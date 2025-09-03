יום חמישי, 11.12.2025 שעה 00:58
שונות  >> ONE Podcasts

שמועות הענק שהפכו רשמיות והאירוע בבית הלבן

האזינו לפודקאסט "נוקאאוט!": איסלם מול ג'ק, ולנטינה מול ווילי, ההבטחה של טראמפ שהפכה לרשמית ועוד מבול של הכרזות. וגם: עונים על שאלות מהבית

|
פודקאסט נוקאאוט (אופק שדה)
פודקאסט נוקאאוט (אופק שדה)

בפודקאסט ספורט הזירה החדש של ONE “נוקאאוט!”, יניב קמינסקי שדר, פרשן וכתב ONE ואולגה רובין לוחמת ה-MMA הבכירה בישראל מדברים על כל מה שחם בעולם אומנויות הלחימה בארץ ובעולם. בפרק 6 מסכמים שבוע מלא בשמועות שהפכו להכרזות רשמיות, כולל כמה הכרזות ענק שכולנו חיכינו לשמוע.

איסלם מחצ’ב שוויתר על חגורת האליפות במשקל קל, כדי להילחם מול ג'ק דלה מדלנה על חגורת האליפות במשקל וולטרווייט (170 פאונד) בנובמבר הקרוב במדיסון סקוור גארדן האגדי כפי שצפינו – ועכשיו זה רשמי.

עוד הכרזת ענק שבימים ספורים הפכה משמועה להכרזה רשמית היא שבדומה למחצ’ב, גם האלופה הסינית ווילי ז'אנג תוותר על חגורת האליפות שלה ותעלה קטגוריה כדי להילחם מול האלופה ולנטינה שבצ'נקו, בקרב שנחשב בעיני רבים לאחד מקרבות הנשים הגדולים בהיסטוריה וכזה שכל העולם קיווה לקבל. שתי הלוחמות שייפגשו לקרב על החגורה שהתפנתה יהיו וירנה ג'נדרובה ומקנזי דרן.

יניב קמינסקי ואולגה רובין (אופק שדה)יניב קמינסקי ואולגה רובין (אופק שדה)

לא האמנתם לטראמפ ולדיינה? אז עכשיו זה רשמי – האירוע בבית הלבן קורה בוודאות ויערך ברביעי ליולי בשנה הבאה, יום ההולדת ה-250 של ארצות הברית. עוד בהכרזות: קרלוס פרטס פוגש את ליאון אדוארדס, עומאר נורמגמדוב פוגש את בטיסטה, וולקוב מול אלמיידה, ראקיץ' מול אזאמט, ומפגש בין “אחים של” כשאחיו של ג'וני ווקר וולטר יפגוש את מוחמד אוסמן, אחיו של קמארו.

עוד שוחחנו על התקרית המזעזעת בעיה מעורב בנו של הלוחם האגדי רמפייג’ ג'קסון, שתקף בברוטליות מתאבק באירוע היאבקות, תקרית שהפכה ויראלית וזעזעה את כל מי שצפה בסרטון. 

3 האירועים המעניינים מהסופ”ש והניצחונות הבולטים

אירוע “מיספיטס” באנגליה בו דארן טיל עם נוקאאוט אכזרי על לוק רוקהולד בזירת האגרוף, ניצחון ראשון ושנוי במחלוקת של טוני פרגוסון בבכורת האגרוף שלו אחרי למעלה משש שנים בלי ניצחון בקרב מקצועני, וניצחון ב-15 שניות של דילון דניס.

האירוע של “די בי אקס”, הארגון של מייק פרי וג'ון ג'ונס והניצחונות הגדולים של בריאן באטל שנחתך רק לפני שבועיים מה-UFC, ושל ז'אירז'יניו רוזנסטרויק שהפך לאלוף במשקל כבד של הארגון, והניצחון הענק של קרייג ג'ונס שהרדים את צ'ייל סונן עם חניקת באגי באירוע “סי.ג'י.איי 2” 

עוד בפרק – עונים על שאלות מהבית ומפרסמים את תוצאות סקר השבוע שעבר, הסקר של השבוע, עוברים על שמועות שרצות ומתכוננים לאירוע ה-UFC בפאריס  בסופ”ש הקרוב. צפו והאזינו!

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */