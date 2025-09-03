יום רביעי, 03.09.2025 שעה 20:28
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

אנתוני חשף: באיירן מינכן פנתה אליי בקיץ הזה

הברזילאי, שחתם בבטיס עד 2030, שיתף: "היו לי 5-6 הצעות כולל באיירן, אבל נתתי מילה לבטיס ואני שלם עם זה. יונייטד? עברתי שם גיהינום של 40 יום"

|
אנתוני (IMAGO)
אנתוני (IMAGO)

איזו קריירה מוזרה עד כה יש לאנתוני. מי שפרץ בענק באייאקס ונקנה בסכום אדיר למנצ’סטר יונייטד לא הצליח להותיר חותם, כמו לא מעט שחקנים אצל השדים האדומים בעשור האחרון, והושאל בתור אחד הפלופים הגדולים, אבל הוא פרח בענק בבטיס והראה למה שילמו עליו כזה סכום.

בחצי עונה אצל הירוקים הוא שב לרקוד על הדשא. 26 הופעות, בהן רשם תשעה שערים וחמישה בישולים, נתון אדיר בקבוצה כמו בטיס ועוד שאתה מצטרף בינואר. בנוסף, הוא הוביל את המועדון לגמר הליגה האירופית, אך הם נכנעו שם לצ’לסי. הקיץ, ביום האחרון של החלון, הוא הצליח לשוב לבטיס פעם נוספת.

אנתוני הפעם נקנה וחתם בבטיס עד 2030, בחוזה לחמש שנים, והוא שיתף על קדם העונה ופתיחת העונה עם יונייטד: “להיות 40 יום במלון במנצ’סטר היה פשוט גיהינום, אשתי כבר נסעה לסביליה ארבעה או חמישה ימים לפני שחתמתי, אבל אני שמח שזה יצא לפועל בסוף”.

אנתוני חוגג (רויטרס)אנתוני חוגג (רויטרס)

על ההצעות הוא חשף: “היו 5 או 6 קבוצות שרצו אותי, וביניהן גם באיירן מינכן. באיירן פנתה אליי וכבר דיברה איתי, אבל אמרתי לה שיש לי הבטחה לבטיס, נתתי לבטיס את המילה שלי, וידעתי שאעמוד בה. אני מרגיש מאוד בנוח עם ההחלטה הזאת”.

המלך של ריאל בטיס: הביצועים של אנטוני
