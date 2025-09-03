נקבע סדר המשחקים לליגה הלאומית בכדורסל

היום (רביעי) נערכה הגרלת המשחקים לעונת 2025/26 וכן הגרלת משחקי שמינית גמר גביע המדינה בליגה לאומית Winner, שתיפתח ב-8 לאוקטובר. המחזור הראשון יפגיש את עירוני נהריה עם א.ס רמה"ש ואת מכבי אשדוד עם א.ס אליצור אשקלון.

הדרבי החיפאי הראשון של העונה יתקיים במחזור ה-13. באותו המחזור מכבי רחובות תפגוש את עירוני נהריה. במחזור השביעי מכבי רחובות תצא לאשקלון למשחק מסקרן.

משחקי שמינית גמר גביע הליגה הלאומית יתקיימו ב-15-16 בינואר, לאחר תום הסיבוב הראשון. הקבוצה ה-15 תיקבע עם סיום ההליך המשפטי (אליצור נתניה או עירוני אילת), בעוד הקבוצה ה-16 תיקבע בהתאם להחלטת ועדת ליגה וגביע של איגוד הכדורסל בתום כל ההליכים.

בתוך כך, בליגת העל, העולה החדשה, מכבי עירוני רעננה, החתימה את הגארד הצעיר, אריאל עצמון (19, 1.90), שגדל במחלקת הנוער של קריית אונו ובעונה החולפת עלה לקבוצת הבוגרים של קריית אונו, מהליגה הארצית. עצמון אמר: "שמח וגאה להצטרף למכבי רעננה, תודה לכל מי שתמך בי בדרך. מחכה לעלות לפרקט, יאללה רעננה".