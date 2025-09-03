יום חמישי, 11.12.2025 שעה 01:29
המסורת חוזרת: צליחת בכנרת חוזרת בפעם ה-70

אירוע השחייה העממי והוותיק בצפון, שב ובגדול. מנכ"ל הטוטו, מאיר ברדוגו: "האירוע מבטא בצורה הטובה ביותר את האופטימיות והתקומה שבחזרה לשיגרה"

צליחת הכנרת (פטריסיה בן עזרא)
אירוע השחייה העממי, הגדול והוותיק בישראל (והשלישי בגודלו בעולם!), חוזר זו השנה ה-70 וייערך ביום שבת 20.09.25, בחוף צמח המחודש בשיתוף מועצה אזורית עמק הירדן ואיגוד ערים כנרת: “צליחת WINNER בכנרת”. האירוע הפך עם השנים למסורת של שחייה בקרב דורות של שחיינים ושחייניות בכל הגילים. באירוע, לצד ספורטאים בגילאי 80 פלוס, שוחים ילדים וילדות בגילאי כיתות א-ב, המשלימים את מסלול השחייה העממי במרחק 1.5 ק"מ.

אירוע השחייה כולל שני מסלולי שחייה עממיים במרחקים של 1.5 ק"מ  ו-3.5 ק"מ.  לצורך שמירה על בטיחות הצולחים והצולחות, חלה חובת שחייה עם מצוף מים פתוחים, כשלאורך המסלול יוצבו רפסודות וסירות הצלה. כמו כן, הצולחים והצולחות יענדו צמיד speedo חכם הכולל ברקוד שיאפשר למארגני האירוע (קבוצת בן דרור) ולמשטרת ישראל לבקר את כניסת המבקרים והיוצאים מהאגם. כל אלו נועדו להעניק מעטפת בטיחותית שתבטיח שחייה מהנה ובטוחה לכולם.

בסיום האירוע כל המשתתפים יקבלו מדליה כאות הוקרה על השתתפותם וכן שוקו יוטבתה ולחמנייה - כמיטב המסורת במהלך 70 שנות צליחת הכנרת. בנוסף, הקהל יוזמן ליהנות ממתחם אקספו עם הופעה חיה של להקת קאברים. באירוע יתקיים אקט למען העלאת מודעות לחטופים - יצירת סמל החטופים עם אופנועי ים בתחילת האירוע שיצולם דרך רחפן. 

עידן גרינבאום, ראש מועצה אזורית עמק הירדן ויו"ר איגוד ערים כנרת: “אנו נרגשים לקיים את צליחת הכנרת ה-70 ומזמינים את כולן/ם להגיע לעמק הירדן - ליהנות מהעסקים המקומיים הפורחים, מהטבע המרהיב וכמובן מהצליחה עצמה. אחרי כמעט שנתיים של מלחמה זו הזדמנות מצוינת לחזור לצפון ולקחת חלק באירוע השחייה העממי הגדול והוותיק בישראל. אנו קוראים גם כעת לשחרורם של כל החטופים והחטופה ולחזרתם בשלום של כל חיילינו לביתם”.
 
אילן בן דרור (יו"ר קבוצת בן דרור וספידו  - מפיקי הצליחה): “מעל 30 שנה אנו בקבוצת בן דרור וספידו ישראל, גאים  לקחת חלק פעיל באירוע השחייה השלישי בגודלו בעולם, צליחת ווינר בכינרת ולהיות חלק ממסורת הספורט בישראל. צליחת הכינרת  הוא אירוע משפחתי, מגבש  ולוקחים בו חלק ילדים וילדות סבים וסבתות, אנו מארחים בצליחה גם השנה את פצועי צה"ל וגופים נוספים של בעלי מוגבלויות, ומייחלים לחזרתם במהרה של כל חוטפינו”.
 
מנכ”ל הטוטו, מאיר ברדוגו, אמר: “הטוטו שמח לקחת חלק בצליחת Winner הכנרת, אחת מתחרויות הספורט הוותיקות והאיכותיות בישראל. אנו בטוטו גאים להרחיב מדי שנה את פריסת מרוצי ותחרויות ווינר לעוד ועוד יישובים ברחבי הארץ, זאת בייחוד לאור העובדה שבחלק מהיישובים, המרוצים בוטלו בשנה שעברה עקב אירועי המלחמה. אירועי הספורט ההישגי והעממי, מבטאים בצורה הטובה ביותר את האופטימיות והתקומה שיש בחזרה לשגרה מיוחדת, שבה הניצחון בתחרות הספורט מגלם בתוכו גם ניצחון של הרוח הישראלית”.

