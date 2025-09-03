יום חמישי, 04.09.2025 שעה 00:59
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

כפר כנא הורדה לליגה ב', טירת הכרמל עלתה ל-א'

הקבוצה שהואשמה במעשה בלתי ספורטיבי בנסיבות מחמירות הגיעה להסדר טיעון עם ההתאחדות ותרד לליגה ה-5. הישאם זועבי יורחק מהמגרשים עד סוף פברואר

|
כדורגל אילוסטרציה (שחר גרוס)
כדורגל אילוסטרציה (שחר גרוס)

מ.ס. צעירי כפר כנא יורדת אוטומטית לליגה ב' צפון, לאחר הסדר הטיעון מול ההתאחדות לכדורגל. בפסק הדין של בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל בישראל נגד מ.ס. צעירי כפר קנא ומספר פעילים, לצד שחקנים בקבוצה נכתב, בין היתר: הקבוצה עצמה (נאשמת 1): הורדה לליגה ב’ בעונת 25/26, הפסקת פעילות על תנאי ל־3 שנים, קנס 20,000 שקלים וקנס מותנה של 50,000 שקלים. בעקבות ההחלטה, הפועל טירת הכרמל תשחק בליגה א’ צפון. 

נאשם 2 (מוחמד חטיב): הואשם במעשים בלתי ספורטיביים, אי-דיווח והימורים. בהסדר הוסכם למחוק חלק מהאישומים אך נותרה שאלה לגבי עבירת אי-הדיווח, ולכן ההחלטה בעניינו נדחתה.

נאשם 3 (ג’ואד עואודה): הודה במעשה בלתי ספורטיבי; זוכה מאי־דיווח ומהימורים. נגזר עליו עונש הרחקה לצמיתות מכל תפקיד במסגרת ההתאחדות.

נאשם 4 (הישאם זועבי): הודה במעשה בלתי ספורטיבי ובאי־דיווח; הואשם גם בהימורים (שנמחק מההסדר). נגזר עליו עונש חמור יותר מהמבוקש: הרחקה עד 28.2.26 מכל פעילות במסגרת ההתאחדות והרחקה לצמיתות על תנאי לשנתיים נוספות.

נאשמים 5–7 (שחקנים איאד סלבי, אמיר תקרורי, ואסים סואעד): יוזמנו לחקירה ויעברו בדיקת פוליגרף תוך 14 יום. ההכרעה בעניינם תתקבל בהתאם לתוצאות – זהו הסדר דיוני ולא סופי.

מטעם עוה"ד תמיר קלדרון ורמי זועבי ממשרד דורון, טיקוצקי ושות', המייצגים את מ.ס. צעירי כפר כנא והובילו את ההסדר מול התביעה, נמסר: "כפי שעולה מהסדר הטיעון ומחומר הראיות - הקבוצה, חברי ההנהלה, המאמנים והשחקנים אינם מעורבים בהימורים בלתי חוקיים בתוצאות משחקים. יחד עם זאת, בכדי להסיר את העננה שריחפה מעל הקבוצה, ועל מנת לאפשר לקבוצה להמשיך את פעילותה המבורכת, היא הסכימה להסדר הטיעון כמי שמשוכנעת כי תשוב לליגה א' בתום העונה הנוכחית".

עו"ד רמי זועבי ועו"ד תמיר קלדרון (פרטי)עו"ד רמי זועבי ועו"ד תמיר קלדרון (פרטי)
