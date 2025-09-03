אליפות העולם בקייט פויל תישאר ביום הכיפורים

איגוד השייט הישראלי ביקש להתחשב בגולשי הקייט פויל הישראלים שאמורים להתחרות באליפות העולם שנופלת בין היתר גם על יום הכיפורים, אך ימי התחרויות לא ישתנו והם עלולים לפספס שיוטים בתחרות היוקרתית.

ל-ONE נודע כי האיגוד מישראל פנה במכתב לאיגוד השייט העולמי וגם לראשי הדגם של הקייט פויל, אבל אלה הגיבו כי המועד נקבע מראש ולא ניתן לשנות אותו או את ימי התחרות והשיוטים שנקבעו. כלומר, רק אם מזג האוויר לא יאפשר זאת - השיוטים יתקיימו גם ביום הקדוש ליהדות וגולשי הקייט פויל יפגעו מזה.

אחרי שפספסו את אליפות אירופה שנערכה בטורקיה משיקולים ביטחוניים לפני כארבעה חודשים, גולשי הקייט פויל ייאלצו להתמודד גם עם האפשרות שיחמיצו חלק מהשיוטים באליפות העולם הקרובה שתתקיים בין היתר גם ביום הכיפורים. התחרות תהיה בקליארי שבאיטליה מ-27 ספטמבר עד 5 באוקטובר, בעוד שיום הכיפורים יחול ב-2 באוקטובר.

הנציגים הישראלים לא ייצאו לים ביום הכיפורים, וייתכן שיפספסו ארבעה שיוטים, מה שיפגע בתוצאותיהם ובסיכוייהם לקבוע הישג משמעותי. בגלל זה, לאחרונה פנו מאיגוד השייט הישראלי לאיגוד השייט העולמי וגם למנהלי הדגם וביקשו מהם להתחשב בהם, אך ללא הועיל.

מי שייפגעו מכך הם בעיקר גולשי הקייט פויל הבכירים, כמו גל צוקרמן, שעלולים להחמיץ עד ארבעה שיוטים ואולי גם יפספסו הזדמנות להתמודד בגמר על מדליה עולמית. בעבר, אגב, בענף פספסו מדליה אולימפית בגלל יום הכיפורים, לאחר שיואל סלע ואלדד אמיר לא התחרו ביום הקדוש ליהודים וסיימו במקום הרביעי את התחרות היוקרתית בסיאול 1988.

לאחר שהבקשה סורבה, באיגוד הישראלי יפנו מראש לאיגוד העולמי לפני קביעת מועדי התחרויות הבאות כדי להימנע ממקרים דומים בעתיד. כרגע, בשנה פוסט אולימפית אין לזה משמעות גדולה, אבל בשנים הקרובות לתחרות הזו תהיה השפעה כמובן על האפשרות להשיג את הכרטיס למשחקים האולימפיים בענף.