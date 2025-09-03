יום רביעי, 03.09.2025 שעה 16:14
עצוב: משה, אביו של אבי רן ז"ל, הלך לעולמו

אבל בכדורגל: אביו של שוער מכבי חיפה בעבר, שבינואר האחרון הגיע לביקור מרגש במיוחד במוזיאון הירוקים, נפטר בגיל 88. היה בעברו שוער בהפועל חיפה

|
משה רן בביקור במוזיאון (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
משה רן בביקור במוזיאון (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

משה רן, אביו של שוער מכבי חיפה ונבחרת ישראל לשעבר, אבי רן ז"ל, הלך לעולמו בגיל 88. רן האב ליווה במשך שנים את זכרו של בנו האגדי, שנחשב לאחד השוערים הגדולים בתולדות הכדורגל הישראלי, ויחד עם המשפחה שמר בקנאות על המורשת שהותיר אחריו. בחודש ינואר האחרון הגיע לביקור מרגש במיוחד במוזיאון מכבי חיפה, אירוע שנחרט בליבם של כל מי שנכחו בו.

בביקור שנערך במוזיאון, הגיע משה רן יחד עם בתו מירב, השר לשעבר משה כחלון וחברי משפחה וחברים נוספים. הוא סייר בהיכל קריית אליעזר וצפה בסרט המספר על שנות ה־80 המופלאות של מכבי חיפה ועל בנו אבי, עד הטרגדיה הכואבת שהכתה את המועדון ואת המדינה כולה. לאחר מכן ניגש אל אפודת השוער של אבי, אל קיר ההנצחה ואל גביע כדורגלן העונה לשנת 1985, פריט אישי שהוענק בזמנו לבנו ונתרם על ידו למוזיאון.

במהלך הביקור אף לקח חלק פעיל בסיור, ובאזור מחלקת הנוער בחר את בנו להרכב כל הזמנים של מכבי חיפה. תרומתו למוזיאון הייתה משמעותית, כאשר העניק לו פריטים אישיים של אבי רן ז"ל, ובראשם גביע כדורגלן העונה, לצד פריטים נוספים שמוצגים לקהל הרחב. הביקור שיקף את הקשר העמוק של משה רן למכבי חיפה, למורשתו של בנו ולתרבות הכדורגל המקומית.

רפי אוסמו עם משה רן ז"ל (פרטי)רפי אוסמו עם משה רן ז"ל (פרטי)

רפי אוסמו, שחקן העבר של הירוקים, נפרד: “זה התחיל לפני 50 שנה היינו אז ילדים שנתון 1963 בני 10 משה הגיע עם אבי למגרש האימונים. שם אותו ויצא מעבר לגדר. מאז לאורך כל הקריירה תמיד הוא היה שם. אימון ועוד אימון ומשחקים בכל מקום. הייתי מסיט את המבט ומשה היה שם. לפני מספר חודשים נתבקשתי להתלוות אליו לסיור במוזיאון לבקשתו. כמובן שמיד התייצבתי עם המון רגשות שצפו שם. יהי זיכרו ברוך”.

פטירתו של משה רן, ששימש בעברו כשוער בהפועל חיפה, סוגרת פרק נוסף בסיפור חייו של אחד האייקונים הגדולים של הכדורגל הישראלי. אם אבי רן נותר בזיכרון הקולקטיבי בזכות יכולתו האדירה בין הקורות והטרגדיה שהביאה לסיום חייו בגיל צעיר, הרי שמשה, האב, היה האיש שדאג לשמר את המורשת, להעלות את זכרו ולהזכיר לדורות הצעירים את דמותו של השוער שזכה לתואר "שוער היובל" של מכבי חיפה.

