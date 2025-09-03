יום שישי, 05.09.2025 שעה 00:06
דרמה: האם הקליפרס חמקו מחוקי תקרת השכר?

לפי הדיווחים, קוואי לנארד, אחד הכוכבים הגדולים בליגה ושחקן הקבוצה, קיבל 28 מיליון דולר מחברה שזה עתה פשטה רגל על מנת לעקוף את החוקים הנוקשים

|
קוואי לנארד (רויטרס)
קוואי לנארד (רויטרס)

דרמה בארצות הברית. על פי הדיווחים, לוס אנג'לס קליפרס, אחת הקבוצות הטובות ב-NBA, הואשמה בעקיפת תקרת השכר של הליגה על ידי תשלום של 28 מיליון דולר לסופרסטאר של הקבוצה ואחד השחקנים הטובים בליגה, קוואי לנארד, עבור "עבודה שלא הופיעה".

פאבלו טורה, פודקאסטר מוכר, דיווח אתמול (רביעי) כי הקליפרס שילמו ללנארד דרך חברה שכעת פושטת רגל שמומנה על ידי בעלי הקליפרס, סטיב באלמר, בהשקעה שמוערכת בכ-50 מיליון דולר מצידו.

טורה דיווח כי באלמר שילם לכוכב שלו על ידי חברת Aspiration, מבלי לדרוש ממנו לבצע כל שיווק או חסות לחברה. עובד אנונימי שלכאורה עבד עבור Aspiration אמר לטורה כי התשלום ללנארד "נועד לעקוף את תקרת השכר".

סטיב באלמר (משה חרמון)סטיב באלמר (משה חרמון)

הקליפרס ההמומים הגיבו לטענות: "לא מר באלמר ולא הקליפרס עקפו את תקרת השכר ולא עסקו בהתנהגות בלתי הולמת הקשורה ל-Aspiration. כל טענה סותרת היא שקרית לחלוטין".

יש לציין כי חוקי תקרת השכר ב-NBA הם נוקשים ביותר ויכולים לגרור עימם עונשים חמורים מצד הליגה כלפי הקבוצה.

לנארד, כאמור, הוא אחד הכוכבים והשחקנים הטובים בליגה. הפורוורד בן ה- 34 חתם על חוזה לשלוש שנים בקליפרס בשווי 153 מיליון דולר בינואר 2024, וימשיך בחוזה עם המועדון עד עונת 2026-27.

