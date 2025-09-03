יום שני, 08.09.2025 שעה 06:06
ספורט אחר  >> אופניים

בעקבות המחאות נגד ישראל: בוטל המרוץ בספרד

כאוס מוחלט בבילבאו, כאשר כ-10 אלף מפגינים פרו פלסטיניים היו פזורים ברחובות, לא אפשרו את קיום המרוץ ה-11 ולא הותירו ברירה מלבד לבטל אותו

|
מפגינים מוחים נגד ישראל (פרטי)
מפגינים מוחים נגד ישראל (פרטי)

בבילבאו נרשמה היום דרמה חסרת תקדים בטור הוואלטה, כאשר אלפי מפגינים פרו פלסטינים מילאו את רחובות העיר והשתלטו על המסלול בדרכם של הרוכבים. כבר משעות הצהריים נרשמו ניסיונות לפרוץ את הבריקדות שהוצבו לאורך הקטע העירוני, ובדרך לקו הסיום התפשטו המוחים בכל הרחובות המרכזיים. ההערכות מדברות על למעלה מעשרת אלפים משתתפים שעמדו משני צדי הדרך עם דגלי פלסטין ושלטי ענק, מה שהפך את האווירה בעיר לטעונה במיוחד.

האירועים הגיעו לשיאם כאשר אחד הפעילים השליך צבע אדום על רכב קבוצת ישראל פרמייר טק הישראלית, מהלך שסימל בעיני רבים את הסכנה הגוברת לרוכבים ולצוותים.

לנוכח המראות החריגים, ולאחר דיונים חפוזים בין הנהלת המרוץ לשופטים ולמשטרה המקומית, התקבלה ההחלטה הדרמטית: לא יתקיים ספרינט סיום בשלב, לא יוכרז מנצח, והזמנים הרשמיים יילקחו מנקודת שלושת הקילומטרים לסיום.

מדובר באירוע יוצא דופן בהיסטוריה של הוואלטה ושל ענף האופניים בכלל, כאשר השיקול הבטיחותי הכריע את הכף מול התחרותיות הספורטיבית. בעיר בילבאו נותרה אווירה מתוחה, המשטרה התקשתה להשתלט על ההמון והשאלה הגדולה כעת היא כיצד יצליחו המארגנים להבטיח את המשך המרוץ בצל ההפגנות ההמוניות.

קבוצת ישראל פרמייר טק, שמצאה עצמה שוב בלב המאבק הפוליטי, הביעה דאגה רבה מהאירועים והזהירה כי גבולות המחאה חצו הפעם את הקו בין הפגנה מסודרת לאיום ישיר על ביטחון הרוכבים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
למי ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?נגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */