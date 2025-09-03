יום רביעי, 03.09.2025 שעה 15:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

"מנור וגלוך לא בכושר, אבל מבחן התוצאה יקבע"

שחקן העבר, עדן בן בסט, דיבר ב"שיחת היום": "הם שחקני מפתח וחובת ההוכחה עליהם, אבל אם הנבחרת לא תצליח כשהם בהרכב, בן שמעון יצטרך לתת את הדין"

|
עדן בן בסט (עמרי שטיין)
עדן בן בסט (עמרי שטיין)

ליגת העל יצאה לפגרת הנבחרות הראשונה של עונת 2025/26 ושחקן העבר של נבחרת ישראל, עדן בן בסט, עלה היום (רביעי) לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE עם גידי ליפקין ורז אמיר לקראת צמד המפגשים של הכחולים-לבנים מול מולדובה ואיטליה.

עדן, כאתה שומע את ההרכב, מה דעתך עליו?
”גם אני חושב שחסר לי שחקן דומיננטי בקישור, דור פרץ איפשהו עשה את הקפיצה בהתקפה והוא המון ברחבה, מבקיע הרבה, אז אם הוא יצטרך לעשות יותר עבודה הגנתית, חסר שחקן באמצע”.

היית חלוץ. אנחנו שומעים שבריבו יקבל הזדמנות, הוא עושה עונה גדולה בארה”ב ולשאר החלוצים יש בעיה מסוימת, אז הבחירה הגיונית בבריבו?
”צריך בנבחרת לתת לאנשים שבכושר, למעט אוסקר גלוך ומנור סולומון שצריכים לפתוח כל הזמן. תאי בריבו מוכיח בכל פעם שהוא מבקיע שערים ומעורב, גם כשהוא נכנס כמחליף בנבחרת, הוא מאוד מסוכן, אני חושב שהוא ראוי לפתוח”.

תאי בריבו (ראובן שוורץ)תאי בריבו (ראובן שוורץ)

יש התלבטות גם בנוגע לעמדת המגן הימני, אלי דסה לא משחק הרבה זמן ולא מצא קבוצה, הוא בקושי עשה הכנה לעונה, ויש גם את שגיב יחזקאל שבמכבי כעת משחק רק בכנף. יש גם את חלאילי שעושה את התפקיד בבלגיה.
”לדעתי חלאילי ויחזקאל מתאימים יותר במערך של חמישה שחקני הגנה, צריך לראות באיפה מערך רן יפתח, כי אם נשים את שגיב בקו ארבע אז זה התקפי, ומעבר לכך, דסה הוא הקפטן, והשאלה האם הוא נמצא בכושר”.

איך אפשר לדעת אם הוא בכושר?
”הוא הקפטן של הנבחרת והוא ידחוף מאיפה שצריך, לדעתי צריך לתת שגיב, אבל אם הוא בכושר ועשה אימונים אישיים, והוא בכושר סביר, אז אפשר לתת לדסה לפתוח, זה תלוי גם במערך”.

אלי דסה (ראובן שוורץ) (רויטרס)אלי דסה (ראובן שוורץ) (רויטרס)

מהכובע של הלגיונר שבא לנבחרת, עשית את זה ולפעמים באים לא בתקופה הכי טובה שלך. אוסקר עשה מעבר ולא מתחבר כל כך, מנור לא עשה הכנה, כמה זה קשה המעבר לנבחרת והאם אפשר להרים אותם?
”אני אשתף משהו שלי – כשהגעתי אז היו שני משחקים והייתי בכושר טוב בצרפת, לא קיבלתי את ההזדמנות מול גרמניה שהפסדנו ולרוסיה, נכנסתי כמחליף ואז הייתי יותר טוב, אחר כך אלי גוטמן נתן לי את ההזדמנות ואז נהייתי דומיננטי, זה הראה שיש בחירות שלפעמים המאמן בא איתן ואז תוך כדי תנועה זה משתנה. זה מה שיפה בנבחרת, יש שחקנים טובים שיכולים לקחת את ההזדמנות, מבחן התוצאה יקבע. מנור ואוסקר שחקנים יוצאים מן הכלל, סולומון עבר ימים מתישים, אני בטוח שהוא לא נמצא בשיא הכושר שלו, גם אוסקר, אבל הם שחקני מפתח וחובת ההוכחה עליהם. אם הם יצליחו בהרכב אז הם ירוויחו והנבחרת תרוויח, אבל אם הנבחרת לא תביא תוצאה טובה איתם, אז בן שמעון יצטרך לתת את הדין”.

מה התוצאה לדעתך?
”מקווה שננצח, 0:1 קטן ומתוק”.

אוסקר גלוך ומנור סולומון (ראובן שוורץ)אוסקר גלוך ומנור סולומון (ראובן שוורץ)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */