יום רביעי, 03.09.2025 שעה 20:01
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

"דונצ'יץ' כוכב, אבל לנו יש את אבדיה. הכל פתוח"

כדורסלן העבר הישראלי אפיק ניסים, שלקח אליפות בסלובניה, לקראת משחק הנבחרת: "לוקה הוא בלתי ייאמן, אך זה 50-50". וגם: מה היתרון של בית הלחמי?

|
דני אבדיה ולוקה דונצ'יץ' (פיב
דני אבדיה ולוקה דונצ'יץ' (פיב"א)

נבחרת ישראל בכדורסל עלתה לשלב שמינית גמר היורובאסקט לראשונה מזה עשור, כאשר עוד לפני מחזור הסיום, בו ייקבע המיקום הסופי של החבורה בכחול-לבן, כדורסלן העבר, אפיק ניסים, ששיחק במכבי ראשון לציון, הפועל אילת וכן בקבוצת קרקה נובו מסטו איתה לקח אליפות בסלובניה, עלה היום (רביעי) לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE עם גידי ליפקין ורז אמיר על המשחק הקרוב מול הסלובנים. גם כתב ONE משה ברדה היה בשיחה.

דעתך על הנבחרת אחרי אתמול והקמפיין המרשים עד כה?
”במילה אחת – מתרגש. אני רואה את החבר’ה האלה כיחידה אחת, הם נהנים ומנצחים. אם מנצחים אנחנו מקום ראשון מחר, אם נפסיד אז נהיה רביעי, זה ההימור שלי. במשחק מול סלובניה הכל תלוי בבן אדם אחד – לוקה דונצ’יץ’. ראיתי את גינת שאומר שגם בארה”ב לא מצליחים לשמור עליו, אז יעשו את המקסימום. קשה להכין משהו מיוחד, אז פשוט צריך לשחק עם אותן אנרגיות. מהבחינה שלי, אני חושב שזה 50-50, נכון שלוקה הוא כוכב גדול, יש לנו את דני אבדיה, יש יתרון לנו אפילו לדעתי, משחק אחד, מקום ניטרלי, הכל פתוח”.

ברדה אומר שהאליפות של דני יותר מרשימה משל לוקה, מה דעתך על האליפות של אבדיה עד עכשיו?
”אין ספק שדני אבדיה נותן אליפות טובה, הוא תורם בכל כך הרבה דברים ומשחק עם מה שהמשחק נותן לו, שום דבר בכוח, משחק ברוגע, קולע באחוזים טובים, תורם דברים טובים במגרש, כל כך הרבה אפשרויות, לקלוע בחוץ וכו’. האם זה יותר או פחות? זה קשה להגיד, אבל זה תלוי גם בשאר השחקנים של שאר הנבחרות. אבל בוא נסתכל עלינו, יש לנו כוכב גדול שמוביל את הנבחרת לעוד הרבה שנים קדימה, זה תענוג וגאווה”.

אפיק ניסים (רדאד גאפיק ניסים (רדאד ג'בארה)

מה אתה חושב שיהיה מחר? מה ההימור שלך?
”לדעתי זה 50-50, לוקה זה כוכב בלתי ייאמן, יכול להיות גם שיקלע 50 נקודות פתאום מחר, יש יתרון לנו לדעתי, היתרון שלנו זה בשאר השחקנים. יש יותר יציבות אצל ים מדר, רומן סורקין, תומר גינת וכו’, זה היתרון שלנו במשחק כזה, אז אני אומר 40-60”.

אתה גורם לנו להיות אופטימיים.
”כשיש שחקנים טובים ליד אבדיה אז תמיד אופטימיים. אני שיחקתי בסלובניה ואני מכיר את החבר’ה שם, הם פייטרים ולא יוותרו, אבל הכישרון והאנרגיות ינצחו את המשחק”.

נבחרת ישראל בכדורסל (FIBA)נבחרת ישראל בכדורסל (FIBA)
