צמוד, אבל התוצאה הייתה זהה: במערכה השנייה מוסטי לא עמד בלחץ ולא הצליח לשמור על ההגשות שלו במצב של 4:4, נקלע לפיגור וסינר סגר עניין. נראה שזה השפיע על מוסטי, שפתח את המערכה השלישית עם ההגשה שלו ולא הצליח לשמור עליה, פיגר 2:0 ולבסוף נשבר גם בדרך ל-5:2 ומכאן הדרך לניצחון של סינר הייתה קצרה.

נאומי אוסקה (IMAGO)

בנשים, נאומי אוסקה (24) העפילה אף היא לחצי הגמר ועשתה את זה לאחר ניצחון 4:6 ו-6:7 (3) על קרולינה מוצ’ובה הצ’כית (13). היפנית בת ה-27, שחוזרת לבמה המרכזית לאחר הפסקה ארוכה בעקבות לידת בתה, מציגה טניס משובח בניו יורק ורושמת את הישג הגראנד סלאם הטוב ביותר שלה מאז זכייתה באליפות אוסטרליה ב-2021.

בדרכה לחצי הגמר, הדיחה אוסקה שלוש יריבות בכירות, כולל את המדורגת שלישית קוקו גוף בשמינית הגמר, ומפגינה את היכולת שהביאה לה בעבר ארבעה תארי גרנד סלאם. בחצי הגמר תפגוש היפנית את המדורגת שמינית, אמנדה אניסימובה.