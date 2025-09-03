"השהייה של ישראל לא מקנה ביטחון לרוכבים"

אירוע חריג התרחש במרוץ הוואלטה שנערך בספרד אתמול (רביעי), כאשר הקטע שהתקיים בבילבאו לא הגיע לסיומו בגלל החשש מהפגנות של פרו-פלסטינים מקומיים במחאה על השתתפותה של קבוצת ישראל פרמייר טק. בעקבות זאת, מנהל התחרות הציע לישראלים לשקול את השתתפותם במירוץ.

הכאוס התרחש קרוב לסיום הקטע ה-11 במרוץ הספרדי, שהגיע לאזור חבל הבאסקים, שרובם מזדהים עם המאבק הפלסטיני בישראל. הזנקת המרוץ התעכבה אך הרוכבים יצאו לדרך, כאשר במהלך התחרות התאספו עוד מפגינים רבים שהשליכו צבע אדום על רכב של צוות ישראלי ובהמשך הם אף ניסו לפרוץ למסלול, מה שגרם למארגנים להחליט על הפסקת הקטע 3 ק”מ לפני קו הסיום ולא הוכרז לו מנצח - משהו שלא קרה מעולם.

בסיום הרוכבים הישראלים הוכנסו במהירות לאוטובוס בליווי כבד של משטרה מקומית עד לבית מלון מרוחק, כדי שיוכלו להתכונן לשלב הבא בתחרות.

מפגינים נכנסים למסלול לפני מספר ימים (ישראל פרמייר טק)

בעקבות האירועים, מנהל מרוץ האופניים הספרדי, קיקו גרסיה, צוטט בכלי התקשורת המקומיים כמי שאמר: “ישראל פרמייר טק צריכה להבין שאם היא תישאר כאן זה לא יהפוך את הדברים לבטוחים יותר עבור שאר הקבוצה. השהייה של הקבוצה הישראלית כאן לא מקנה ביטחון לשאר הרוכבים”.

כלומר, מנהל התחרות למעשה הציע לקבוצת הרכיבה הישראלית לשקול מחדש את השתתפותה בתחרות, בעקבות האירועים בבילבאו. ככל הנראה, לארגון בראשו הוא עומד אין סמכות לעשות זאת אלא רק לאיגוד האופניים העולמי.

בעקבות דבריו של קיקו גרסיה, בישראל פרמייר טק לא מתכוונים לפרוש מהמרוץ. בישראל פרמייק טק סבורים כי לקבוצה יש זכות מלאה, ואף חובה, להמשיך במרוץ וואלטה דה אספניה שאליו היא הגיעה בזכות הישגיה והיא מתחרה בו בצורה ספורטיבית. לכן בכוונתה להמשיך אותו גם מחר.

רוכבי ישראל פרמייר טק (ישראל פרמייר טק)

לדעת בכירים בקבוצת הרכיבה הישראלית, ההחלטה הבוקר של ראשי המרוץ והרוכבים האחרים בו הייתה ההחלטה הנכונה והיא מתכתבת עם מדיניות הקבוצה, לפיה אם מישהו מבצע פעילות אלימה כלפי הרוכבים ומשבש את המרוץ - הוא ייעצר או יושעה כדי להגן על כל הרוכבים כמו גם על הקבוצה הישראלית.

עוד קודם לכן, דווח בספרד כי הרוכבים בוואלטה פנו לנציגי איגוד האופניים העולמי בגלל חשש מההפגנות המרובות של פרו-פלסטינים שגרמו לתאונה לאחר שפרצו למסלול יום קודם בקטע ה-10. בעקבות זאת, תוגברה האבטחה סביב המסלול.

בעלי ישראל פרמייר טק, סילבן אדמס, אמר: ״אני מרוצה מכמה דברים שקרו היום - סיימנו את הקטע בשלום והקבוצות האחרות הפגינו סולידריות איתנו, התחרו לצידנו והביעו תמיכה בנו. הם לא מאשימים אותנו במה שקורה. חבל שהסיום נהרס כי לא הוכרז מנצח. זה המקום המרכזי לחובבי רכיבה בעולם, האוהדים הטובים ביותר, והסיום נהרס עבורם.

סילבן אדמס (SWpix)

“הם הולכים הביתה ושואלים את עצמם מה קרה. כנראה שהם כועסים על המפגינים. מחר הוא יום חדש, אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו נסיים את המרוץ הזה, יש לנו תמיכה מכולם. אנחנו לא יכולים לתת לשונאים לנצח, אם נעשה זאת - אף קבוצת רכיבה לא תהיה בטוחה בעולם. אנחנו ישראלים, אנחנו לוחמים, עם ישראל חי”.

מאיגוד האופניים העולמי נמסר בהודעה שפרסם: “איגוד האופניים הבינלאומי מגנה בתוקף את הפעולות שהובילו לביטול השלב ה-11 של מרוץ האופניים וואלטה ספרד. ה-UCI שם דגש על חשיבות הניטרליות הפוליטית של ארגוני הספורט בתנועה האולימפית, כמו גם את התפקיד המאחד והמנחה של הספורט. אירועי ספורט בינלאומיים גדולים מגלמים רוח של אחדות ודיאלוג, שעולים על פערים ופילוג בין אנשים”.

כמו כן נמסר כי “ה-UCI מחויב לניטרליות הפוליטית, לעצמאות ולאוטונומיה של הספורט, בהתאם לעקרונות היסוד של התנועה האולימפית. ה-UCI רוצה גם לחזור ולהדגיש כי לספורט, ולרכיבה על אופניים בפרט, יש תפקיד בקירוב אנשים ובהתגברות על מחסומים ביניהם, ואין להשתמש בהם בשום פנים ואופן ככלי לענישה. ה-UCI מביעה את הסולידריות והתמיכה שלה בקבוצות ובצוות שלהן, כמו גם ברוכבים, אשר צריכים להיות מסוגלים לעסוק במקצועם ולרדוף אחר התשוקה שלהם בתנאים אופטימליים של בטיחות ושלווה”.

רוכבי ישראל פרמייר טק בבילבאו (IMAGO)

מקבוצת ישראל פרמייר טק נמסר: “ישראל פרמייר טק היא קבוצת רכיבה מקצוענית המתחרה בוואלטה אספניה בזכות הישגיה ועושה זאת במפגן של ספורטיביות והגינות. הקבוצה נחושה להמשיך להתחרות בוואלטה אספניה. כל צעד אחר ייצור תקדים מסוכן בספורט הרכיבה לא רק עבור ישראל פרמייר טק, אלא עבור כל הקבוצות המקצועניות הנוטלות חלק בספורט הזה.

“ישראל פרמייר טק הביעה פעמים רבות את עמדתה שלכל אדם יש להפגין, כל עוד ההפגנות מתקיימות באופן שקט ואינן מסכנות את ביטחונם של הרוכבים. ארגון הוואלטה אספניה והמשטרה עושים כל שביכולתם כדי ליצור סביבה בטוחה, ועל כך הקבוצה מודה להם.

“עם זאת, התנהגות המפגינים בבילבאו היום לא הייתה רק מסוכנת לרוכבים אלא גם פעלה נגד מטרותיהם וגרמה לכך שמרבית האוהדים הבאסקים הידועים באהבתם לספורט - לא זכו לחזות בסיום תקין של המרוץ. אנו מודים למארגני המרוץ ול-UCI על התמיכה ושיתוף הפעולה, וכן לקבוצות ולרוכבים שהביעו את תמיכתם בפומבי ובאופן פרטי”.