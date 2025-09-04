ג'וקוביץ' ואלקראס נפגשים לעוד קרב ענקים

נובאק ג’וקוביץ’, הטניסאי הגדול בכל הזמנים, וקרלוס אלקראס, הטניסאי הכי גדול של העידן הנוכחי (לפחות בינתיים), ייפגשו מחר (שישי) ב-22:00 לעוד פרק בסדרה המפוארת ביניהם, ואולי מי יודע גם האחרון שבהם. הפעם, זה יקרה במסגרת חצי גמר אליפות ארצות הברית הפתוחה ובגראנד סלאם האחרון של שנת 2025.

מצד אחד נולה הבלתי נגמר, בן 38 ועדיין כוחו במותניו. בפעם ה-7 בקריירה שלו הסרבי הגיע לחצי גמר בכל ארבעת טורניר הגראנד סלאם, אך כנראה זו תהיה פעם ראשונה שלא תסתיים עם מייג’ור. בכל אופן, הסרבי הוא אותו סרבי, כמעט. מעט יותר כבד, מעט יותר עייף, הרבה יותר שחוק, כזה שעדיין מצליח להרגיז את הקהל האמריקאי, אבל עדיין טניסאי מהטופ של הטופ העולמי. גם בגיל הזה.

ברבע הגמר נובאק חלף על פני טיילור פריץ, התקווה המקומית, ובכך על הדרך קבע ש-22 שנים ברציפות האמריקאים יסיימו ללא תואר מייג’ור בגברים. זה אמנם נגמר 1:3 במערכות, אבל זה לא היה משחק חד צדדי, רחוק מכך. נובאק המנוסה ידע להתעלות מתי שצריך. בסה”כ מפתיחת התחרות הוא משחק טוב, עדיין נשאר אתלט על, וגם מגיש נהדר.

נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)

האם זה יספיק לו מול המפלצת הספרדית? כנראה שלא, בטח לא במשחק של הטוב מחמש מערכות ובטורניר כזה ארוך ומתיש. אחרי שהודח מווימבלדון גם כאמור בחצי הגמר נובאק העיד שלא במקרה הוא נעצר מול יאניק סינר/אלקראס: “הם בשיא הקריירה, רעננים, רעבים, ואילו אני כבר אחרי מסע ארוך”. ירים ידיים? בטח שלא הוא, ובטח שלא בארה”ב, שם האנטי של הקהל רק נותן לו עוד דלק.

“הם לא מבינים שהם מעירים בי מה שהם לא רוצים לראות – את הווינר שאני”, סיפר אחרי המשחק מול פריץ. נובאק רחוק שני ניצחונות ממייג’ור 25, כאשר האחרון שלו היה בארה”ב לפני שנתיים בדיוק. אבל המון השתנה מאז ובעיקר הוא התבגר, ואלקראס ובעיקר סינר הלך המון קדימה. האיטלקי, שהוא האלוף המכהן, השתלט בענק על המשחקים במשטח הקשה, והוא הפייבוריט לזכות גם הפעם.

קרלוס אלקראס (רויטרס)

הסרבי יכול לשאוב עידוד מכך שבתחילת השנה הצליח לנצח את אלקראס באליפות אוסטרליה (1:3), וגם במפגש הקודם ביניהם הוא יצא עם ידו על העליונה. ומי לא זוכר את זה? אותו גמר אולימפי, שם נובאק הציג טניס כאילו הוא בן 25 והכניע את הספרדי הצעיר למרות שהיה במשחק מצוין. התעלות יוצאת דופן עבורו ובעיקר עבור מולדתו סרביה, לה הביא סוף סוף את מדליית הזהב המיוחלת. אגב, בראש בראש נובאק מוביל 4:5.

מהצד השני, נראה שקרליטו הגיע במוד אחר לטורניר. מלבד הגלאח על ראשו הוא מאוד ממוקד, פחות משתעשע, פחות מחפש שואו, ולוחץ לסיים משחקים כמה שיותר מהר. סינרי ממש, אם תרצו לקרוא לזה כך, אבל עם סט האיכויות שלו, שיש לו בשפע. אלקראס פחות מנסה להתחכם עם דרופ-שוט או מכות יוצאות דופן, רוצה לסיים כמה שיותר מהר, אבל עם חיוך תמיד. זה כן.

נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)

לא במקרה הוא נראה מצוין מפתיחת הטורניר וטרם איבד סט, דבר באמת מרשים. המבחן הכי גדול שלו היה ברבע הגמר מול ייז’י להצ’קה הצ’כי שהוא שחקן מאוד מסוכן, ואלקראס הציג טניס טוב מאוד, ובעיקר יציב. אלקראס חגג בפלשינג מדו בפעם האחרונה לפני 3 שנים, ובשנה שעברה נחל מפלה גדולה עם הפסד כבר בסיבוב השני, הפעם הוא בא כבר בצורה אחרת לגמרי.

אז מה יהיה לנו? בראש (מנטלי) לנובאק יש יתרון על פני כל שחקן בעולם, אבל באינטנסיביות של הטוב מחמש מערכות ובטח במוד הזה של אלקראס יהיה לו קשה מאוד לחלץ יותר מסט. הספרדי הוא כישרון על, יש לו ידיים טובות, אתלט אדיר, מהיר, חכם, עם אומץ. בגיל 38 לסרבי יהיה קשה מאוד מול שחקן, אבל מי יודע אולי השחקן שכבר הצליח לעשות את הבלתי ייאמן יעשה זאת שוב, גם בגילו המופלג? נחכה ונראה.