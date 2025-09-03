יום רביעי, 03.09.2025 שעה 13:48
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

הסיירת של ינאי למאבק ברשתות יוצאת לדרך

חשיפת שיחת היום: בהמשך להחלטה של הפועל תל אביב להפגין כוח ברשתות החברתיות נגד אוהדי הקבוצה, הוחלט לפנות לדמויות מובילות כדי שיעזרו למועדון

|
עופר ינאי (אורן בן חקון)
עופר ינאי (אורן בן חקון)

בהמשך לפרסום על ההחלטה בהפועל תל אביב להקים סיירת מיוחדת של הבעלים עופר ינאי והמנכ"ל צחי ריכנשטיין כדי לתת תגובה לשיח ברשתות לאוהדי הקבוצה שנגד התנהלות הקבוצה, אפשר לספר שהסיירת של הקבוצה מתקדמת.

בקבוצה הוחלט לבנות את הסיירת לפי אנשי תקשורת, בעלי טורים, מובילי דעת קהל, אוהדי הקבוצה שחזקים ברשתות החברתיות.

בקבוצה רוצים בשקט לגייס אותם לסיירת המיוחדת שהם מקימים ובטוחים שהיא תיתן מאבק לאוהדי הקבוצה שמובילים שיח אחר ברשתות החברתיות ובצורה כזו לשנות את השיח.

בקבוצה פועלים בנמרצות גדולה בהקמת הסיירת המיוחדת. בקבוצה ערכו ממש ניפוי של מובילי דעת קהל בתוך תקווה שהם יצטרפו ויתנו אור יותר להיות חלק מהמאבק והסיירת שהם מקימים. האם זה יפתור לקבוצה את הבעיה הזו?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */