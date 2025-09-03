יום רביעי, 03.09.2025 שעה 23:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

עם וארלה ועזו: פורסם הסגל של מכבי באירופית

הצהובים הגישו את כל השמות שהם מעוניינים בהם במפעל השני בטיבו ביבשת, וביניהם גם הרכש החדש שטרם הוכרז והכישרון שדורש להשתחרר. גם אנדרדה בפנים

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב חגגה אליפות שנייה ברציפות וכמובן שהמטרה הייתה להעפיל לשלב הליגה בליגת האלופות, אך זה כמעט בלתי אפשרי ללא אצטדיון ביתי כפי שהישראליות משחקות כשנתיים. הצהובים יסתפקו באירופית, ובינתיים הסגל המלא של ז’רקו לאזטיץ’ למעפל השני בטיבו באירופה פורסם, כשהמאמן הסרבי בחר את 38 הבחורים איתם יוכל לשחק במפעל.

מי שנרשם ומופיע בין השמות הוא קודם כל השחקן החדש של האלופה, חליו וארלה, שטרם הוכרז רשמית, אך כבר נרשם גם בהתאחדות וכעת גם כאן. בנוסף, גם אורי עזו בין השחקנים שברשימה, אך יש לציין שהוא נמצא בקבוצת ה-B. ההסבר הוא שיש שחקנים מהנוער שמתחת לגיל 21, והם לא חלק מהסגל ראשי, אבל יכולים לשחק.

מותר לקחת שחקנים משם ללא הגבלה, ולהשתמש בהם בעת הצורך במידה שיש לא מעט פציעות או אירוע חריג, למשל כמו שהיה למכבי תל אביב דאז נגד זלצבורג עם אותה מכת קורונה. ולכן יש כמה שמות כמו יואב חוניו, רום סביץ’, לוטם אסרס, יהלי דנור ועוד, וכאמור אורי עזו נרשם בסגל מהתקן הזה, כמו גם סייד אבו פרחי.

הסגל המלא של מכבי ת”א: יואב גראפי, אופק מליקה, רועי משפתי, אבישי כהן, רוי רביבו, הייטור, מוחמד עלי קמארה, אסאנטה, רז שלמה, דני גרופר, נועם בן הרוש, איתי בן חמו, שגיב יחזקאל, כריסטיאן בליץ’, אלעד מדמון, בן לדרמן, איסוף סיסוקו, איתמר נוי, עידו שחר, דור פרץ, אושר דוידה, קרווין אנדרדה, יונס מלדה, חליו וארלה, יון ניקולאסקו, עידן טראו, שליו סעדיה,  תמיר אריכא, לירן שפיגל, אורי עזו, עידן ויינברג, רועי מגור, יובל כפיר, יואב חוניו, רום סביץ’, לוטם אסרס, סייד אבו פרחי, יהלי דנור.

