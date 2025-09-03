בעקבות המחאות נגד ישראל: בוטל המרוץ בספרד

בבילבאו נרשמה היום דרמה חסרת תקדים בטור הוואלטה, כאשר אלפי מפגינים פרו פלסטינים מילאו את רחובות העיר והשתלטו על המסלול בדרכם של הרוכבים. כבר משעות הצהריים נרשמו ניסיונות לפרוץ את הבריקדות שהוצבו לאורך הקטע העירוני, ובדרך לקו הסיום התפשטו המוחים בכל הרחובות המרכזיים. ההערכות מדברות על למעלה מעשרת אלפים משתתפים שעמדו משני צדי הדרך עם דגלי פלסטין ושלטי ענק, מה שהפך את האווירה בעיר לטעונה במיוחד.

האירועים הגיעו לשיאם כאשר אחד הפעילים השליך צבע אדום על רכב קבוצת ישראל פרמייר טק הישראלית, מהלך שסימל בעיני רבים את הסכנה הגוברת לרוכבים ולצוותים.

לנוכח המראות החריגים, ולאחר דיונים חפוזים בין הנהלת המרוץ לשופטים ולמשטרה המקומית, התקבלה ההחלטה הדרמטית: לא יתקיים ספרינט סיום בשלב, לא יוכרז מנצח, והזמנים הרשמיים יילקחו מנקודת שלושת הקילומטרים לסיום.

מדובר באירוע יוצא דופן בהיסטוריה של הוואלטה ושל ענף האופניים בכלל, כאשר השיקול הבטיחותי הכריע את הכף מול התחרותיות הספורטיבית. בעיר בילבאו נותרה אווירה מתוחה, המשטרה התקשתה להשתלט על ההמון והשאלה הגדולה כעת היא כיצד יצליחו המארגנים להבטיח את המשך המרוץ בצל ההפגנות ההמוניות.

קבוצת ישראל פרמייר טק, שמצאה עצמה שוב בלב המאבק הפוליטי, הביעה דאגה רבה מהאירועים והזהירה כי גבולות המחאה חצו הפעם את הקו בין הפגנה מסודרת לאיום ישיר על ביטחון הרוכבים.