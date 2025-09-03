צליל נחמיה מצטרף למ.כ גיסין פ"ת מליגה ג'

החתמה גדולה במועדון האוהדים מליגה ג׳. הבלם (30) שנגע בתהילה בליגת העל ובלאומית, יחבור למועדון החדש. רק באחרונה הצטרף לפרויקט של עירוני בית דגן, אותו עזב במהרה

קיץ מסקרן במ.כ גיסין פתח תקווה, מועדון האוהדים החדש שקם באחרונה וישחק בליגה ג' דן. במועדון הוחלט להנחית את לא אחר מאשר צליל נחמיה, הבלם בן ה-30, ששיחק בעברו במכבי נתניה, הפועל פתח תקווה ואף מעבר לים לתקופה. יחזק הקבוצה למטרותיה: התבססות בצמרת ואף מעבר לכך, עליית ליגה כבר בעונה הראשונה לפעילות.

עונת 2023/24 הייתה האחרונה של צליל על כר הדשא, כשהיה לשחקנה של מ.ס כפר קאסם מהליגה הלאומית, אז סיים עם 25 הופעות ושער אחד במסגרת גביע המדינה, בניצחון 5:4 על סקציה נס ציונה (בעיטות עונשין מ-11 מטרים). עתה, לאחר כשנה וחצי ללא משחק, השחקן יחבור לראשונה לקבוצה מליגה ג', קבוצת אוהדים שמטרתה לעשות היסטוריה.

צליל נחמיה במדי מכבי נתניה (חגי מיכאלי)

מיד כשסיים גיל נוער בבית"ר טוברוק, אי-שם בעונת המשחקים 2014/15, עונה לאחר מכן עבר לעירוני קריית גת ששיחקה דאז בליגה הלאומית. בשנה הבאה עבר לסקציה נס ציונה ששיחקה בליגה א', עונה שהסתיימה בפלייאוף העליון, כשבעונת 2017/18 העפיל עמה לליגה הלאומית. שיאו הגיע בעונת 2019/20 כשחבר למכבי נתניה מליגת העל.

לאחרונה פורסם ב-ONE כי השחקן הצטרף לפרויקט של עירוני בית דגן מליגה ב', אלא שבסופו של דבר לא המשיך עמה, מה גם שלא שיחק עדיין במדי הקבוצה במסגרת הגביע. צליל יחבור כעת לצוות המאמנים שרון צופין ויונתן מרגונינסקי, תחת ניהולו המקצועי של עידן טל. ב-20/09, במסגרת המחזור הראשון בליגה ג' דן, תפגוש הקבוצה בחוץ את אליצור יהוד יוטל.