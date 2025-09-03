אנתוני חשף: באיירן מינכן פנתה אליי בקיץ הזה

איזו קריירה מוזרה עד כה יש לאנתוני. מי שפרץ בענק באייאקס ונקנה בסכום אדיר למנצ’סטר יונייטד לא הצליח להותיר חותם, כמו לא מעט שחקנים אצל השדים האדומים בעשור האחרון, והושאל בתור אחד הפלופים הגדולים, אבל הוא פרח בענק בבטיס והראה למה שילמו עליו כזה סכום.

בחצי עונה אצל הירוקים הוא שב לרקוד על הדשא. 26 הופעות, בהן רשם תשעה שערים וחמישה בישולים, נתון אדיר בקבוצה כמו בטיס ועוד שאתה מצטרף בינואר. בנוסף, הוא הוביל את המועדון לגמר הליגה האירופית, אך הם נכנעו שם לצ’לסי. הקיץ, ביום האחרון של החלון, הוא הצליח לשוב לבטיס פעם נוספת.

אנתוני הפעם נקנה וחתם בבטיס עד 2030, בחוזה לחמש שנים, והוא שיתף על קדם העונה ופתיחת העונה עם יונייטד: “להיות 40 יום במלון במנצ’סטר היה פשוט גיהינום, אשתי כבר נסעה לסביליה ארבעה או חמישה ימים לפני שחתמתי, אבל אני שמח שזה יצא לפועל בסוף”.

אנתוני חוגג (רויטרס)

על ההצעות הוא חשף: “היו 5 או 6 קבוצות שרצו אותי, וביניהן גם באיירן מינכן. באיירן פנתה אליי וכבר דיברה איתי, אבל אמרתי לה שיש לי הבטחה לבטיס, נתתי לבטיס את המילה שלי, וידעתי שאעמוד בה. אני מרגיש מאוד בנוח עם ההחלטה הזאת”.